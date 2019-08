Lo mejor de cine alternativo

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes 'Tel Aviv on Fire' (2019), producción proveniente de Israel dirigida por Sameh Zoabi. Esta comedia dramática gira en torno al conflicto entre Israel y Palestina.

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes Tel Aviv on Fire (2019), producción proveniente de Israel dirigida por Sameh Zoabi. Esta comedia dramática gira en torno al conflicto entre Israel y Palestina de modo sumamente original. Salem Abbas (Kais Nashef) es un escritor de telenovelas palestino del este de Jerusalén que debe satisfacer a los espectadores de ambos lados. Así, los enredos se mezclan con la política, los medios de comunicación y un mensaje de paz. Horarios de fin de semana: viernes 5:30 p.m., 7:45 p.m.; sábado 4 p.m., 6:15 p.m., 8:30 p.m.; domingo 3:15 p.m., 5:30 p.m., 7:45 p.m.

Coral Gables Art Cinema presenta el sábado 'Jackie Brown' (1997), de Quentin Tarantino, con las actuaciones de Pam Grier, Robert Forster, Robert De Niro, Samuel Jackson y Michael Keaton. IMdB

En la misma sala pero el sábado Jackie Brown (1997), del enorme Quentin Tarantino, con las actuaciones de Pam Grier, Robert Forster, Samuel Jackson y Michael Keaton. Adaptación de la novela de Rum Punch del escritor Elmore Leonard, este thriller con una impronta policial sigue a Jackie Brown (Grier), una azafata que por problemas de dinero acepta llevar drogas para el mafioso Ordell (Jackson). El negocio va bien hasta que Jackie es sorprendida en la aduana y acusada de tráfico de drogas. Para evitar la prisión, el FBI le ofrece un salvoconducto: dar información para encarcelar a Ordell. Copia en 35mm. A las 10:45 p.m.

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes ‘The Fall of the American Empire’ (2018), producción canadiense de Denys Arcand. IMdB

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes The Fall of the American Empire (2018), producción canadiense de Denys Arcand. Con 36 años y un Doctorado en filosofía, Pierre-Paul Daoust se ve forzado a trabajar como delivery para tener una mejor calidad de vida. Un día, mientras entrega un paquete, queda atrapado en un robo que sale mal: dos muertos y millones en bolsas de dinero tirados en el suelo. Ahora Pierre-Paul se enfrenta a un dilema: ¿irse con las manos vacías o tomar el dinero y huir? Con Alexandre Landry, Maxim Roy, Yan England y Rémy Girard. Funciones del fin de semana: viernes 6:30 p.m.; sábado 3:30 p.m., 8:30 p.m.; domingo 1 p.m.

En la Miami Beach Cinematheque se proyecta el domingo el clásico de ciencia ficción Things to Come (1936), de William Cameron Menzies con las actuaciones de Raymond Massey, Edward Chapman y Ralph Richardson. Adaptación de un relato de H.G. Wells, la película se centra en los ciudadanos de Everytown mientras luchan por sobrevivir durante una guerra de 30 años. A las 5 p.m.

El MDC’s Tower Theater y O Cinema Miami Beach estrenan el viernes This Is Not Berlin (2019), de Hari Sama. En esta producción de origen mexicano, Carlos es un adolescente de 17 años que siente que no encaja en ningún espacio de la sociedad. Todo cambia cuando es invitado a una mítica disco donde conoce una galería de personajes extraños como inolvidables. Ambientada en el México de 1986, la película es una postal llena de energía que trata la educación sentimental de un joven latinoamericano y los tabúes de una sociedad. Con Xabiani Ponce de León, José Antonio Toledano y Ximena Romo. Para día y horarios: www.towertheatermiami.com y www.o-cinema.org

