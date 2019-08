Lo mejor de cine alternativo

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes ‘A Faithful Man’ (2018), comedia romántica de origen francés del realizador Louis Garrel.

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes A Faithful Man (2018), comedia romántica de origen francés del realizador Louis Garrel. Años después de que lo haya dejado por su mejor amigo, Abel (Louis Garrel) vuelve a reunirse con su antigua pareja (y ahora viuda), Marianne. Pero ese regreso que parece idílico pronto se asemeja a una pesadilla que, si Garrel es el director y nada menos que Jean-Claude Carrière el guionista, sacará risas en el espectador. Con Laetitia Casta, Lily-Rose Depp y Joseph Engel.

En la misma sala pero el sábado Clueless (1995), de Amy Heckerling. En esta comedia típicamente norteamericana, Cher (Alicia Silverstone) es una chica muy popular en un instituto privado de Beverly Hills donde el dinero y la ropa exclusiva son prioridades. Cuando la nueva estudiante Tai (Brittany Murphy) llega a Beverly Hills High, Cher se encarga de hacerse amiga y darle un cambio de imagen total. Una sátira inteligente sobre ciertas adolescentes de la década de 1990. A las 11:30 p.m.

El MDC’s Tower Theater y Bill Cosford Cinema estrena el viernes la producción australiana The Nightingale (2018), del director Jennifer Kent. Ambientada durante la colonización de Australia en 1825, la película sigue a Clare (Aisling Franciosi), una convicta irlandesa de 21 años. Después de cumplir su condena, la joven está desesperada por liberarse de su abusivo maestro, el teniente Hawkins (Sam Claflin), quien se niega a liberarla de su cargo. Por eso, el esposo de Clare, Aidan (Michael Sheasby), toma represalias por lo que ella se convierte en víctima de un terrible crimen a manos del teniente y sus compinches. Una meditación sobre las consecuencias de la violencia y el precio de buscar venganza. Funciones del fin de semana en el Bill Cosford Cinema: viernes 7 p.m.; sábado 1:30 p.m., 4 p.m., 6:30 p.m.; domingo 2 p.m., 4:30 p.m. y 7 p.m. Para el Tower Theater: www.towertheatermiami.com.

También en el Bill Cosford Cinema pero el sábado Avengers: Endgame (2018), de los directores Joe y Anthony Russo, con un elenco de primeras estrellas encabezado por Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo y Scarlett Johansson. En esta nueva película de superhéroes basada en la historieta de Marvel Comics, Tony Stark está a la deriva en el espacio sin comida ni agua. Sin embargo, antes de quedarse sin oxígeno logra enviar un mensaje a Pepper Potts. En paralelo, el resto de los Vengadores (Thor, Black Widow, Capitán América y Bruce Banner) deben encontrar una manera de traer de vuelta a sus aliados vencidos para un enfrentamiento épico con Thanos, el semidiós malvado que diezmó el planeta y el universo. Función a las 9 p.m.

El O Cinema Miami Beach continúa con la exhibición de This Is Not Berlin (2019), de Hari Sama. En esta producción de origen mexicano, Carlos es un adolescente de 17 años que siente que no encaja en ningún lugar de la sociedad. Todo cambia cuando es invitado a una mítica disco donde conoce una galería de personajes extraños como inolvidables. Ambientada en el México de 1986, la película es una postal llena de energía que trata la educación sentimental de un joven latinoamericano y los tabúes de la sociedad. Con Xabiani Ponce de León, José Antonio Toledano y Ximena Romo. Para día y horarios: www.o-cinema.org

