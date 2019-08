Mariela Garriga la cubana que triunfa en Hollywood 

Mariela Garriga y Seann William Scott.

La actriz cubanoitaliana Mariela Garriga estelariza la nueva película de suspenso Bloodline, donde interpreta a Lauren, una madre novata que lucha con el temor de no ser suficientemente buena para su bebé. “Su miedo comienza a transformarse cuando descubre la doble personalidad de su esposo Evan (Seann William Scott). En este punto, Lauren luchará para proteger a su familia”, dice la actriz nacida en La Habana con ascendencia italiana, inglesa, española y francesa, que comenzó su carrera a los 12 años. Bailó profesionalmente en el Cuban Televisión Ballet hasta que se mudó a Roma, donde comenzó sus estudios de actuación que continuó en New York en Terry Schreiber Studio y The Actors Studio. “Este año se estrena mi película Gli Uomini d’Oro, que sigue el robo de las oficinas de correos de Turín en los 90”, dice Mariela, que también trabajó en el filme de terror Nightmare Cinema, en la comedia Chi m’ha visto y en la teleserie de Sky Italy, I Delitti del Barlume. “Recientemente fui invitada a la serie de NBC, Law and Order. También participé en NCIS Los Angeles”, cuenta la estrella que triunfa en Hollywood sin perder su sandunga cubana.

TWITTER: @doraluzv12