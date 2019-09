Lo mejor de cine alternativo

Ciclo de cine independiente cubano en Miami Humor, prostitución, turismo, una revisión del legado de Fidel Castro, los rostros de la censura y la vigilancia en Cuba. Una muestra de cine independiente en la isla se presenta en Miami en la sala Coral Gables Art Cinema desde el 23 al 29 de mar Up Next × SHARE COPY LINK Humor, prostitución, turismo, una revisión del legado de Fidel Castro, los rostros de la censura y la vigilancia en Cuba. Una muestra de cine independiente en la isla se presenta en Miami en la sala Coral Gables Art Cinema desde el 23 al 29 de mar

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes Before You Know It (2019), de la realizadora, actriz y escritora Hannah Pearl Utt. En esta comedia dramática, Rachel (la propia Utt), es una directora que vive en un viejo teatro ubicado en Greenwich Village propiedad de su familia. Con ella también viven su padre, un dramaturgo sumamente particular (Mandy Patinkin), su hermana actriz (Jen Tullock) y una sobrina preadolescente inexpresiva. La sensata Rachel es la única que mantiene unida a la familia hasta que una tragedia (se enteran de que su madre, presuntamente fallecida, está realmente viva y es una estrella de telenovela) cambia para siempre la estabilidad hogareña. Funciones del fin de semana: viernes 6:15 p.m., 8:30 p.m.; sábado 4 p.m., 6:15 p.m., 8:30 p.m.; domingo 3:15 p.m., 5:30 p.m. y 7:45 p.m.

El Coral Gables Art Cinema presenta ‘The Truman Show’, con Jim Carrey. IMdB

En la misma sala pero el sábado The Truman Show (1998), clásico de Peter Weir. El joven Truman Burbank (Jim Carrey) vive en la pintoresca ciudad de Seahaven, el único lugar que conoce desde hace treinta años. Sin que él lo sepa, su vida es una total ficción manipulada por el productor de televisión Christof (Ed Harris). Truman es la estrella de The Truman Show, un reality show que se transmite las 24 horas del día ambientado en una cúpula geodésica gigante que narra su vida a través de cámaras ocultas, actores y desastres artificiales. Pero ahora Truman está notando las grietas en la fachada, la verdad detrás de su peculiar realidad. A las 11: 30 p.m.

El Coral Gables Art Cinema, la comedia romántica ‘Sabrina’, del mítico Billy Wilder con las estrellas Audrey Hepburn, Humphrey Bogart y William Holden. IMdB

También en el Coral Gables Art Cinema, la comedia romántica Sabrina (1954), del mítico Billy Wilder con las estrellas Audrey Hepburn, Humphrey Bogart y William Holden. La inquieta Sabrina (Hepburn) abandona su hogar por un año en París, donde se convierte en una joven sofisticada. Al regresar a casa, la realidad golpea otra vez su vida, aunque finalmente le da otra sorpresa: el amor de dos hermanos. El menor es un divertido e incorregible playboy (Holden) mientras que el mayor (Bogart) es serio y juicioso. ¿Cuál puede ser la mejor opción? El film fue nominado a seis Oscar, con Edith Head ganando en la categoría Mejor Diseño de Vestuario. Martes a las 7 p.m.

En la Miami Beach Cinematheque se exhibe el domingo Hollywood in Havana (2018), documental del realizador Gaspar González. En las décadas de 1940 y 1950, la ciudad de La Habana conquista el gusto de Hollywood cuando estrellas como Ava Gardner, Marlon Brando, Gary Cooper acuden al Caribe e inmortalizan el paraíso y los placeres de Cuba en la pantalla grande. Un excelente trabajo que sigue el amor del cine norteamericano por la isla antes de la Revolución. A las 5 p.m.

El O Cinema Miami Beach proyecta el viernes ‘A Faithful Man’, comedia romántica de origen francés de Louis Garrel. IMdB

El O Cinema Miami Beach proyecta el viernes A Faithful Man (2019), comedia romántica de origen francés de Louis Garrel. Años después de que lo haya dejado por su mejor amigo, Abel (Louis Garrel) vuelve a reunirse con su antigua pareja (y ahora viuda), Marianne. Pero ese regreso que parece idílico pronto se asemeja a una pesadilla que, si Garrel es el director y nada menos que Jean-Claude Carrière el guionista, sacará risas en el espectador. Funciones el fin de semana: 6:30 p.m., 8:30 p.m.; sábado 2:30 p.m., 4:30 p.m., 6:30 p.m., 8:30 p.m.; domingo 4:30 p.m., 6:30 p.m. y 8:30 p.m.

Bill Cosford Cinema continua con la proyección el viernes de The Nightingale (2019), del director Jennifer Kent. Ambientada durante la colonización de Australia en 1825, la película sigue a Clare (Aisling Franciosi), una convicta irlandesa de 21 años. Después de cumplir su condena, la joven está desesperada por liberarse de su abusivo maestro, el teniente Hawkins (Sam Claflin), quien se niega a liberarla de su cargo. Por eso, el esposo de Clare, Aidan (Michael Sheasby), toma represalias por lo que ella se convierte en víctima de un terrible crimen a manos del teniente y sus compinches. Una meditación sobre las consecuencias de la violencia y el precio de buscar venganza. Funciones del fin de semana viernes 8: 45 p.m.; sábado y domingo 4 p.m.

Ramón Pujol and Juan Barberini in ‘Fin de siglo’ en MDC’s Tower Theater. IMdB

El MDC’s Tower Theater estrena el viernes Fin de siglo (2019), producción española del director Lucio Castro con las actuaciones de Juan Barberini, Ramón Pujol y Mía Maestro. Cuando Ocho (Juan Barberini), un poeta argentino de treinta y tantos años de vacaciones en Barcelona, ve a Javi (Ramón Pujol), un español de Berlín, desde el balcón de su Airbnb la atracción es sutil pero persistente. Cuando se encuentran por tercera vez, se intensifica el deseo. Para horario y días: www.towertheatermiami.com.

