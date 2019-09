Lo mejor del cine alternativo

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes ‘Give Me Liberty’ (2019), comedia del realizador Kirill Mikhanovsky.

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes Give Me Liberty (2019), comedia del realizador Kirill Mikhanovsky. Este hermoso filme sigue la vida de Vic, un joven ruso-estadounidense que en el transcurso de un día y una noche delirantes y no menos conmovedoras, transporta pasajeros discapacitados desde y hacia sus citas. Con ritmo vertiginoso, la historia, que tiene mucho del publicitado sueño americano, será difícil de olvidar una vez que finaliza, para placer de los espectadores. Funciones del fin de semana: viernes 8:30 p.m.; sábado 4 p.m., 6:15 p.m., 8:30 p.m.; domingo 1:30 p.m., 4 p.m. y 6:15 p.m.

En el Coral Gables Art Cinema se presenta ‘The Wizard of Oz’ (1939), de Victor Fleming, con la inolvidable Judy Garland. IMdB

En la misma sala se realiza “Family Day on Aragon”, evento que proyecta lo mejor del cine para niños, auspiciado por Books & Books, Coral Gables Museum y la propia CGAC. En esta oportunidad es el clásico The Wizard of Oz (1939), de Victor Fleming, con la inolvidable Judy Garland. Basado en el libro de L. Frank Baum, la película gira en torno a la muchacha Dorothy Gale (Garland) que es arrastrada por un tornado a la tierra mágica de Oz. Allí, se embarca en un difícil viaje de regreso a su natal Kansas, donde a lo largo del camino hace amigos y enemigos. Esta película es apropiada para mayores de 6 años. Sábado y domingo a las 11 a.m.

También en el Coral Gables Art Cinema el documental Toni Morrison: The Pieces I Am (2019), de Timothy Greenfield-Sanders. El premio Nobel de Literatura estadounidense es honrada con un trabajo que la retrata como el ser que fue: una mujer extraordinaria, con talento y fuerza para las adversidades de la vida. Como parte de este tributo aparecen amigos y críticos que completan el retrato de una escritora fundamental de la segunda mitad del siglo XX en la literatura norteamericana. Sábado a la 1: 15 p.m.

El O Cinema North Beach estrena el miércoles ‘Pain and Glory’ (2019), del Pedro Almodóvar. IMdB

El O Cinema North Beach estrena el miércoles Pain and Glory (2019), del enorme Pedro Almodóvar con la actuación de Antonio Banderas. Un director de cine llamado Salvador Mallo experimenta un declive físico que lo atormenta. En ese viaje de decadencia, el realizador recuerda su infancia en los años 60, cuando emigró con sus padres a un pueblo de Valencia en busca de prosperidad, el primer deseo, su primer amor adulto en el mítica Madrid de los años 80, el dolor de la ruptura de ese amor mientras escribía como la única terapia para olvidar lo inolvidable, como el descubrimiento temprano del cine y el vacío definitivo para seguir haciendo películas. Para horarios: www.o-cinema.org.

El Bill Cosford Cinema exhibe ‘Edie’ (2017), de Simon Hunter. IMdB

El Bill Cosford Cinema exhibe Edie (2017), de Simon Hunter. Después de la muerte de su esposo, Edie (Sheila Hancock) se libera de años de represión y decide embarcarse en una aventura que ella y su pareja siempre habían deseado: un viaje a las tierras altas de Escocia para escalar el mundialmente famoso monte Suilven En el camino contrata al joven propietario de una tienda de campamento llamado Jonny (Kevin Guthrie) para que sea su guía. A pesar de las diferencias generacionales, Jonny alienta a Edie a cumplir su sueño. Funciones el fin de semana: viernes 6:30 p.m.; sábado 2 p.m., 7 p.m.; domingo 1:30 p.m. y 5:30 p.m.

En la misma sala, The Farewell (2019), de Lulu Wang con las actuaciones de Awkwafina, Tzi Ma y Diana Lin. En esta comedia dramática, Billi (Awkwafina), nacida en China y criada en los Estados Unidos, regresa a Changchun a regañadientes. Para asegurar su felicidad, su familia le oculta que su abuela Nai Nai le han diagnosticado cáncer de pulmón terminal. Un filme que es una sincera celebración a la familia y la forma en que la vivimos. Funciones el fin de semana: viernes 8:30 p.m.; sábado 4.30 p.m.; domingo 3:30 p.m.

El MDC’s Tower Theater estrena el viernes Bajo el mismo techo (2019), de la directora Juana Macías con las actuaciones de Jordi Sánchez, Silvia Abri y Cristina Castaño. En esta comedia se juntan un divorcio, una hipoteca y la peor pesadilla de una pareja en crisis: compartir la casa con tu ex. Cuando Nadia y Adrián deciden separarse después de años de vivir juntos, se dan cuenta de que ninguno de los dos puede darse el lujo de abandonar la hermosa casa que compraron en plena burbuja inmobiliaria. Atrapados por la deuda y obligados a convivir, terminan declarando la guerra y estableciendo su propio campo de batalla privado bajo el mismo techo. Para horario y días: www.towertheatermiami.com.

