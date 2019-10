Lo mejor del cine alternativo

SHARE COPY LINK

El Coral Gables Art Cinema proyecta el viernes Joker (2019), del realizador Todd Phillips, con las actuaciones estelares de Joaquin Phoenix, Zazie Beetz y Robert De Niro. Centrado en el origen del icónico archienemigo de Batman, Joker es una historia sumamente original e independiente. Arthur Fleck (Phoenix) es un hombre taciturno que no encaja en la sociedad. A Arthur le resulta imposible seguir el consejo de su madre de sonreír. En el fondo, se pregunta “¿Soy yo o estoy más loco?”. El filme ganó el prestigioso Golden Lion en el Festival de Cine de Venecia. El CGAC presenta en exclusiva una versión en 70 mm. Funciones del fin de semana: viernes 4 p.m., 6:30 p.m., 9 p.m.; sábado 1:30 p.m., 4 p.m., 6:30 p.m., 9 p.m.; domingo 3:30 p.m., 6 p.m., 8:30 p.m.

En la misma sala pero el domingo el clásico King Kong (1933), de Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack. Un equipo de filmación va a una isla tropical para una sesión exótica y descubre a un simio gigante. Cuando es capturado y llevado a la ciudad de Nueva York para su exhibición como la octava maravilla del mundo, la criatura logra escapar, y ahí es cuando comienzan los problemas. Ochenta años después, la película es insuperable por su capacidad de emocionar y encantar a grandes y chicos. Con Fay Wray. A las 11 a.m.

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes Luce (2019), de Julius Onah. En este thriller psicológico Luce (Kelvin Harrison Jr.), atleta estrella de la escuela secundaria y un rebelde ante las convenciones, es un adolescente que vive el sueño americano: sus padres (Naomi Watts y Tim Roth) lo adoptaron de un país devastado por la guerra una década atrás. Cuando su profesora (Octavia Spencer) hace un descubrimiento en el locker del joven, la reputación de Luce se pone en duda. Pero, ¿tiene realmente él la culpa o la profesora se aprovecha de los estereotipos? Funciones el fin de semana: viernes 8:30 p.m.; sábado 2:30 p.m., 6:30 p.m.; domingo 1:30 p.m., 6 p.m.

En la misma sala continúa la proyección de The Sound of Silence (2019), de Michael Tyburski. A través de su trabajo como “sintonizador de la casa” de la ciudad de Nueva York, Peter (Peter Sarsgaard) trabaja meticulosamente para diagnosticar los ruidos ambientales discordantes, que van desde patrones de viento hasta zumbidos de electrodomésticos que afectan el estado de ánimo de sus clientes. Cuando aborda el caso de Ellen (Rashida Jones), una mujer solitaria que sufre de cansancio crónico, descubre que los misterios del alma pueden ser aún mayores que los misterios del sonido. Funciones el fin de semana: viernes 9 p.m.; sábado 3:30 p.m.; domingo 4 p.m.

En el O Cinema de Miami Beach se estrena el viernes Monos (2019), filme dramático de Alejandro Landes, con las actuaciones de Julianne Nicholson y Sofia Buenaventura. En esta producción entre Estados Unidos y Colombia, un joven grupo de soldados con nombres como Rambo, Smurf, Bigfoot, Wolf y Boom-Boom, vigilan a una rehén estadounidense (Julianne Nicholson). Después de una emboscada que conduce al escuadrón hacia la jungla, tanto la misión como los intrincados lazos entre el grupo comienzan a desintegrarse. Para más información: www.o-cinema.org.

El MDC’s Tower Theater estrena el viernes Britt -Marie was here (2019), comedia dramática de origen sueco de Tuva Novotny. Basado en la novela más vendida de Fredrik Backman, esta historia sigue los pasos de Britt-Marie, de 63 años, que se replantea su propósito en la vida después de descubrir que su esposo la ha estado engañando. Al aceptar un trabajo poco atractivo en un ignoto centro juvenil en la ciudad de Borg, asume la tarea de entrenar al equipo de fútbol de los niños para una casi improbable victoria. A pesar de no tener experiencia ni recursos, Britt-Marie se siente nuevamente viva gracias a la energía del equipo y, por primera vez, se permite salir de su zona de confort. Un llamado emotivo de que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Con Pernilla August, Vera Vitali, Anders Mossling, Peter Haber. Para más información: www.towertheatermiami.com

