‘Monos’, la sorprendente película de Alejandro Landes presenta una parte muy importante de cualquier guerra: el ocio

SHARE COPY LINK

La extraordinaria película Monos, rodada en el corazón de la selva colombiana, en el Parque Nacional Chingaza, a unas horas de Bogotá, y en el Río Samaná, es el tercer largometraje del director colombiano-ecuatoriano Alejandro Landes, afincado en Nueva York.

No solo habla de la guerra de Colombia, sino de todas las guerras. Resalta el tiempo de ocio de jóvenes guerreros durante conflictos bélicos irregulares y abre muchos interrogantes. Es una de las películas imperdibles del año, según los críticos cinematográficos más importantes, y ya ha ganado 17 premios internacionales. Monos se proyecta en el Tower Theatre de la Pequeña Habana de Miami, del 27 de septiembre al 9 de octubre.

La película trata de una sorprendente saga de supervivencia desarrollada en esta remota montaña colombiana, a 400 metros de altura, donde un grupo de soldados adolescentes y rebeldes vigilan a su rehén, una doctora estadounidense, protagonizada por la actriz Julianne Nicholson, quien se escapa en repetidas ocasiones.

Bajo el oscuro comando de “La Organización”, todos ellos forman una familia poco convencional, que durante el día se dedica a llevar a cabo entrenamientos militares y durante la noche se dejan llevar por el hedonismo juvenil. Tras una emboscada, el escuadrón acaba en la jungla y los enrevesados lazos del grupo empiezan a desintegrarse. Impera el caos y los monos fuertes empiezan a atacar a los más débiles.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Monos es de origen griego, mono-monos, de uno, solo, único”, puntualiza el director de cine Alejandro Lanes. “Es importante porque la película finalmente narra la tensión entre el individuo y esa mini comunidad, esa escuadra que son los Monos. Eso es lo que vivimos todos en el mundo, ese conflicto entre nuestra soledad y compañía, ósea estamos solos pero también acompañados en el mundo”.

“Rambo”, “Pitufo”, “Lobo”, “Perro” y “Pie Grande” son los alias de los principales protagonistas de Monos, que arranca con la Guerra civil colombiana, un viaje al corazón del miedo en el conflicto de la paz colombiana. “Se acostumbra mucho en ejércitos, irregulares, sean de izquierda o sean de derecha, a tener alias y a rechaza el conocer el primer nombre y apellido. La película rechaza cualquier concepto binario del mundo: paraíso, infierno, bien o mal, víctima-victimario, etc... La película explora siempre los matices de gris que tenemos todos”, analiza Landes.

En Monos, Landes se pregunta quiénes somos como especie y aunque aborda el tema de la libertad, la anarquía y la democracia, “no filmo con mensajes ni con moralejas, más bien filmo con preguntas”, asegura. Lo cierto es que en los conflictos bélicos todo ha cambiado.

“La guerra hoy en día, y no me refiero únicamente a Colombia, sino más bien Siria, Afganistán e Irak, son guerras sin claro principio ni final. Son guerras desde las sombras, peleadas desde la retaguardia, en su mayoría con operaciones especiales, drones, las alianzas van cambiando de un momento a otro, y los marcos ideológicos no están tan claros”, explica.

Los adolescentes de Monos son miembros de un ejército guerrillero en el campo colombiano. No sé sabe bien cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción. Tampoco, si el ejército está peleando por la izquierda guerrillera o por la derecha militar. Y si la secuestrada es un agente infiltrado de la CIA, una alpinista que estaba en el lugar equivocado o una doctora de una organización sin ánimo de lucro.

“Todo ese perfil ha sido secuestrado en Colombia y en otras partes del mundo en distintos momentos”, afirma Landes, quien se inspiró en distintos conflictos irregulares, “puede ser el movimiento rebelde rastafari, pueden ser los uniformes que Rusia utilizó para incursionar en Crimea, puede ser Siria, puede ser sin duda Colombia que tiene tantos distintos ejércitos irregulares”.

Sin embargo, sí hay un hecho real: “Es muy común tomar un rehén y los altos mandos son quienes negocian eso, pero los que se encargan del día a día normalmente es el rango más bajo, los soldados más jóvenes, y en muchos casos son chicos nada más”, destaca.

“Los niños no deberían estar en la guerra, pero yo no pasé cuatro años de mi vida haciendo una película que cuenta una obviedad”, señala Landes, quien llevó a cabo todo tipo de investigación de conflictos irregulares dentro y fuera de Colombia, conoció a niños y jóvenes soldados de este país y quedó impresionado al saber que muchos habían luchado en ambos bandos, en los paramilitares y en la guerrilla. “La idea es plantar una dinámica en la adolescencia y ver los juegos de poder, las dinámicas, el de querer pertenecer, el querer ser amado, eso que lo vuelve mucho más cercano a nosotros. No contar algo ajeno sino contar algo que en realidad se asemeja a nosotros”.

Landes viajó por Colombia, realizando un casting poco ortodoxo, para encontrar a estos adolescentes. Vieron a más de 800 chicos en colegios por todo Colombia, pidiendo videos en las redes sociales y mandando directores de casting a talleres de teatro, para acabar con 25 finalistas aproximadamente.

“Los llevamos a una especie de campo de entrenamiento donde vivían, dormían, comían juntos, una máxima convivencia. En la mañana hacían ejercicios de improvisación y actuación y en la tarde ejercicios físicos para crear esta especie ejército clandestino. Hacían danza, movimientos y formaciones descalzos, cargar un arma, y demás”, cuenta Landes. “Y a medida que yo vi a esta gente desempeñarse, empezaba a ver lo que podría ver en cualquier patio: amores y desamores, coqueteo, disgustos y empecé a ver dónde había química, donde no, que podría funcionar en cuanto armar esta mini sociedad”.

Ocho fueron los escogidos. Entre ellos, Moisés Arias, Pata Grande en Monos, y Rico en Hannah Montana, un actor de Hollywood con 10 años de carrera.

Monos retrata una parte muy importante de cualquier guerra: el ocio. “La gente se olvida de eso, pero hay mucho ocio, así que es natural que pasen cosas que podrían pasar en una discoteca o en un patio colegio”, reflexiona.

La película de Landes no aborda el tema del abuso sexual, aunque sí las vidas reguladas por La Organización que cuenta con unas reglas que deciden qué es lo que necesitan para estar con alguien más. Aborda los códigos, ritos y reglas dentro de sociedades marginales, revolucionarias o rebeldes.

“Al principio de la película Lobo pide permiso para poder ser socio de Lady. Cuando hay una pareja que no pide permiso, eso lleva a ciertas consecuencias”, desvela.

El equipo de esta película contó con unos asistentes de producción de excepción y fue filmada con tomas de helicóptero, pero sin drones. Una experiencia que los llevo al límite debido a la falta de oxígeno por la altura, el frío y la humedad.

“Después filmamos en el cañón del Río Samaná y llegar allá fue andar por una carretera destapada, después bajar un camión y después bajar por el río en una balsa y ahí había una comunidad de mineros, que hacían minería ilegal de oro, y ellos conocían el río mejor que nadie. Fueron nuestros asistentes de producción y nos ayudaron a manejar el río”, confiesa.

Monos concluye con un gran interrogante que es valido no solo para la guerra colombiana sino también para todas en general. Tras su primera película “Cocalero”, estrenada en el Festival de Cine de Sundance 2007, y “Porfirio”, su segundo largometraje estrenado en el Festival de Cine de Cannes 2011, Monos coloca al “fascinante Alejandro Landes como una nueva voz poderosa en el cine”, según palabras del reconocido director mexicano Guillermo del Toro.

Monos se proyecta en el Tower Theatre de La Pequeña Habana de Miami, del 27 de septiembre al 9 de octubre.

Twitter: @IsabelOlmos