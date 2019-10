Lo mejor del cine alternativo

El Coral Gables Art Cinema presenta ‘Belle and Sebastian’ (2013), producción de origen francés del realizador Nicholas Vanier.

El Coral Gables Art Cinema realiza este fin de semana “Family Day on Aragon”, evento con el apoyo de Books & Books, Coral Gables Museum y CGAC que exhibe lo mejor del cine dedicado a los niños. Esta vez se proyecta Belle and Sebastian (2013), producción de origen francés del realizador Nicholas Vanier. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, un niño y su perro son los protagonistas de una historia donde confluyen la amistad, la lealtad y el coraje. Esta película es apropiada para mayores de 7 años. Sábado y domingo a las 11 a.m.

El Coral Gables Art Cinema presenta ‘The King of Comedy’ (1982), clásico norteamericano de Martin Scorsese con las actuaciones de Robert de Niro y Jerry Lewis. IMdB

En la misma sala The King of Comedy (1982), clásico norteamericano de Martin Scorsese con las actuaciones de Robert de Niro y Jerry Lewis. La trama gira en torno a un inadaptado social llamado Rupert Pupkin (de Niro) poco dado al humor que quiere lanzarse como comediante profesional. Después de un encuentro casual con su ídolo, el cómico Jerry Langford (Lewis), Rupert cree que su gran oportunidad está a la vista y trata de estimularla con un secuestro. Una verdadera joya oculta en la carrera de Scorsese. Sábado a las 11:30 p.m.

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes ‘Aquarela’ (2018), documental de origen ruso del director Victor Kossakovsky. IMdB

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes Aquarela (2018), documental de origen ruso del director Victor Kossakovsky. Filmada a una velocidad de 96 fotogramas por segundo, la película es un llamado de atención visceral de que los humanos no son rivales para la fuerza pura y la voluntad caprichosa del elemento más preciado de la Tierra: el agua. Funciones del fin de semana: viernes 6:30 p.m.; sábado 2 p.m., 6:30 p.m.; domingo 1:30 p.m., 6 p.m.

En el Bill Cosford Cinema se presenta ‘Luce’ (2019), de Julius Onah. En este ‘thriller’ psicológico Luce (Kelvin Harrison Jr.), atleta estrella de la escuela secundaria y un rebelde ante las convenciones, es un adolescente que vive el sueño americano: sus padres (Naomi Watts y Tim Roth) lo adoptaron de un país devastado por la guerra una década atrás. IMdB

En la misma sala continúa la proyección de Luce (2019), de Julius Onah. En este thriller psicológico Luce (Kelvin Harrison Jr.), atleta estrella de la escuela secundaria y un rebelde ante las convenciones, es un adolescente que vive el sueño americano: sus padres (Naomi Watts y Tim Roth) lo adoptaron de un país devastado por la guerra una década atrás. Cuando su profesora (Octavia Spencer) hace un descubrimiento en el locker del joven, la reputación de Luce se pone en duda. Pero ¿tiene realmente él la culpa o la profesora se aprovecha de los estereotipos? Funciones el fin de semana: viernes 8:30 p.m.; sábado 4 p.m.; domingo 3:30 p.m.

En el O Cinema de Miami Beach estrena el viernes ‘The Dead Center’ (2018), ‘thriller’ del realizador Billy Senese. IMdB

En el O Cinema de Miami Beach estrena el viernes The Dead Center (2018), thriller del realizador Billy Senese. El problemático psiquiatra Daniel Forrester (Shane Carruth) se siente atraído por ayudar a un paciente que es llevado a la sala de emergencia en un estado catatónico sin recordar cómo llegó al hospital. Como para exorcizar a sus propios demonios, el médico intenta penetrar en el misterio de su paciente. A medida que una serie de extrañas muertes sacude el hospital, Forrester comienza a sospechar que un asesino ha entrado a su vida. Funciones el fin de semana: viernes, sábado y domingo a las 11 p.m.

En la misma sala First Love (2019), del director japonés Takashi Miike. Una noche en Tokio, un joven boxeador seguro de sí mismo y una prostituta quedan atrapados en un complot de contrabando de drogas que involucra al crimen organizado, policías corruptos y a una mujer asesina. Con Shota Sometani, Masataka Kubota y Sakurako Konishi. Funciones el fin de semana: viernes 7 p.m. 9:10 p.m.; sábado y domingo 2:30 p.m., 4:45 p.m. 7 p.m., 9:10 p.m.

En el Tower Theater del Miami Dade College comienza esta semana el Festival Internacional GEMS 2019 que proyecta lo mejor del cine internacional. Dentro de los filmes, se destaca The Truth (2019), filme japones dirigido por Hirokazu Kore-eda con las actrices Catherine Deneuve y Juliette Binoche. La trama se centra en Fabienne, una de las grandes estrellas del cine francés. Amada por el público, sin embargo, tiene una relación problemática con su hija Lumir, guionista. Cuando Lumir y su esposo regresan a París con su hijo pequeño, las cosas llegan a un punto crítico con la publicación de las memorias de Fabienne. Para más información: www.gems2019.miamifilmfestival.com/events

