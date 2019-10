Lo mejor del cine alternativo

El director Paolo Sorrentino y el actor Dario Cantarelli (derecha) durante la filmación de “Loro” (2018). Imagen de cortesía

El Coral Gables Art Cinema exhibe el sábado Let the Right One In (2008), producción sueca del realizador Tomas Alfredson. Un niño solitario de 12 años llamado Oskar se hace amigo de una extraña muchacha, Eli, cuando se muda a la casa de al lado. La llegada de la niña coincide con una serie de desapariciones y asesinatos inexplicables. A medida que se fortalece la amistad, Oskar descubre que Eli es un vampiro. Un film inquietante y poético que tuvo su remake en los Estados Unidos. Copia en 35mm. A las 11:30 p.m.

En la misma sala el clásico de ciencia ficción Invasion of the Body Snatchers (1956), de Don Siegel. Una historia aterradora que narra la vida de Miles Bennell (Kevin McCarthy), un joven médico que lentamente descubre que los habitantes de su apacible ciudad en California están siendo reemplazados por criaturas inhumanas. A través de las décadas el film tuvo sus adaptaciones, pero ninguna ha conseguido el poder de emocionar y aterrorizar al público como la original. Martes a las 7 p.m.

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes Loro (2018), producción italiana del director Paolo Sorrentino. La historia gira en torno a Silvio Berlusconi, el ex Primer Ministro multimillonario, con un ego demasiado inflado, que presidió Italia entre escándalos y corrupción. Sergio (Riccardo Scamarcio) es un joven y ambicioso estafador que gestiona un servicio de acompañantes que atiende a los ricos y poderosos. Sergio pone su mira en el cliente más grande de todos: Berlusconi (Toni Servillo). El director, ganador de un premio Oscar, ha creado esta furiosa elegía sobre un país que lentamente se desmorona. Funciones del fin de semana: viernes 7 p.m.; sábado 2:30 p.m., 5:30 p.m.; domingo 4 p.m., 4 p.m. y 7 p.m.

En el O Cinema de North Beach proyecta el sábado el clásico The Rocky Horror Picture Show (1975), de Jim Sharman. Basado en el musical homónimo de Richard O’Brien, todo comienza cuando una pareja sufre un desperfecto en su automóvil. Así, se ven obligados a pasar la noche en la mansión de Doctor Frank-N-Furter, quien es un adepto a la sangre y al rock. Con las actuaciones de Susan Sarandon y Tim Curry. A las 9 p.m.

El Tower Theater del Miami Dade College estrena el viernes la comedia The Trouble with You (2019), film de origen francés de Pierre Salvadori y con las actuaciones de Adele Haenel, Pio Marmaï, Vincent Elbaz y Audrey Tautou. Esta película, que estuvo nominada a nueve premios Cesar, tiene el perfecto balance entre la belleza y el humor. Yvonne, una joven policía en una ciudad de la Rivera francesa, queda desilusionada cuando descubre que su marido fallecido, un policía de respeto, en verdad no era nada heroico.

En la misma sala pero el martes Leonardo: The Works (2019), de Phil Grabsky. Un genio merecería un documental original que sorprende por la calidad de sus imágenes y la belleza artística. Curadores, críticos e historiadores hablan del ser extraordinario fue Leonardo Da Vinci. El director Grabsky viajó a 8 países para filmar no solo las obras del italiano sino otras que se le atribuyen, polémica mediante. Para más información: www.towertheatermiami.com

