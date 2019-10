Lo mejor del cine alternativo

El Coral Gables Art Cinema exhibe el sábado ‘Dolemite’ (1975), producción del realizador D’Urville Martin. La trama de este filme de culto gira en torno a Dolemite (Rudy Ray Moore), proxeneta y dueño de clubes nocturnos que cumple 20 años de prisión.

El Coral Gables Art Cinema exhibe el sábado Dolemite (1975), producción del realizador D’Urville Martin. La trama de este filme de culto gira en torno a Dolemite (Rudy Ray Moore), proxeneta y dueño de clubes nocturnos que cumple 20 años de prisión. Cuando su amigo y compañero de negocios, Queen Bee, lo ayuda a salir de la cárcel, Dolemite sabe a quién debe rendirle cuentas por el pasado. En honor a Rudy Ray Moore, uno de los pioneros del stand-up, se proyectará antes de la película un espectáculo de humor que comenzará a las 11 p.m. organizado por Reginald Desjardins. A las 11:30 p.m.

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes Where is my Roy Cohn? (2019), documental del director Matt Tyrnauer. Uno de los hombres estadounidenses más controvertidos e influyentes del siglo XX, Roy Cohn, era un abogado despiadado y sin escrúpulos. Durante sus 28 años de carrera tuvo un rol fundamental en la escena política, desde trabajar como el abogado principal del subcomité de caza brujas del senador Joseph McCarthy hasta moldear la carrera de un joven desarrollador inmobiliario de Queens llamado Donald Trump. Funciones del fin de semana: viernes 6:30 p.m.; sábado 2 p.m., 7 p.m.; domingo 1:30 p.m. y 6:30 p.m.

En la misa sala continúa la proyección de Loro (2018), producción italiana del director Paolo Sorrentino. La historia gira en torno a Silvio Berlusconi, el ex Primer Ministro multimillonario, con un ego demasiado inflado, que presidió Italia entre escándalos y corrupción. Sergio (Riccardo Scamarcio) es un joven y ambicioso estafador que gestiona un servicio de acompañantes que atiende a los ricos y poderosos. Sergio pone su mira en el cliente más grande de todos: Berlusconi (Toni Servillo). El director, ganador de un premio Oscar, ha creado esta furiosa elegia sobre un país que lentamente se desmorona. Funciones del fin de semana: viernes 7 p.m.; sábado 2:30 p.m., 5:30 p.m.; domingo 1 p.m., 4 p.m. y 7 p.m.

También en el Bill Cosford Cinema pero el jueves Everyday Rebellion (2019), de los realizadores Arash T. Riahi y Arman T. Riahi. Este documental retrata las diversas formas creativas de protesta no violentas y de desobediencia civil representadas en España, Irán, Siria, Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido y Serbia. Sus métodos son ingeniosos, divertidos y, a veces, incluso agresivos. Y los activistas que los usan creen que la protesta creativa no violenta ganará a la protesta violenta. Un trabajo que desea dar voz a todos aquellos que deciden no usar la violencia para intentar cambiar un sistema violento. A las 6 p.m.

El Tower Theater del Miami Dade College continúa con la proyección de The Trouble With You (2018), comedia francesa del realizador Pierre Salvadori con un elenco de primeras figuras encabezado por Pio Marmaï, Adele Haenel y Audrey Tautou. Una película llena de giros y vueltas, inteligente y sumamente divertida. Yvonne, una joven detective de policía en un pueblo de la Riviera francesa, se sorprende al descubrir que su difunto esposo, el querido capitán Santi, no era en realidad el heroico policía que ella creía que era: estaba involucrado en negocios corruptos. Muy pronto, ella decide corregir sus errores y conoce a Antoine en el camino, una de las víctimas de su esposo. Así, una serie de eventos cambiará el curso de sus vidas para siempre. Para más información: www.towertheatermiami.com

