Lo mejor del cine alternativo

‘Dilili in Paris’ (2019), de Michel Ocelot en el Coral Gables Art Cinema.

El Coral Gables Art Cinema realiza durante esta semana The Miami International Children’s Film Festival (MICFF) que, junto con la colaboración del New York International Children’s Film Festival, presenta lo mejor del cine para niños y el resto de la familia. Dentro de la cartelera, compuesta de películas de varias partes del mundo, se destaca Dilili in Paris (2019), de Michel Ocelot. En esta producción entre Bélgica, Francia y Alemania, la trama gira en torno a Dilili, una joven brillante y de dicción perfecta durante la París de la Belle Epoque, que comienza a investigar el oscuro complot del malvado Master Men. Junto con su amigo Orel, la muchacha no se detendrá hasta que se restablezca la justicia. Nuestras superestrellas viajan a través de un mundo de principios del siglo XX tan nostálgico que pueden ver a Picasso, Proust y Marie Curie en los salones de la eterna Ciudad luz. A las 3: 30 p.m. Gracias al apoyo del Nicklaus’ Children’s Hospital, todos los filmes son gratuitos. Sin embargo, se debe tener un ticket para entrar, por lo que se recomienda llegar temprano. Para el resto de los filmes y horarios: www.gablescinema.com

En la misma sala y en el Tower Theater del Miami Dade College se estrena el viernes By the Grace of God (2019), de François Ozon. Drama francés, crudo y no menos inspirador, sobre las víctimas de abusos sexuales que se unieron para exponer y desmantelar el código de silencio de la Iglesia Católica. El filme se centra en el esfuerzo y arriesgo de las víctimas que pusieron a prueba sus creencias como la relación con sus seres queridos. Basado en el escándalo del cardenal de Lyon, que fue condenado en marzo por ocultar la conducta de un sacerdote acusado, una historia conmovedora y real. Para horarios y días: www.gablescinema.com y www.towertheatermiami.com

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes Greener Grass (2019), de los directores Jocelyn DeBoer y Dawn Luebbe. Crítica feroz sobre nuevos suburbios en Norteamérica en el siglo XXI, donde muchos de sus habitantes adultos usan aparatos ortopédicos en sus dientes, conducen carritos de golf y las mamás se vuelven expertas de fútbol. Jill (Jocelyn DeBoer) y Lisa (Dawn Luebbe) son enemigas íntimas, pero un día la vida les da una sorpresa. Mientras, un profesor de yoga se vuelve un asesino serial, un esposo feliz (Beck Bennett) ha desarrollado un curioso sabor para el agua de la piscina… Esto es solo la punta del iceberg de una película destinada a ser un clásico de culto. Funciones del fin de semana: viernes 6:30 p.m.; sábado 1:30 p.m., 5:30 p.m.; domingo 1 p.m. y 5 p.m.

En la misma sala continúa la proyección de Where is my Roy Cohn? (2019), documental del director Matt Tyrnauer. Uno de los hombres estadounidenses más controvertidos e influyentes del siglo XX, Roy Cohn, era un abogado despiadado y sin escrúpulos. Durante sus 28 años de carrera tuvo un rol fundamental en la escena política, desde trabajar como el abogado principal del subcomité de caza brujas del senador Joseph McCarthy hasta moldear la carrera de un joven desarrollador inmobiliario de Queens llamado Donald Trump. Funciones del fin de semana: viernes 6:30 p.m.; sábado 2 p.m., 7 p.m.; domingo 1:30 p.m. y 6:30 p.m.

El Tower Theater del Miami Dade College estrena el viernes Parasite (2019), de Bong Joon-ho con las actuaciones de Kang-Ho Song, Sun-Kyun Lee, Yeo-Jeong Cho y Woo-Shik Choi. En este drama proveniente de Corea del Sur, el destino de dos familias muy diferentes entre sí, los Park y los Kim, se unen a través de una gran mentira. El joven Ki-woo, en edad universitaria, logra meterse en el seno de la millonaria familia Park como tutor de arte. A cambio de sus servicios, Kim tiene un camino para salir de la pobreza, pero este frágil equilibrio, construido sobre las mentiras, se desmoronará rápidamente. Para más información: www.towertheatermiami.com

