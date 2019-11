Películas de interés latino en el 34 Festival Internacional de Cine de Fort Lauderdale

Una escena del documental “Cuba”, que inauguró esta 34 edición del Festival Internacional de Cine de Fort Lauderdale el pasado viernes 1 de noviembre. Imagen de cortesía

El Festival Internacional de Cine de Fort Lauderdale (FLIFF) regresó por el 34to año, del 1 al 17 de noviembre, con una emocionante línea de estrenos de películas indie (independientes) estadounidenses, en idiomas extranjeros y hechas en Florida, grandiosas fiestas temáticas, un crucero con cena y otro crucero con brunch; asistirán estrellas de cine y cineastas de renombre. Varias películas para el público hispano con temas latinos o en español. Por ejemplo, el 1ro de noviembre, la película de apertura fue, Cuba en la pantalla gigante de IMAX en el Museum of Discovery and Science en Fort Lauderdale. Cuba, es un documental que cuenta la poderosa historia de una tierra preservada en el tiempo, pero en la cúspide de cambios dramáticos. Los invitados para la apertura incluyeron al director Peter H. Chang y al cubano americano Fernando Bretos, quien forma parte del equipo como uno de los científicos marinos.

Con la excepción de la película Cuba, que se presentó en el Museum of Discovery and Science (401 SW. 2nd. St. Fort Lauderdale, FL. 33312), todas las próximas películas se mostrarán en los teatros Savor Cinema, 503 SE 6 St. Fort Lauderdale, FL. 33301 y Cinema Paradiso Hollywood, 2008 Hollywood Blvd. Hollywood, FL. 33020. Ellas son:

DELFIN

La vida ciertamente no es fácil para Delfín, un niño de 11 años que vive solo con su padre en las afueras áridas y fangosas de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Pero, sobre todo, Delfín quiere participar en una orquesta Infantil, que se está formando en un pueblo vecino. Su viejo profesor de música le enseñó a tocar la trompa y Delfín hará lo imposible para presentarse a la audición. Esto significa una aventura para él y también para su padre.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Estreno Florida / World Cinema / Argentina / 2019 / 87 min / Español, subtítulos en Inglés / Comedia Irónica. Invitado Especial: director, Gaspar Scheuer. Elenco: Valentino Catania, Cristian Salguero, Paula Reca, Marcelo Subiotto. Nov. 13, 8 p.m. Fiesta sigue en Savor Cinema/ Nov. 14, 9pm, Cinema Paradiso. Avance de Pelicula: https://youtu.be/8WXM4SGRwCg

INITIALS S.G.

A pesar de su mala suerte, el no muy joven aspirante Serge Gainsbourg, lucha con una carrera de actor que parece no puede encaminar, una aventura que no quiere y un crimen que no quiso cometer.

Estreno Florida/ World Cinema / Argentina / 2019 / 98 min / Español, subtítulos en Inglés / Comedia Negra. Dirigida por Rania Attieh, Daniel García. Elenco: Diego Peretti, Julianne Nicho son, Daniel Fanego, Malena Sánchez, Francisco Lumerman. Nov. 14, 6 p.m. Savor Cinema; Nov. 15, 9 p.m. Cinema Paradiso Hollywood. Avance de Película: https://youtu.be/WXCzotKWd_A

OPERATION PETER PAN

Entre 1960 y 1962 unos 14,000 niños fueron sacados de Cuba. Un movimiento de pánico general se apoderó de los padres cubanos de clase media, que enviaron a sus hijos en masa a los Estados Unidos, con la esperanza de unirse posteriormente a ellos allí. El pánico fue causado por un rumor cuidadosamente orquestado, alegando que Fidel Castro tenía la intención de “nacionalizar” a los niños cubanos. Desafortunadamente, la Crisis de los Misiles Cubanos de diciembre de 1962 se interpuso, y las fronteras se cerraron como una trampa para las familias, evitando su reunión. Repartidos por todo Estados Unidos, muy pocos niños volvieron a ver a sus padres. Esta película cuenta la historia de una operación supuestamente manipulada y dirigida por la CIA, en un intento de derrocar al gobierno de Castro: la Operación Peter Pan.

World Cinema / Estreno Florida /Cuba / 2019 / 52 min / Link / Inglés y Español, subtítulos en Inglés / Documentario. Dirigida por Eric Michaud. Nov 8, 3 p.m., Cinema Paradiso Hollywood Avance de Película: https://vimeo.com/357298951

PAPITA 2ND BASE

Andrés y Julissa son ahora los orgullosos padres de Carlitos, de siete años, y siguen siendo fervientes fanáticos de los equipos rivales de béisbol. Entrando en situaciones muy comprometedoras y divertidas, la lealtad, la amistad y el amor de la familia serán puestos a prueba, todo por amor al béisbol.

Estreno EEUU / World Cinema/ Venezuela / 2018 / 120 min / Sueco con subtítulos en inglés / Comedia dirigida por Luis Hueck. Elenco Principal: Juliette Pardau, Jean Pierre Agostini. Invitados Especiales: director Luis Hueck, actores Anna Tero and Vincente Pena. Nov. 10, 8 p.m. Fiesta sigue en Savor Cinema. Avance de Película: https://youtu.be/ziNGxUW8gqo

THE WALL OF MEXICO

Una familia mexicana rica decide construir un muro alrededor de su rancho para evitar que la gente del pueblo robe el agua de su pozo. Una fábula para hoy. La presidencia de Trump ya ha estimulado algunas características y documentales y seguramente influirá más en los próximos años. Estreno del Sureste/ American Indie /USA / 2019 / 105 min / Inglés / Comedia dramática extraña. Dirigida por Zachary Cotler, Magdalena Zyzak. Elenco Principal: Jackson Rathbone, Esai Morales, Mariel Hemingway, Xander Berkeley, Moises Arias, Carmela Zumbado, Marisol Sacramento, Alex Meneses. Nov. 16, 9 p.m. Savor Cinema; Nov. 17, 7 p.m. Cinema Paradiso Hollywood. Avance de Pelicula: https://youtu.be/jaZbRVLAn6k