Lo mejor del cine alternativo

El Coral Gables Art Cinema estrena este viernes Synonyms (2019), del realizador Nadav Lapid. En esta producción de origen francés Yoav (Tom Mercier), joven israelí que se fugó a París después de su entrenamiento militar y descree de sus raíces, cae en un oscuro triángulo emocional cuando conoce a una pareja de millonarios y bohemios. Un filme inquietante sobre la identidad y la posibilidad de encontrar una nueva vida lejos del país nativo. Basada en las experiencias del propio director, la película ganó el Oso de Oro a la Mejor Película en el Festival de Cine de Berlín. Funciones del fin de semana: viernes 7:30 p.m.; sábado 3:30 p.m., 6 p.m., 8:30 p.m.; domingo 3:30 p.m., 6 p.m. y 8:30 p.m.

En la misma sala pero el sábado Casino (1995), de Martin Scorsese con un elenco de primer nivel como Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci. El escenario es la ciudad de Las Vegas en 1973 y la historia está basada en hechos reales sobre la operación multimillonaria que hizo la mafia en un casino, en un juego donde se ganaron y perdieron fortunas como muchísimas vidas. Copia en 35mm. A las 11 p.m.

En el O Cinema Miami Beach se exhibe el viernes American Dharma (2018), de Errol Morris. Un documental sumamente inteligente sobre una figura controversial como Steven K. Bannon, ex consejero del presidente norteamericano Donald Trump. Entrevistas inéditas, viejo material de archivo y personajes singulares para un trabajo que describe la realidad de los Estados Unidos en el siglo XXI.

El Bill Cosford Cinema proyecta el sábado Once upon a time (2019), de Quentin Tarantino. El noveno largometraje de Tarantino es una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo del movimiento hippie en Hollywood. Los dos personajes principales son Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex estrella de una serie de televisión, y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt). Rick tiene una vecina muy famosa al lado, la actriz Sharon Tate. Es un juego con el destino y sus variantes en el tiempo, un filme que tiene el sabor de poder arreglar el futuro, intención que sólo se consigue en el arte. A las 9 p.m.

En el Tower Theater del Miami Dade College se estrena el viernes The Cordillera of Dreams (2019), producción entre Francia y Chile del realizador Patricio Guzmán. Ganador del premio al Mejor Documental en el Festival de Cine de Cannes 2019, el filme de Guzmán completa la trilogía (Nostalgia for the Light y The Pearl Button) que investiga la relación entre la memoria histórica, el trauma político y la geografía en Chile. El director se centra en el imponente paisaje de los Andes, que se extiende a lo largo de la frontera oriental del país, a la vez que protectora y aislante, imponente e infinita, como punto de partida desde el que contempla el legado perdurable del golpe de Estado de 1973.

En la misma sala pero el lunes El barbero de Sevilla (2019), ópera bufa en dos actos con música de Gioachino Rossini y libreto de Cesare Sterbini. En esta nueva versión grabada en vivo, la grandilocuente producción de Hugo de Ana se instala en el anfiteatro romano de la Arena di Verona: un gran jardín de amor, un laberinto de setos y rosas para intrigas del melodrama más famoso y querido de Rossini. La producción se enriquece aún más con la divertida coreografía de Leda Lojodice y del director de orquesta, Daniel Oren. A las 6 p.m.

