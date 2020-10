Las mejores series y filmes para disfrutar 

El Coral Gables Art Cinema abrió nuevamente sus puertas al público. Esta semana sigue Tenet (2020), de Christopher Nolan con las actuaciones de John David Washington, Robert Pattinson, Michael Caine y Kenneth Branagh. En este thriller de espías y viajes en el tiempo, un agente anónimo de la CIA es parte de un complot internacional donde nadie es lo que aparenta. La versión que se verá en el CGAC es de 70mm, lo que asegura un espectáculo de excelencia artística. Para más información y horarios: www.gablescinema.com

Miami Film Festival GEMS continúa hasta el domingo 11 con una variedad de películas online para todos los amantes del séptimo arte. En esta oportunidad se proyectan filmes de España, Chile, Estados Unidos, China y Bélgica. Entre las producciones se destacan Farewell Amor (2020), de Ekwa Msangi y Kokoloko (2020), de Gerardo Naranjo. Para más información: www.miamifilmfestival.com

En Hulu la película El asesino de los caprichos (2019), thriller español dirigido por Gerardo Herrero y protagonizado por Maribel Verdú y Aura Garrido. Una mujer aparece muerta en el barrio de Salamanca, en el centro de Madrid. Lo peculiar del crimen es que el asesino ha copiado al detalle uno de los retratos de ‘Los caprichos de Goya’. De esta manera, la inspectora Eva González ve indicios de lo que podría ser un asesino en serie.

Ayúdame a pasar la noche (2017), filme mexicano dirigido por José Ramón Chávez con la participación de Hernán Mendoza, Elena de Haro y Luis Amaya. Una familia se encuentra en un momento económico muy difícil. Sin embargo no pierden la esperanza de que la vida les dará una nueva oportunidad. Lamentablemente, esa esperanza se vuelve una tragedia cuando un accidente de tránsito les hace reconsiderar sus decisiones, ya que uno de ellos, según los médicos, no sobrevivirá.

También en Hulu la película No quiero ser tu hermano (2019), comedia chilena dirigida por Gonzalo Badilla y protagonizada por Nicolás Poblete, Dayana Amigo y Fernando Larraín. La historia gira en torno a Johnny Andrés Gaete (Poblete), un hombre de 34 años que finalmente decide proponerle matrimonio a su novia de toda la vida. Ese mismo día aparece su hermana Constanza (Amigo), con quien no mantiene ningún tipo de relación. Ella se ha separado y acude a la casa de su hermano para quedarse con él por un tiempo. Así, la convivencia se vuelve un momento especial y no menos problemático donde los hermanos deberán enfrentar ciertas peleas del pasado.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

En Amazon Prime el filme uruguayo Gigante (2009), dirigido por Adrián Biniez con Horacio Camandule y Leonor Svarcas. En esta comedia romántica Jara (Camandule) es un trabajador de seguridad de un supermercado que se enamora de Julia (Svarcas), a quién observa desde las cámaras de televisión de control del local. Un día, cansado de no poder hablar con ella, decide perseguirla por la ciudad de Montevideo.

En Netflix la serie Sobreviviendo a Escobar (2017) dirigida por Luis Alberto Restrepo con las actuaciones de Juan Pablo Urrego, Natasha Klauss y Elkin Díaz. Basado en el libro de Jhon Jairo Velásquez, mano derecha de Pablo Escobar, el trabajo relata los años que vivió el narco en la cárcel, desde la muerte de su jefe hasta los más relevantes acontecimientos a nivel político y social que sucedieron en Colombia. Una temporada.

Siga a Hernán Vera Álvarez @HVeraAlvarez