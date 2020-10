Christian Serratos: De ‘Twilight’ a ‘Selena The Serie’  

La actriz norteamericana de ascendencia méxico-italiana, que protagoniza Selena The Serie en Netflix, se hizo famosa por su interpretación de Rosita Álvarez en The Walking Dead, con su estupenda actuación en la saga Twilight y en la serie Manual de Supervivencia Escolar de Nickelodeon. Ahora Christian Serratos regresa con su interpretación de la Reina del Tex-Mex, que estará disponible en la plataforma de streaming el próximo 4 de diciembre. “La serie mostrará la vida de la cantante, los sueños que se le van cumpliendo y todas las decisiones desgarradoras que tiene que tomar con su familia para dar a conocer su música y alcanzar el éxito”, informó Netflix, recalcando que cuenta con la aprobación de los Quintanilla. “Gracias a esta serie el público conocerá la historia completa de Selena, nuestra familia y el impacto que ha tenido en nuestras vidas”, declaró Suzette Quintanilla, hermana de la cantante texana, quien fue asesinada en 1995 por la presidenta de su club de fans a sus 23 años, que en el 2017 recibió una estrella póstuma en The Hollywood Walk of Fame… y sin duda alguna su película Selena catapultó a JLo al estrellato.