Las mejores series y filmes para disfrutar 

El Coral Gables Art Cinema abrió nuevamente sus puertas al público. Esta semana estrena On the Rocks (2020), comedia de Sofia Coppola, con Rashida Jones y Bill Murray. La trama gira en torno a Laura (Jones), quien cree que está felizmente casada, pero cuando su esposo comienza a trabajar hasta tarde con un nuevo compañero, ella teme lo peor. Así pide la ayuda de su padre Felix (Bill Murray), quien insiste en que investiguen el tema, algo que fortalecerá la relación familiar. Para más información y horarios: www.gablescinema.com

En Hulu la película Esto no es Berlín (2019), drama mexicano dirigido por Hari Sama. Un joven llamado Carlos siente que no pertenece a ningún lado. Su familia no lo entiende y sus amigos ven ciertas conductas como excéntricas. Su vida, sin embargo, cambiará radicalmente cuando lo invitan a un mítico club nocturno llamado el Aztek, donde descubre el post punk, la libertad sexual y las drogas. Esta obra está inspirada en la vida del director durante la década de 1980.

Colombiana (2011), policial dirigido por Olivier Megaton y protagonizado por Zoe Saldana. Cuando era niña, Cataleya Restrepo se crió con un padre sicario, entre muertes impunes y crímenes. Cuando lo asesinan, su hija huye a los Estados Unidos a la casa de Emilio (Cliff Curtis), un tío que vive de negocios ilícitos. Pasan años y ahora esa niña se ha convertido en una mujer bella que busca venganza por su padre muerto.

La cara oculta (2011), thriller psicológico español dirigido por el director colombiano Andrés Baiz y protagonizado por Quim Gutiérrez, Martina García y Clara Lago. El nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá vive una relación ideal con su novia Belén (Clara Lago). Un día, no obstante, la joven desaparece sin dejar rastro. Con dolor por el abandono que sufrió el músico, una noche en un bar conoce a Fabiana. Desde ese momento los dos vivirán una relación amorosa llena de pasión. Pero a medida que los meses pasan, Fabiana empieza hacerse preguntas sobre la misteriosa desaparición de Belén, algo que la conducirá a relevaciones dolorosas.

En Amazon Prime la serie mexicana El juego de las llaves (2019), creada por Marisa Quiroga y protagonizada por Maite Perroni, Humberto Busto y Marimar Vega. Este trabajo retrata a cuatro parejas muy amigas desde hace años que un buen día, cansados de la rutina, deciden intercambiar sus roles. Así, una sucesión de escenas divertidas hará que cada integrante se replantee el rol del amor en la pareja. Una temporada.

Capadocia (2008), serie dirigida por Javier Patrón con las actuaciones de Ana de la Reguera, Alejandro Camacho y Juan Manuel Bernal. Un trabajo que sigue la vida de varias mujeres que por diferentes razones han sido encarceladas en un centro penitenciario de la ciudad de México. Capadocia es la cárcel modelo del consorcio empresarial ECSO, un emprendimiento privado nacido de intereses políticos y pugnas de poder en que se esconde el negocio del tráfico de drogas. Tres temporadas.

En Netflix la serie Secreto bien guardado (2020) dirigida por Alberto Lecchi y protagonizada por Oriana Sabatini. Basada en el best seller romántico de la escritora Viviana Rivero, la historia gira en torno a la relación entre Marthin Müller, un abogado nazi, y Amalia Kiev, una muchacha de origen judío. Pese al contexto histórico, ambos no podrán evitar la atracción amorosa. La miniserie está ambientada en 1940, plena Segunda Guerra Mundial, en la Argentina.

