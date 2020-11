Las mejores series y filmes para disfrutar 

El Coral Gables Art Cinema abrió nuevamente sus puertas al público. Esta semana estrena Let Him Go (2020), dirigida por Thomas Bezucha con Kevin Costner, Diane Lane y Lesley Manville. Luego de la trágica pérdida de su hijo, el sheriff retirado George Blackledge (Costner) y su esposa Margaret (Lane) deciden abandonar su rancho de Montana para rescatar a su nieto de las garras de una familia peligrosa en Dakota, encabezada por Blanche Weboy (Manville). Cuando descubren que los Weboys no tienen intención de entregar al niño, George y Margaret no tienen más remedio que luchar por su familia. Para más información y horarios: www.gablescinema.com

En Hulu la película Pinochet’s Last Stand (2007), dirigida por Richard Curson Smith y protagonizada por Derek Jacobi y Anna Massey. En 1998, el ex dictador chileno Augusto Pinochet (excelente la interpretación de Jacobi) visita Gran Bretaña para recibir tratamiento médico. Al enterarse de este viaje, Amnistía Internacional aprovecha la oportunidad para llevar ante la justicia a un hombre que es culpable de múltiples violaciones de derechos humanos. En un primer momento, el gobierno británico está dispuesto a extraditar a Pinochet, que permanece bajo arresto domiciliario en un millonario suburbio inglés. Sin embargo, Amnistía Internacional debe enfrenta el laberinto de la ley británica y a Margaret Thatcher, amiga del ex dictador.

La bamba (1987), drama biográfico del realizador Luis Valdez con Lou Diamond Phillips y Esai Morales. Basado en la malograda vida de Ritchie Valens, músico adolescente de origen mexicano-estadounidense de 17 años, que pasó de ganarse la vida en el campo a convertirse en una máxima estrella de rock mundial durante la década de 1950. Una noche, el avión en el que viajaba el joven junto a Buddy Holly, otra estrella de la música, sufrió un accidente en el que ambos fallecieron.

También en Hulu, el documental Guerras Ajenas (2016), de los directores Carlos Moreno y Lilia Luciano. Un gran trabajo que sigue otra de las consecuencias que depara la guerra contra el narcotráfico en Colombia: el glifosato, un herbicida declarado agente potencialmente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Durante años Colombia se convirtió en el único país del mundo que diseminaba este herbicida desde el aire, lo que produjo que cientos de jornaleros sufrieran enfermedades como también un éxodo hacia las ciudades.

En Amazon Prime el filme La Odisea de los Giles (2019), producción argentina dirigida por Sebastián Borensztein, con Ricardo Darín y Luis Brandoni. Basada en la novela de Eduardo Sacheri titulada La noche de la Usina, la historia gira en torno a la crisis económica y social que padeció la Argentina en 2001. Un grupo de vecinos de un pequeño pueblo llamado Alsina se ve estafado cuando los bancos se quedan con sus ahorros de toda su vida. Lejos de resignarse, los vecinos se unen y planean una venganza sumamente original.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

En Netflix la serie Falsa identidad (2018), dirigida por Conrado Martínez con Luis Ernesto Franco, Camila Sodi y Manuel Balbi. Un empresario éxito llamado Diego Hidalgo (Franco) e Isabel Fernández (Sodi), una mujer de fuerte carácter, son dos personas con mundos completamente diferentes. Sin embargo, deberán aceptar llevar la falsa identidad de un feliz matrimonio para huir de aquellos enemigos que quieren asesinarlos. Dos temporadas.

Siga a Hernán Vera Álvarez @HVeraAlvarez