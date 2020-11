‘Locas por el Cambio’ una comedia para desternillarse de la risa

Leer más

El Coral Gables Art Cinema que ya abrió sus puertas, esta semana continúa la proyección de Let Him Go (2020), dirigida por Thomas Bezucha con Kevin Costner, Diane Lane y Lesley Manville. Luego de la trágica pérdida de su hijo, el sheriff retirado George Blackledge (Costner) y su esposa Margaret (Lane) deciden abandonar su rancho de Montana para rescatar a su nieto de las garras de una familia peligrosa en Dakota, encabezada por Blanche Weboy (Manville). Cuando descubren que los Weboys no tienen intención de entregar al niño, George y Margaret no tienen más remedio que luchar por su familia. Para más información y horarios: www.gablescinema.com