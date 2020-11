Las mejores películas y series para disfrutar esta semana

El Coral Gables Art Cinema que ya abrió sus puertas, esta semana continúa la proyección de Let Him Go (2020), dirigida por Thomas Bezucha con Kevin Costner, Diane Lane y Lesley Manville. Luego de la trágica pérdida de su hijo, el sheriff retirado George Blackledge (Costner) y su esposa Margaret (Lane) deciden abandonar su rancho de Montana para rescatar a su nieto de las garras de una familia peligrosa en Dakota, encabezada por Blanche Weboy (Manville). Cuando descubren que los Weboys no tienen intención de entregar al niño, George y Margaret no tienen más remedio que luchar por su familia. Para más información y horarios: www.gablescinema.com

El MDC’s Tower Theater Miami abrió sus puertas al público y esta semana estrena 'Ammonite' (2020). IMdB

El MDC’s Tower Theater Miami también abrió sus puertas al público. Esta semana estrena Ammonite (2020), de Francis Lee, con Kate Winslet y Saoirse Ronan. En la Inglaterra del siglo XIX, una reconocida cazadora de fósiles llamada Mary Anning (Winslet) trabaja en soledad en la Costa sur. Mientras padece problemas económicos, busca fósiles comunes para venderlos a los turistas para mantenerse a sí misma y a su madre enferma. Cuando un hombre de fortuna le propone que cuide a esposa Charlotte (Ronan), ella no puede permitirse rechazar la oferta. Al comienzo Mary choca con su paciente, pero luego comienza a desarrollar un vínculo intenso que obliga a las dos mujeres a determinar la verdadera naturaleza de su relación.

En el Tower Theater, 'El último balsero' (2020), de los realizadores Rafael Betancourt y Oscar Ernesto Ortega, con las actuaciones de Héctor Medina y Chaz Mena. IMdB

También en el Tower, El último balsero (2020), de los realizadores Rafael Betancourt y Oscar Ernesto Ortega, con las actuaciones de Héctor Medina y Chaz Mena. Después de cruzar el Estrecho de Florida en una balsa, un joven cubano busca en Miami a su padre ausente. Cuando un cambio político lo convierte en el primer inmigrante indocumentado cubano de Estados Unidos, debe luchar para que no lo deporten. Una película que emociona por su fuerza y realidad.

En Hulu la película Lina de Lima (2019), producción chilena de la realizadora María José González, y protagonizada por la actriz Magaly Solier. Una mujer inmigrante peruana de nombre Lina, de 35 años, trabaja como empleada doméstica en Chile. Los meses en un país extranjero son duros pero tiene una ilusión: su hija adolescente. Mientras se prepara para su viaje anual para visitarla por las fiestas de Navidad y Año nuevo, se da cuenta que ella ya no la necesita: es mayor y quiere buscar su propio destino.

En Netflix el documental Serás lo que debas ser o no serás nada (2020), dirigido por Matías Gueilburt. Uno de los máximos ídolos del tenis mundial, el argentino Guillermo Villas, llevó por años su reclamo ante la ATP (The Association of Tennis Professionals): que se lo reconozca como el mejor jugador del mundo por lo hecho durante los años 1975, 1976 y 1977, período en el que ganó 27 títulos. Este trabajo sigue la investigación sobre el tema que llevó a cabo el periodista deportivo Eduardo Puppo junto al matemático rumano Marian Ciulpan. Así, luego de años de trabajo, entregaron un detallado documento a la ATP donde dan cuenta que Vilas debió haber sido N°1, al menos, durante 7 semanas.

En Netflix la serie 'Girls from Ipanema' (2019), producción brasileña. IMdB

También en Netflix la serie Girls from Ipanema (2019), producción brasileña creada por Giuliano Cedroni y Heather Roth, y protagonizada por María Casadevall y Pathy Dejesus. Durante la década de 1960, una joven adinerada de São Paulo se muda a Río de Janeiro para abrir un restaurante con su esposo. Tras su llegada, descubre que su pareja la abandonó y se fue con todo su dinero. De esta manera, la mujer deberá arreglárselas como pueda, situación que la llevará a vivir nuevas aventuras.

