Los cinco mejores eventos y películas en español del Festival Internacional de Cine de Fort Lauderdale 2020

Con mucha creatividad e ingenio ha llegado el 35º Festival Internacional de Cine de Fort Lauderdale (FLiFF, por sus siglas en inglés), celebrado hasta el 22 de noviembre de 2020, que incluye el segmento de películas en español. Debido a la pandemia, y para la seguridad de todos, las películas también se proyectan de forma virtual. En total serán más de 170 largometrajes narrativos americanos, indie e internacionales, documentales y cortometrajes de 37 países. Además de los teatros Savor Cinema en Fort Lauderdale y Cinema Paradiso en Hollywood, puedes ver las películas en embarcaciones de agua, autocines y, también, en restaurantes. Les presentamos los cinco mejores eventos y películas en español del Festival Internacional de Cine de Fort Lauderdale.

El director de cine Evgeny Afineevsky junto al Papa Francisco. Cortesía/FLiFF

Estreno del documental ‘Francesco’

Se trata un documental del director de cine Evgeny Afineevsky sobre religión y medioambiente que ofrece una mirada sin precedentes a la vida del Papa Francisco, con un enfoque compasivo y progresista. El documental Francesco, que se presenta por primera vez en el festival, está disponible para todos en forma virtual mientras duré el festival. Afineevsky, nominado a un Oscar y a los Emmy por su documental Winter on Fire, tuvo un acceso extraordinario al Papa mientras viaja por el mundo practicando lo que predica, así como una entrevista exclusiva nunca antes vista en la que el Papa ofrece sus sinceras opiniones sobre temas candentes de actualidad como la separación de niños en la frontera entre Estados Unidos y México y el cambio climático. Aunque todavía no se sabe la fecha concreta, se espera que este documental llegue a las salas de cine. Puedes verlo de forma digital a través del enlace: https://watch.eventive.org/fliff2020/play/5f73f905ea6b2e00e8491465 Más: www.youtu.be/urftMIAraOk

‘Bye Bye Mr Extebeste/ Agur Extebeste’, comedia española dirigida por Asier Altuna y Telmo Esnal. Cortesía/FLiFF

Cine de España

Bye Bye Mr Extebeste/ Agur Extebeste, comedia española dirigida por Asier Altuna y Telmo Esnal, se proyecta en cines y de forma virtual durante todo el festival. Patrizio Etxebeste se ve obligado a renunciar a su cargo de alcalde y nombra a su esposa, María Luisa, la primera alcaldesa del pueblo, quien no tiene la intención de ser la marioneta de su esposo y rápidamente se pone a cambiar la forma en que se manejan las cosas, lo que hace que su matrimonio se convierta en un caos en el proceso. Más: www.vimeo.com/374419841

La maldición del guapo /The curse of the handsome man, comedia española del director español Beda Docampo, protagonizada por Gonzalo de Castro, Juan Grandinetti, Malena Alterio y Cayetana Guillén Cuervo, se proyecta online hasta el 22 de noviembre, a las 11:59 p.m. Humberto, un embaucador y seductor de toda la vida, ahora vive una vida tranquila en Madrid después de haber cumplido condena en prisión por una estafa que le costó la relación con su hijo Jorge, con quien no habla desde hace años. Después de sufrir un robo en la joyería donde trabaja, Jorge, un hombre honesto y trabajador, no tiene más remedio que pedir ayuda a su padre distanciado. Más: www.vimeo.com/391537124

‘The Lunchroom /Planta permanente’, película dramática argentina dirigida por Ezequiel Radusky. Cortesía/FLiFF

Cine de Argentina





The Lunchroom /Planta permanente, película dramática argentina que se estrena en Florida, está dirigida por Ezequiel Radusky. La puedes ver online hasta el 22 de noviembre a las 11:59 p.m. Lila, que lleva 30 años limpiando el edificio de un municipio provincial. Cuando tiene la oportunidad de renovar el comedor y dirigirlo oficialmente como jefa, causa la envidia de su amiga Marcela. Más: www.youtube.com/watch?v=rxZvuvv1u7s

Opeka, documental del director Cam Cowan, es la historia del sacerdote argentino Pedro Opeka, quien con su voluntad de hierro inspira esperanza para toda una nación al enseñar a las personas que viven en el vertedero más grande de Madagascar a construir una ciudad altamente funcional en la capital de su país africano en ruinas. Pedro Opeka, quien declinó la oportunidad de jugar fútbol profesional en su Buenos Aires natal, eligió en cambio convertirse en misionero y vivir en uno de los países más pobres del mundo. Hijo de un albañil, enseñó a estas familias indigentes cómo construir sus propias casas y, en el proceso, construir su dignidad. Después de 30 años de construcción, luchando contra la creciente pobreza y la inestabilidad política, Opeka ha creado una eficaz ciudad dentro de esta disfuncional nación africana. Su misión es preparar a los niños que salva para que algún día salven su propio país. Más: www.youtu.be/te6qEGFnN7s

Cine de Colombia

La noche de la bestia/ Night of the beast es una película del colombiano Mauricio Leiva Cock protagonizada por Daniel Reyes, Esteban Galindo, Edna Paredes, Verónica Mosquera, Jairo Vargas y Yaima Morfa. Es la historia de dos jóvenes metaleros que se deslizan sin rumbo fijo por los callejones de Bogotá el día del primer concierto de Iron Maiden en Colombia. Su día se arruina y su amistad se pone a prueba cuando unos matones roban su posesión más preciada: las entradas para ver en vivo a su banda favorita. Esta película está online hasta el 22 de noviembre. Más: www.imdb.com/video/vi2538585625?playlistId=tt8995862

Cine en el mar con bote, autocine y cine en restaurantes

En asociación con Coral Ridge Yacht Club en Fort Lauderdale, el festival presenta dos noches de películas en la bahía para las embarcaciones de todo tipo, tanto propias como las del festival. FLIFF organiza seis eventos adicionales de películas de autocine “drive-in” en Dania Pointe, localizado entre US1 y la salida de Stirling Road en la I-95. Además, el festival presenta películas y cena en diferentes restaurantes como Tipsy Boar, Jimmy’s Sand Bar, GG’s Waterfront en Hollywood y el Westin Ft Lauderdale Beach.

Más: https://fliff.com/2020specialevents. Todas las películas de forma virtual en Eventive Virtual Cinema: https://watch.eventive.org/fliff2020 y http://www.fliff.com.

Twitter: @IsabelOlmos