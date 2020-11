Lorena Meritano vuelve a la actuación

La actriz argentina Lorena Meritano se encuentra en proceso de retomar su carrera con fuerza, luego de un paréntesis de varios años provocado por un cáncer de seno, detectado en 2014. Tras el complejo tratamiento médico que le salvó la vida, en 2017 comenzó a aparecer en el ojo público con una exitosa serie de charlas testimoniales, “Sobreviviente”, llamada igual que un libro autobiográfico que publicó en 2019. En entrevista vía Zoom, desde Buenos Aires, Lorena, recordada por telenovelas como Pasión de gavilanes, cuenta que en tiempos recientes ha realizado algunos trabajos de actuación, pero que va por más. “Para generar cosas hay que moverse”, asegura.

A causa de la crisis del coronavirus, el movimiento físico de Lorena está restringido, claro, pero recurre al trabajo virtual. Desde su hogar, en la capital argentina, gestiona audiciones para cine y televisión, y se prepara para trabajar en una película en 2021, La semilla de girasol, basada en la novela homónima del escritor y director venezolano Rafael Cabello-Wagner. “Mi personaje se llamará ‘Lola’ y participará en cinco o seis escenas, pero no existen los personajes grandes ni chicos, todos tienen su importancia”, cuenta. “Mi sueño a nivel profesional siempre ha sido el de hacer cine”, reconoce, entusiasmada.

Nacida en la provincia de Entre Ríos, de pequeña estudió danza y actuación. Su precoz exuberancia física provocó que primero destacara como modelo: a los 15 años fue contratada para desfiles internacionales. Pero estaba determinada a ser actriz y en 1992 recaló en México, Meca de la televisión hispana y dos años después empezó a pisar fuerte en las telenovelas, con un papel en Prisionera de amor. “Recuerdo que cuando llegué a México solo tenía 600 dólares en los bolsillos, pero afortunadamente, y gracias a la ayuda de varias personas, me fue bien”, rememora.

Otras telenovelas y programas de televisión en los que participó luego, además de Pasión de gavilanes, fueron La mujer de mi vida, Chepe Fortuna, y Amas de casa desesperadas, entre otras. Se enteró de que tenía cáncer mientras se alistaba para actuar en una obra de teatro y desarrollaba un procedimiento de maternidad in vitro. “El Hombre propone y Dios dispone: fue un volantazo que me dio la vida”, comenta, mediante una metáfora automovilística. Lorena debió cambiar el rumbo, claro, concentrarse en la cura. Una foto suya, a poco de comenzar el tratamiento, con calvicie total y semblante desmejorado, estremeció. “Agradezco a Dios y a los médicos por tenerme viva”, asegura ahora sin drama.

¿Cómo maneja la emoción cuando cuenta su historia en las charlas “Sobreviviente”?

“Hay momentos en los que se me hace difícil hablar, pero me gusta hacerlas; cuento sobre los dolores físicos que sufrí, los miedos, las ansiedades, los ataques de pánico; esos talleres terminan siendo una gran catarsis para mí, algo sanador, que además me hace sentir útil y plena de amor”.

Como cualquier persona que haya pasado por su trance de salud, Lorena se somete a permanentes exámenes físicos e insta a las mujeres en general a hacer lo propio “al menos una vez por año”. En los talleres habla de todo esto. También lo hace en el libro Sobreviviente, que está disponible en Amazon, Buscalibre y otras plataformas. “Mi libro busca dar un mensaje de aliento y esperanza”, señala la autora, que sonríe cuando, cambiando de tema, se le pregunta si está en pareja. “No tengo desde el 2016 y no estoy en búsqueda, por ahora, no lo pienso ni deseo, aunque tampoco me cierro al futuro”, cuenta. “Hay que disfrutar el hoy”, aconseja, con conocimiento de causa, y se despide deseando “mucha salud para todos”.

