Archivos del MDC: sinónimo de preservación del patrimonio fílmico de la Florida

El francés Henry Langlois nunca dirigió una película. Sin embargo, está considerado como una de las figuras en la historia del cine, pero en el aspecto de la preservación y exhibición del patrimonio fílmico. Poseído por lo que el filósofo Jacques Derrida llamó “fiebre de archivo”, comenzó a coleccionar películas en una bañera a principios de los años treinta del siglo pasado, y a su muerte en 1977, la Cinemateca Francesa, fundada en 1936, era (y es) una de las principales instituciones dedicadas a coleccionar, restaurar y promover el patrimonio cinematográfico mundial.

En Miami, tenemos el orgullo de contar con una de esas instituciones, inspiradas en ese espíritu del mítico Langlois: los Archivos del MDC, integrado por los Archivos del College (depósito oficial de registros históricos, fotografías y videos del College desde 1960), y los Archivos Lynn y Louis Wolfson II de Imágenes en Movimiento de la Florida o “Archivos Wolfson”. El nombre de este último es un homenaje a Lynn Wolfson, gran benefactora de las artes específicamente del MDC; y a su esposo Louis Wolfson II, legislador y líder de las comunicaciones estatales en la Florida. Lynn Wolfson contribuyó a fundar los Archivos en 1984, conjuntamente con el periodista televisivo Ralph Renick, y la historiadora Arva Moore Parks.

“Nuestra misión desde 1984 ha sido preservar la colección de imágenes en movimiento de la Florida, y ponerla a disposición del público”, afirma René Ramos, director de los Archivos Wolfson. “Nuestras colecciones se enfocan en la Florida, especialmente en el sur de la Florida. Están compuestos por más de 35,000 horas de cintas en video (en casi todos los formatos, incluyendo bobinas y todas las alternativas de casete) y 23 millones de pies de película”.

Un tesoro de valor incalculable que incluye reportajes noticiosos para canales de televisión del sur de Florida como WTVJ, WPLG, WSVN y WINK; más de cuatro mil bobinas de películas caseras, y programación educacional y comunitaria producida por el Miami Dade College. No faltan además materiales fílmicos de las décadas de los años diez y veinte del siglo pasado, que muestran los primeros tiempos de la urbanización del sur de la Florida, incluyendo películas sobre la creación del ferrocarril de Henry Flagler, y la construcción del Tamiami Trail.

No podían faltar los componentes de un extenso catálogo de materiales relacionados con las artes, entre los que figuran presentaciones del American Ballet Theater, varias puestas en escena de Teatro Prometeo, paneles del Festival de Teatro Hispano, así como numerosos reportajes noticiosos para la televisión sobre actividades y sedes teatrales de Miami, entre otros materiales.

También se conservan memorias fílmicas de obras y eventos que han hecho historia. “En lo personal, mi componente favorito de la colección es un grupo de materiales relacionados con el proyecto de ‘islas envueltas’ realizado por Christo entre 1980 y 1983”, añade Ramos. “Un conjunto documental completo sobre las controversias, dificultades y triunfos de este evento histórico, que presentamos en la retrospectiva de los 35 años del proyecto en el Pérez Art Museum de Miami”.

Como toda institución dedicada a preservar materiales amenazados por el desgaste de los años, los Archivos Wolfson no está exenta de dificultades. “Confrontamos dos problemas: el deterioro físico de los medios, y la obsolescencia de los formatos. La película se decolora e incluso comienza a desintegrarse, un destino que también comparten las cintas de video”, explica el director de los Archivos. “A eso se suma que, como ya las cintas de video ha dejado de ser un formato comercial y de consumidor, las reproductoras han dejado de fabricarse. Por eso estamos en una carrera contra el tiempo para hacer transferencias digitales antes de que no podamos reproducir esos materiales”.

De ahí que la piedra angular sea el proceso de digitalización, una labor intensa, pero metódica. “El trabajo consiste en la limpieza física y estabilización de los másters análogos, en video o película, y luego reproducirlos en tiempo real en equipos que crean una copia en alta resolución”, agrega Ramos. “Luego llevamos esos másters digitales nuevos a discos duros en la nube. Hasta ahora, tenemos unos 75,000 clips disponibles para búsqueda y disfrute en nuestro sitio web, gracias a la digitalización”.

Precisamente la disponibilidad de materiales en el sitio web de los Archivos es indispensable ante la actual situación de pandemia. “Nuestro reto principal ha consistido en dar alternativas a la programación y eventos presenciales”, destaca Ramos. “Por eso hemos ampliado nuestra presencia en los medios sociales, y realizamos regularmente ‘fiestas de visionaje’ para presentar nuevos descubrimientos de los archivos al público”.

La labor de salvaguardar materiales históricos es una ardua tarea que los Archivos del College y los Archivos Lynn y Louis Wolfson II de Imágenes en Movimiento de la Florida del MDC ha asumido con esfuerzo y dedicación. El sitio web de los Archivos Wolfson está presidido por una cita que no podía ser más representativa: From the Everyday to the Extraordinary (De lo cotidiano a lo extraordinario). Un criterio amplio y abarcador que le otorga a esta institución la divisa de perdurabilidad como sinónimo de preservación del patrimonio fílmico floridano, ejemplo de aquella “fiebre de archivo” de Langlois.

Para más información visite https://www.mdc.edu/archives/wolfson-archives/

