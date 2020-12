Las mejores series y filmes para disfrutar en casa en el cine

El Coral Gables Art Cinema a continúa la proyección de Let Him Go (2020), dirigida por Thomas Bezucha con Kevin Costner, Diane Lane y Lesley Manville. Luego de la trágica pérdida de su hijo, el sheriff retirado George Blackledge (Costner) y su esposa Margaret (Lane) deciden abandonar su rancho de Montana para rescatar a su nieto de las garras de una familia peligrosa en Dakota, encabezada por Blanche Weboy (Manville). Cuando descubren que los Weboys no tienen intención de entregar al niño, George y Margaret no tienen más remedio que luchar por su familia. Para más información y horarios: www.gablescinema.com

El MDC’s Tower Theater Miami​ sigue con la proyección de ‘El último balsero’ (2020). IMdB

El MDC’s Tower Theater Miami también sigue con la proyección de El último balsero (2020), de los realizadores Rafael Betancourt y Oscar Ernesto Ortega, con las actuaciones de Héctor Medina y Chaz Mena. Después de cruzar el Estrecho de Florida en una balsa, un joven cubano busca en Miami a su padre ausente. Cuando un cambio político lo convierte en el primer inmigrante indocumentado cubano de Estados Unidos, debe luchar para que no lo deporten. Una película que emociona por su fuerza y realidad. Para más información y horarios: www.towertheatermiami.com

En Hulu el filme ‘La camarista’ (2018) de la realizadora Lila Avilés con las actuaciones de Gabriela Cartol y Agustina Quinci. Hulu

En Hulu el filme La camarista (2018) de la realizadora Lila Avilés con las actuaciones de Gabriela Cartol y Agustina Quinci. La historia retrata las entrañas de un hotel de cinco estrellas en la Ciudad de México, donde Eve (Cartol) es una discreta camarista que se esfuerza al máximo por cumplir su trabajo, incluyendo cuidar bebés y solucionar los problemas de los clientes. Cansada de la rutina, duda entre abandonarla o quedarse por la comodidad que representa tener un cheque fijo todos los meses. La película fue seleccionada para representar a México como mejor película extranjera en los premios Oscar 2020.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

En Amazon Prime ‘Caronte’ (2020), serie española creada por Verónica Fernández. Amazon Prime

En Amazon Prime Caronte (2020), serie española creada por Verónica Fernández con Roberto Álamo, Carlos Hipólito y Belén López. Un policía llamado Samuel Caronte (Álamo) es acusado de un delito que no ha cometido. A pesar de tratar de defender su inocencia, el caso le cuesta su placa y muchos años en la cárcel. Privado de la libertad, el convicto aprovecha para estudiar y convertirse en un abogado penalista, algo que le permite ayudar con sus argumentos legales a otros que pasan por la misma situación. Una temporada.

‘Lo que escondían sus ojos’ (2016), en Amazon Prime. Serie española producida por Mediaset basada en la novela homónima de Nieves Herrero. Amazon Prime

Lo que escondían sus ojos (2016), serie española producida por Mediaset con las actuaciones de Blanca Suárez, Rubén Cortada, Emilio Gutiérrez Caba. Basada en la novela homónima de Nieves Herrero, el trabajo recrea la historia de amor entre el ministro franquista Ramón Serrano Suñer y Sonsoles de Icaza, marquesa consorte de Llanzol, una mujer avanzada a su tiempo, que se convirtió en un escándalo en los círculos sociales de la época. Una temporada.

También en Amazon Prime Un Extraño Enemigo (2018), dirigido por Gabriel Ripstein con Daniel Giménez Cacho, Enrique Arrizon y Irene Azuela. Esta serie mexicana relata el movimiento estudiantil de 1968 que terminó con una cruel masacre conocida como la “Matanza de Tlatelolco”. En esas circunstancias, el trabajo también sigue la vida y trayectoria de Fernando Barrientos –personaje inspirado en el político Fernando Gutiérrez Barrios–, quien es el jefe de la policía secreta mexicana y un hombre tan cruel como ambicioso. Una temporada.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Siga a Hernán Vera Álvarez @HVeraAlvarez