La serie Selena #1 en USA, México y Latinoamérica

A menos de 24 horas de su lanzamiento, Selena: La Serie de Netflix se convirtió en la número uno en Estados Unidos, México y Latinoamérica. La bioserie de la Reina del Tex-Mex ha sido la preferida de millones, superando a Grey’s Anatomy, Gambito de dama y la polémica The Crown. Claro que también le han llovido comentarios negativos de gente descontenta con el giro de la historia. Aunque Christian Serratos, la actriz de 30 años, famosa por su participación en The Walking Dead, ha sido elogiada por su interpretación, otros aspectos como los diálogos, la trama y la construcción de los personajes han sido muy criticados en medios especializados. “Selena: la serie pudo haber sido un tributo apropiado a una pionera mexicoestadounidense que, aún ahora, tiene muy pocas sucesoras. Pero nunca llega a saberse qué la convirtió en estrella“, publicó el Hollywood Reporter. El sitio Rotten Tomatoes aseguró que la cantante casi no importa en la serie, comentando que la protagonista es Suzette Quintanilla, y un padre pedante, autoritario que explotaba a sus hijos… Sin embargo, la música de Selena sigue fascinando a las multitudes… aunque le pique y le rasque a los criticones.