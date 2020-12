Las mejores series y filmes para disfrutar en casa y fuera de ella

El MDC’s Tower Theater continúa exhibiendo El cuento de las Comadrejas (2018) bajo la dirección de Juan José Campanella con las actuaciones Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni y Marcos Mundstock. Este filme de humor negro gira en torno a cuatro personajes especiales: una ex estrella de cine de la Edad de Oro, un guionista de dudoso ingenio, un actor en el ocaso de su vida y un astuto director de cine. Todos viven en una decadente mansión alejados de la gran ciudad. Cuando una joven y ambiciosa pareja llega con malas intenciones e intenta persuadir a la actriz para que venda la casa, el resto de los habitantes deben unirse y conspirar para evitarlo.

En el Coral Gables Art Cinema uno el clásico de Navidad 'White Christmas' (1954), de Michael Curtiz, con Bing Crosby y Danny Kaye. IMdB

En el Coral Gables Art Cinema uno de los filmes que proyecta es White Christmas (1954), de Michael Curtiz, con Bing Crosby y Danny Kaye. Un clásico del cine norteamericano sobre la historia romántica y humorística de Bob Wallace y Phil Davis (Crosby y Kaye), dos amigos del ejército que se convirtieron en un equipo de comedia musical de primer nivel después de la guerra y ahora son el número más conocido de Broadway. Mientras giran por el estado de la Florida, las estrellas se involucran con dos aspirantes a cantantes. Copia en 35 mm, cortesía de Steven Krams Archive.

En el Coral Gables Art Cinema se exhibe 'The Man Who Invented Christmas' (2017), de Bharat Nalluri, con Christopher Plummer y Dan Stevens. IMdB

También en el Coral Gables Art Cinema se exhibe The Man Who Invented Christmas (2017), de Bharat Nalluri, con Christopher Plummer y Dan Stevens. Este filme cuenta cómo el escritor inglés Charles Dickens mezcló recuerdos de la vida real con su prolífica imaginación para escribir una de sus más bellas historias, el clásico “Un cuento de Navidad”. La producción de la película es de Mitchell Kaplan. Para más información y horarios: www.gablescinema.com.

En Amazon Prime el filme español 'No culpes al karma' (2016), de María Ripoll, protagonizada por Verónica Echegui, Álex García Fernández y David Verdaguer. Amazon Prime

En Amazon Prime el filme español No culpes al karma (2016), de María Ripoll, protagonizada por Verónica Echegui, Álex García Fernández y David Verdaguer. Basada en la novela homónima de Laura Norton, la película gira en torno a Sara, una joven madrileña que culpa al karma de su mala suerte. Su vida se vuelve más caótica cuando llegan el mismo día a su departamento su padre recién separado y deprimido, su ex novio, un amigo del ex novio y su hermana junto a su prometido Aarón. Una comedía disparatada con la ciudad de Madrid como el mejor escenario.

En Netflix el filme 'El cuaderno de Tomy' (2020), en inglés 'Notes for My Son'. Netflix

En Netflix el filme El cuaderno de Tomy (2020), en inglés Notes for My Son, del director Carlos Sorin con las actuaciones de Mónica Antonópulos, Paola Barrientos y Valeria Bertuccelli. Este trabajo se basa en el caso real de la argentina María Vásquez (Bertucelli), una mujer que a través de redes sociales contó su dramática realidad. Después de una operación de cáncer de ovarios, María sabía que su cuadro era irreversible. Por eso usó Twitter para contar su historia. Pero también decidió escribir un libro para su pequeño hijo de 3 años. Una película inspiradora.

Selena: la serie (2020) dirigida por Hiromi Kamata con Christian Serratos y Ricardo Chavira. Este trabajo retrata la breve aunque frenética carrera de la cantante de tex-mex, Selena Quintanilla. Cuando la joven decidió cantar en español no sólo se reencontró con sus raíces sino que conmovió a millones con sus canciones de amor y diversión. Aunque fue asesinada por la presidenta de su fan club, que se comprobó robaba a la artista, su legado creció hasta volverse leyenda. Dos temporadas.

