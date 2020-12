Ricky Martin un muñecón malvado en el filme ‘Jingle Jangle: A Christmas Journey’ 

Una de las películas favoritas esta Navidad a nivel mundial en Netflix ha sido Jingle Jangle: A Christmas Journey, donde Ricky Martin presta su voz a un muñeco maquiavélico. “Ser malo me costó mucho, tanto que mis hijos me decían que debía esforzarme más para lograrlo”, señaló el artista que interpreta a Don Juan Diego, un juguete perverso que provoca el derrumbe del mayor inventor del mundo (Forest Whitaker) consiguiendo que el aprendiz (Keegan-Michael Key) lo traicione. El filme narra cómo lo ayuda su adorada nieta (Madalen Mills), a recuperar un antiguo invento que salvará las navidades.

Ricky Martin hace la voz de Don Juan Diego en la película. Cortesía/Netflix

“La película musical es un espectáculo visual para todas las edades, que cuenta con canciones originales de John Legend, Philip Lawrence, Davy Nathan… y el tema This Day, es interpretado por Usher y Kiana Ledé”, comentó Ricky, quien ha recibido dos Grammy, cuatro Latin Grammys, tres Billboard, ocho Billboard Latin Music Awards y ocho MTV’s. Como actor, el puertorriqueño, que incursionó en el cine con Idle Hands y Más que alcanzar una estrella, fue nominado al Emmy por su papel de Antonio D’Amico en The Assassination of Gianni Versace, donde mostró todas sus credenciales.