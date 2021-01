Mauricio Henao a la conquista de Hollywood  junto a Mel Gibson 

Mauricio Henao, Mel Gibson y Cole Hauser.

Luego de verlo en papeles de villano chic en las telenovelas: Betty en NY y Médicos, línea de vida, el actor colombiano Mauricio Henao debuta en Hollywood con una participación estelar en la película Panamá. La producción cinematográfica dirigida por Mark Neveldine es un thriller de acción que gira en torno a James Becker (Cole Hauser), un ex-infante de marina rudo y condecorado que es enviado encubierto por su ex comandante Stark (Mel Gibson) para ejecutar un acuerdo de alto valor con adversarios poco confiables. “La película comenzó a filmarse en diciembre en Puerto Rico… y me siento contento, honrado y muy orgulloso de ser parte de una producción donde está Mel Gibson y Cole Hauser”, reveló el actor que encarna el personaje de Enrique Rodríguez. “La oportunidad llegó como cualquier otro casting. Hice un zoom con el director del filme… y a los 5 días me confirmaron. Mi felicidad fue impresionante porque es mi primer proyecto en Hollywood y por finalizar el año de esta forma”, dijo Mauricio quien viene de una familia “rumbera” que sabe bailar muy bien la salsa y el merengue.. y terminó el año en tremenda parranda borinqueña.