Series y películas para disfrutar en el cine y en casa

El MDC’s Tower Theater Miami continúa proyectando One Night in Miami... (2020), drama dirigido por Regina King con las actuaciones de Kingsley Ben-Adir, Eli Goree y Aldis Hodge. Una película sobre un relato ficticio de una noche increíble donde los íconos Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown se reúnen para discutir sus roles en el movimiento de derechos civiles y la agitación cultural de los años 60 en Estados Unidos. Para más información y horarios: www.towertheatermiami.com

En Amazon Prime el filme 3 bodas de más (2013), en inglés Three Many Weddings, dirigida por Javier Ruiz Caldera y protagonizada por Inma Cuesta, Quim Gutiérrez y Martiño Rivas. Esta comedia romántica española gira en torno a una joven investigadora llamada Ruth, quien se ve obligada a asistir a las sucesivas bodas de tres de sus exparejas, mientras que ella todavía no ha conseguido encontrar a su pareja ideal. Por eso, en cada celebración le pide a su amigo Dani que la acompañe, lo que producirá una serie de enredos descabellados.

Requisitos para ser una persona normal (2015), comedia romántica española dirigida por Leticia Dolera y protagonizada por Leticia Dolera y Manuel Burque. Cuando cumple 30 años, María se encuentra sin trabajo y con un futuro improbable. Para colmo, la han echado de su departamento y su vida romántica es inexistente. Cuando en una entrevista de trabajo le preguntan qué tipo de persona es, la muchacha no sabe que responder. A partir de ese silencio, María decidirá convertirse en una persona normal.

También en Amazon Prime el filme Amor tóxico (2015), del realizador Norberto Ramos Del Val con Edu Ferrés, Ann M. Perelló y Mariu Bárcena. ¿Qué es una buena cita? Eso le pregunta una mujer de mediana edad a un hombre enamorado. Cuando finalmente se realiza el encuentro en un bar, deben lidiar con una serie de enredos como un camarero entrometido y ex novios problemáticos.

En Netflix el documental The Trials of Gabriel Fernandez (2020), de Brian Knappenberge. Este trabajo es una investigación sobre el asesinato y abuso de Gabriel Fernández, un niño de ocho años de Palmdale, California. En el documental aparecen testigos, periodistas de Los Angeles Times como abogados y fiscales de un caso que conmovió a la opinión pública de los Estados Unidos.

La serie El marginal (2018), dirigida por Israel Adrián Caetano con Juan Minujín, Gerardo Romano y Martina Gusmán. En una peligrosa cárcel de la ciudad de Buenos Aires un grupo de hombres se enfrentan con la violencia, el delito y el deseo de libertad. En la primera temporada un expolicía llamado Miguel Palacios (Minujín) ingresa como convicto en la prisión con una identidad falsa para investigar un crimen. Cuatro temporadas.

También en Netflix Cuando conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo (2017), de Carlos Armella. Este documental muestra el encuentro entre la actriz mexicana Kate del Castillo y el famoso narcotraficante el Chapo Guzmán. El trabajo cuenta con documentos inéditos e información exclusiva. En ese encuentro también participó el actor de Hollywood Sean Penn. Según del Castillo, El Chapo consideró que ella era responsable de su detención, por eso, su vida corrió peligro.

