El cine miamense se reinventa ante la ‘nueva normalidad’

La pandemia de la COVID-19 ha afectado al mundo en todos los ámbitos, dejando a su paso incertidumbre, pérdidas y el surgimiento de una situación existencial nunca antes vista, disfrazada con el término eufemístico de “nueva normalidad” (a la que prefiero llamar “nueva anormalidad”).

El arte y la cultura no han estado exentos. La música, las artes visuales, el teatro, el cine y otras tantas manifestaciones tuvieron que detener abruptamente sus actividades presenciales, y reformular sus estrategias para enfrentar con nuevas armas el desempleo de los artistas, el abandono de cines y teatros, y la forma de seguir llegando al público, como cumplimiento de una misión histórica.

Un ejemplo de ese proceso de reformulación lo constituyen las salas de cine de arte de Miami, que desde sus inicios se han esforzado por hacer frente a numerosos obstáculos, como la competencia de los complejos cinematográficos con enormes presupuestos para publicidad, conexión con las principales casas distribuidoras y salones de proyección con comodidades insuperables; o la creciente amenaza de conocidas plataformas de visionaje por Internet que permiten al espectador disfrutar de una programación selecta desde casa.

Esas salas de cine de arte han complementado a la perfección la ausencia de una Cinemateca en la ciudad, ofreciendo una amplia gama de obras fílmicas que abarcan desde los estrenos internacionales y el más auténtico cine independiente, hasta ciclos de filmes clásicos, selecciones de festivales internacionales y muestras de preservación cinematográfica. Para lograrlo, han realizado inversiones que las colocan en la misma categoría de los megacines, no solo con una programación de primera, sino también con la tecnología más reciente y precios competitivos.

Exterior de Coral Gables Art Cinema. Cortesía/Coral Gable Art Cinema

Una inversión cuya recuperación se ha visto detenida o en ralentí a causa de la pandemia, que ha obligado al cierre total o parcial, y a la adopción de una programación híbrida. Ese es el caso de Coral Gables Art Cinema, creado con la ayuda de contribuciones corporativas e individuales, y el respaldo de la ciudad de Coral Gables e inaugurado hace once años, caracterizado por ser una de las más confortables y actualizadas en la proyección fílmica.

“Cuando cerramos en marzo pasado, pasamos de inmediato a un modelo virtual para poner a nuestro público en contacto con las películas que esperan le presentemos”, explica Javier Chávez, director adjunto de Coral Gables Art Cinema. “La iniciativa se materializó en varias formas, desde el Drive-In con una selección de películas de dominio público y visionaje gratuito; el Virtual Screening Room, programación rotativa de estrenos y restauraciones para alquilar, típica de la que mostramos en la sala. Finalmente, como somos la única sala de cine de arte miamense con proyecciones constantes de cine para niños, coordinamos con el Museo de Coral Gables la creación de una lista bisemanal de recomendaciones para disfrute de las familias. Su culminación fue la celebración anual del Festival de Cine Infantil de Miami, único en el sur de la Florida”.

Captura de pantalla de website Drive-In con programación gratuita de clásicos del cine.

Sin embargo, Chávez asegura que el cine virtual no es sustituto de los eventos usuales en el cine, pues nada supera ver una película en la gran pantalla junto a un grupo de personas que tienen mucho en común en cuanto a gustos cinematográficos. Por fortuna, Coral Gables Art Cinema ha vuelto a las funciones presenciales limitadas que comenzaron en septiembre pasado. “Abrimos nuestras puertas con la presentación exclusiva en Miami de Tenet en 70 mm; seguida por On the Rocks, Let Him Go, y Wonder Woman 1984”, añade Chávez. “Además, hemos coordinado con la ciudad de Coral Gables para realizar proyecciones al aire libre dedicadas a residentes de la ciudad. Vale decir que este mes de enero (del 15 al 17) presentamos MLK/FBI, una mirada incendiaria a la persecución y acoso por el FBI sufrida por Martin Luther King. Al igual que con Tenet, pusimos en práctica un plan integral en las funciones presenciales, aprobadas por la Ciudad, el Departamento de Bomberos y el Condado. Quiero aclarar que MLK/FBI es nuestra única presentación presencial ahora porque cerraremos lo que queda de mes para instalar una hermosa alfombra en el edificio”.

Otro gran bastión del cine de arte es el Teatro Tower Miami, sede durante todo el año del Festival de Cine de Miami (MFF) del MDC y uno de los sitios históricos culturales más antiguos de Miami, reconocido por USA Today como “uno de los diez sitios insuperables para ver una película en todo su esplendor”. Al ser afectado también por la pandemia, su liderazgo se vio obligado a reformular su programación, creando un cine virtual el 26 de marzo como una rápida respuesta al reto, con películas y documentales a pedido, e ingresos compartidos entre el cine y las distribuidoras, permitiéndoles a los espectadores un período de treinta días para ver el material escogido. “Nos sentimos afortunados de que un segmento de nuestra audiencia haya continuado interactuando con nosotros a través de plataformas virtuales; y otros han adoptado nuestras medidas de seguridad y están regresando al teatro”, señala Emmanuel Genao, director de estrategias de mercadeo y alianzas comunitarias del Teatro Tower. “Continuaremos trabajando hasta que toda nuestra audiencia pueda volver a participar con nuestras excelentes películas y programación”.

Al igual que Coral Gables Art Cinema, “el Tower” como le llaman sus leales espectadores, pudo reiniciar sus proyecciones presenciales en octubre, y sus dos cómodas salas acogieron al público que pudo ver joyas del cine como parte de la presentación de finalistas del Festival GEMS, preludio al MFF en octubre como Intemperie de Benito Zambrano y La odisea de los giles de Sebastián Borenzstein; The Burnt Orange Heresy, seleccionada para inaugurar el MFF 2020, hasta One Night in Miami (2021), presentada entre el 15 y el 17 de enero, inspirada en una noche imaginaria donde Mohamed Ali, Malcolm X, Sam Cook y Jim Brown se encuentran y analizan sus roles en el movimiento por los derechos civiles y la conmoción cultural de la década de los sesenta. La próxima película que presentará el Tower será Palmer (2021), de Fisher Stevens, con Justin Timberlake, Juno Temple y June Squibb. Además, presentará el querido Festival de Cine de Miami del 5 al 14 de marzo.

Entretanto, la reapertura del conocido O Cinema South Beach se ha pospuesto por decisión de su administración. “Como medida de precaución por nuestro público y nuestro equipo, dado el aumento de los casos y las nuevas cepas del virus, hemos decidido esperar un poco más para la reapertura”, explica Kareem Tabsch, codirector de O Cinema. “En dependencia de la distribución de vacunas y más medidas de protección, esperamos abrir en algún momento de esta primavera. Mientras, seguiremos ofreciendo una sólida programación virtual, y nuestras sugerencias especializadas diarias en los medios sociales de películas que se pueden ver en casa”. Una programación que está ofreciendo a los espectadores películas que no se han estrenado aun en otras plataformas virtuales, como City Hall, del legendario documentalista Frederick Wiseman; Some Kind of Heaven, de Lance Oppenheim; y Zappa, de Alex Winter, emotivo retrato fílmico del mítico Frank Zappa.

Por su parte, el legendario Bill Cosford Cinema permanece cerrado, disponible solo para ciertas clases de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Miami, luego de algunas funciones gratuitas y la proyección virtual de St. Francis. En su perfil de Facebook se lee “Cerrado hasta enero”, por lo que espero esté a punto de incorporarse a esta lista.

El cine es una de las manifestaciones que cala más hondo, por su propia naturaleza de aglutinar todas las artes en una pantalla, donde vuela la imaginación de cineastas y espectadores por igual. Las salas de cine de arte en Miami, cinematecas en sí mismas, son un componente vital de la vida cultural de la ciudad, y han demostrado creatividad y sentido de misión con sus respuestas a la abominable pandemia, una realidad que, si algo positivo tiene, es precisamente la ampliación de sus ofertas de programación. “No hemos dejado que la pandemia nos impida hacer lo que mejor hacemos: brindarle lo más notable que puede ofrecer el cine al público del sur de la Florida”, concluye Javier Chávez.

Para mantenerse informado sobre las próximas proyecciones de estas salas de cine, visite sus sitios web: Coral Gables Art Cinema https://www.gablescinema.com, Teatro Tower Miami https://towertheatermiami.com, O Cinema South Beach (cine virtual) https://www.o-cinema.org/venue/virtual-cinema/, Bill Cosford Cinema (actualmente cerrado) http://www.cosfordcinema.com

