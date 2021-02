¿Qué hacer en casa y fuera de ella esta semana?

VIERNES

La feria del libro presenta una velada con Cat Cohen y Jordan Firstman

Cohen, cantante de stand-up que ha electrificado la escena de la comedia de Nueva York, Comparte con el comediante Firstman, de Los Ángeles, el “príncipe arrogante de la comedia de cuarentena”. (Knopf, $18).

Detalles: 5, 7 p.m. por Crowdcast, regístrese: https://www.crowdcast.io/e/catcohen/register

La Florida Grand Opera presenta una noche de zarzuela con soprano lírica de Miami, Elizabeth Caballero. En la foto durante un ensayo para la obra “Before Night Falls”. PEDRO PORTAL pportal@miamiherald.com

Zarzuela con soprano lírica de Miami Elizabeth Caballero

Florida Grand Opera presenta una velada inolvidable. Caballero es una cubanoamericana, emigró a los Estados Unidos a través del Mariel. Escucharás Cecilia Valdés, María la O, etc. $ 20

Detalles: 5, 7:30 p.m. https://tickets.fgo.org/Tickets/EventDetails.aspx?id=2080, (800)741-1010

Vea una película autocine los viernes por solo $5

La locura de los autocines en Miami. La ciudad de Doral está organizando películas. Los boletos premier permiten acceso a primeras filas de estacionamiento para sedanes y pequeños. No acceso de camiones y camionetas a esta área.

Detalles: 5, 7 p.m. Central Park. 3000 NW. 87th. Ave. Doral FL. 33172, https://www.cityofdoral.com/doral-calendar/

Miami City Ballet presenta: “To Miami, With Love” en toda la ciudad

Museo y jardines de Vizcaya en Coconut Grove con la coreografía principal del bailarín MCB de Julian Goodwin-Ferris. Se requieren boletos con anticipación.

Detalles: 5, 3 p.m. https://vizcaya.org/welcome/

Acampar bajo las estrellas

Este año los participantes podrán disfrutar de una noche de cine bajo las estrellas con una gran pantalla al aire libre y otras actividades del evento. Sigue las pautas de distancia y seguridad.

Detalles: 5 y 6 7 a.m. - 11:59 p.m. Doral Central Park 3000 NW. 87th. Ave. Doral, FL. 33172, (305) 593-6600; https://www.cityofdoral.eventbrite.com

SÁBADO

Conciertos gratuitos y más de North Beach Bandshell

Conciertos gratuitos y más de North Beach Bandshell. Cortesía

El North Beach Bandshell tiene programación virtual. Conciertos multiculturales y de danza, comisariados por The Rhythm Foundation; a través de transmisiones en vivo, con RSVP.

Detalles: 6, 8 – 9:45 p.m. 7275 Collins Ave. Miami Beach, FL. 33141; (786) 453-2897, https://www.northbeachbandshell.com/

Todos los sábados los huéspedes pueden explorar varios aspectos destacados de la colección de The Bass a través de una visita guiada interactiva. Zaire Kaczmarski/The Bass







The Bass visita guiada interactiva

Todos los sábados los huéspedes pueden explorar varios aspectos destacados de la colección, la arquitectura del museo y las exposiciones tanto dentro como fuera con el costo de la entrada.

Detalles: 6. 2 p.m. https://thebass.org/events/category/the-bass-highlights-tour/

Noche de comedia de la cervecería Focal Brewing

Descubre este club de comedia escondido en Little River, comediantes locales de Miami con apariciones especiales. Cervezas artesanales, comida local y global por Bohemian Kitchen. $ 25

Detalles: 6, 8 p.m. 7235 NE. 4th. Ave. Miami, FL. 33138, https://focalbeercafe.square.site/

Florida Grand Opera presentó Miami Beach Arts en los parques

Es la oportunidad de escuchar a Florida Grand Opera bajo las estrellas. Evento de transmisión en vivo para el público en general. Las selecciones van desde la emotiva escritura de Puccini hasta las efervescentes arias de Rossini.

Detalles: 6, 8 p.m. https://www.venuepilot.co/events/35769/orders/new

Festival de cine Sun Pass

Una nueva celebración que muestra el trabajo de los cineastas prometedores de Miami, invita a la gente a presentaciones en vivo pregrabadas. Las entradas elegidas se transmitirán como parte del pre-show del evento virtual.

Detalles: 6, 8 p.m. https://www.instagram.com/sunpassfilmfest/

Artista muralista radicado en Miami dirigirá una clase, compartirá su proceso creativo y enseñará a crear sus propias tarjetas del Día de San Valentín Cortesía

Tarjeta de San Valentín

Artista muralista radicado en Miami dirigirá una clase, compartirá su proceso creativo y enseñará a crear sus propias tarjetas del Día de San Valentín estampadas para llevar a casa. $ 35

Detalles: 6, 1 – 4 p.m. Galería de arte Wyn 317, 4320 NW. 2nd. Ave. Miami, FL. 33127

Exposición Deja Vu

IPC ArtSpace en asociación con la Alianza de las Artes Culturales de Haití y el Complejo Cultural Pequeño Haití presenta la exposición “Deja Vu”.

Detalles: Hasta 6, IPC ArtSpace 225 NE. 59th. St. Miami, FL. 33137

Música en vivo en el Plaza en CityPlace Doral, virtual y gratis

Disfrute de un concierto en vivo en Entertainment Plaza todos los sábados durante todo el mes. Cada noche contará con un acto único con sus éxitos favoritos del Top 40, latinos y retro.

Detalles: 6, 6 – 9 p.m. virtual: https://www.cityplacedoral.com/events/live-music-on-the-plaza-2/

ENTRESEMANA

Feria de arte Outsider 2021

Art Code Space, en colaboración con National Art Exhibitions of Mentally Ill (NAEMI) presentará arte cubano en la Feria de Arte Outsider.

Detalles: Hasta el 7, Inicio de sesión de acceso VIP: https://oafny2021.viewingrooms.com/exhibitors/38-art-code-sp

Serie familiar virtual: disfruta de manualidades, fitness, música y más

Little Lighthouse Foundation ofrecer la serie Do Good, Feel Good Live, con diferentes invitados cada semana, la mayoría de la programación virtual es a través de la página de Instagram.

Detalles: 8 -11, 3 p.m. https://www.instagram.com/llfoundation/

Taller de Arte Upcycle con Hegina, gratis

Los asistentes trabajarán con fibra, textiles, hilo para crear esculturas. Se utilizarán marcos de cuadros reciclados de varios tamaños y formas junto con otros materiales reciclados.

Detalles: 9, 7 – 9 p.m. Desarrollo comunitario de terreno común, 1201 Carretera Federal SurLake Worth, FL. 33460, https://www.cglakeworth.org/

Clase de baile con Ira Weisburd, virtual y gratis

Aprenda baile en línea del coreógrafo galardonado internacionalmente, Ira Weisburd en su casa todos los martes y jueves por la mañana. Clases, talleres y fiestas de cortesía en Youtube “Live”

Detalles: 9, 10:30 a.m. – 12:30 p.m. http://www.youtube.com/user/iraweisburd

Película “Harriett” al aire libre gratis

Esta serie de cine al aire libre, popular y de larga duración en el SoundScape Park de Miami Beach, proyecta películas gratis todos los miércoles hasta mayo de 2021.

Detalles: 10, 8 p.m. SoundScape Park de Miami Beach, 17th. St. y Washington Ave. (305) 604 – 2489.

Miércoles (segundo miércoles de mes) de bienestar en The Bass Museum. Cortesía/The Bass Museum

Miércoles de bienestar en The Bass Museum

Segundo miércoles día del bienestar con la instructora de fitness Kira Alvarado, que guiará a través de exposiciones del museo con ejercicios personalizados divertidos y de gran energía.

Detalles: 10, 9 a.m. Bass Museo, 2100 Collins Ave. Miami Beach, FL. 33139, (305) 673 -7530

https://thebass.org/events/category/family-day/

La feria del libro presenta nueva serie, Primer borrador con Nadine Séïde Gonzalez

La serie First Draft, se lleva a cabo cada segundo miércoles del mes, con la autora de Scandal in the VIP Suite, Nadine Séïde Gonzalez, y el tema de la sesión “The Spy Who Loved Me”, una exploración de lo que las películas icónicas de Bond pueden enseñarte.

Detalles: 10, 6:30 p.m. por crowdcast, https://www.crowdcast.io/e/first-draft/register

Sesión de sanación con sonido, virtual

Una sesión mensual de transmisión en vivo que cubre la terapia de tapping Tong Ren y la meditación Yoga Nidra para eliminar los bloqueos y restaurar la capacidad natural del cuerpo para sanar. Transmisión en vivo de misuns.com

Detalles: 10, 10 – 11:30 a.m. Jardines de Palm Beach, FL. https://members.npbchamber.com/events/details/sound-healing-session-02-10-2021-28526

Parques estatales: lo que debe saber antes de ir

Proceda con precaución y sepa que solo se puede acceder a áreas limitadas. Aquí hay una lista para consultar antes de salir y se recomienda que visite los enlaces que proporcionamos para cada sitio y asegurarse de que aún esté abierto: https://www.nps.gov/ever/index.htm