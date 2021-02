Thrillers, comedias, series españolas y películas de misterio para disfrutar desde casa

El Coral Gables Art Cinema estrena The New Bauhaus (2020), documental dirigido por Alysa Nahmias. Durante la década de 1920, el artista László Moholy-Nagy enseñó en la revolucionaria escuela Bauhaus en Alemania. Rápidamente, Moholy se estableció como un visionario, y el enfoque que desarrolló mientras enseñaba se convirtió en el espíritu de su trabajo. Obligado al exilio por los nazis, Moholy se mudó a Chicago con sus dos hijas y su segunda esposa, donde se sintió inspirado por el nuevo país que lo recibía. Así, Moholy desafió a los estudiantes de la New Bauhaus a crear un diseño centrado en el ser humano. Objetos que ahora son omnipresentes en nuestra cultura fueron diseñados por esos estudiantes. Para más información y horarios: www.gablescinema.com.

El Tower Theater proyecta ‘Minari’ (2020), película sigue a una familia coreano-estadounidense que se muda a una pequeña granja de Arkansas. Cortesía/IMdB

El MDC’s Tower Theater Miami proyecta Minari (2020), de Lee Isaac Chung con Steven Yeun, Yeri Han y Alan Kim. Esta película sigue a una familia coreano-estadounidense que se muda a una pequeña granja de Arkansas en busca de su propio sueño americano. El hogar familiar cambia por completo con la llegada de su abuela astuta y malhablada, aunque increíblemente cariñosa. En medio de la inestabilidad y los desafíos de esta nueva vida de los Ozarks, el filme muestra la lucha y sueños de una familia en suelo norteamericano. Para más información y horarios: www.towertheatermiami.com.

En Hulu la serie ’30 monedas’ (2020), en inglés ’30 Coins’, trata resolver el misterio de una moneda que podría formar parte de las treinta con las que se pagó a Judas su traición a Jesucristo. Cortesía/Hulu

En Hulu la serie 30 monedas (2020), en inglés 30 Coins, dirigida por Álex de la Iglesia con Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre y Megan Montaner. El padre Vergara es un exorcista de profesión, boxeador y expresidiario. Reside en Pedraza, en Segovia. Cuando comienzan a ocurrir fenómenos paranormales debe llamar a Paco, el alcalde, y Elena, la veterinaria del pueblo para resolver el misterio de una moneda que podría formar parte de las treinta con las que se pagó a Judas su traición a Jesucristo. Los protagonistas acabarán en el centro de una conspiración global que involucra a altas esferas del poder político. Una temporada.

En Hulu, ‘Patria’ (2020), serie española sobre el drama histórico basado en el libro homónimo de Fernando Aramburu. Cortesía/Hulu

Patria (2020), serie española del realizador Félix Viscarret con Elena Irureta, Ane Gabarain y Loreto Mauleón. Este drama histórico basado en el libro homónimo de Fernando Aramburu, cuenta la historia de dos familias que pasan duros momentos durante las acciones armadas del grupo terrorista ETA, en el País Vasco.

También en Hulu, Pico da Neblina (2019), de Quico Meirelles con Luis Navarro y Henrique Santana. Esta serie sigue la historia de Biriba, un joven traficante de drogas de São Paulo que, luego de la legalización de la marihuana en Brasil, decide abandonar su vida en el crimen y vender marihuana legalmente junto con un socio inversionista sin experiencia. Pero Salim, su amigo de la infancia, decide seguir como un narcotraficante a la antigua en la ilegalidad. Una temporada.

En Amazon Prime el filme ‘Carancho’ (2010), drama de suspenso. Cortesía/Amazon Prime

En Amazon Prime el filme Carancho (2010), drama de suspenso del realizador Pablo Trapero con Ricardo Darín, Martina Gusmán y Darío Valenzuela. La historia se centra en la relación entre una médica y un abogado sin matrícula, que se relaciona con las víctimas de los accidentes de tránsito y el negocio de las indemnizaciones relacionadas con ellos.

En Netflix la serie ‘Perdida’ (2020) de Iñaki Peñafiel. Este thriller narra el periplo de una familia que busca descubrir los auténticos motivos por los que su hija de cinco años desapareció. Cortesía/Netflix

En Netflix la serie Perdida (2020) de Iñaki Peñafiel con Daniel Grao, Carolina Lapausa y Melanie Olivares. Este thriller narra el periplo de una familia que busca descubrir los auténticos motivos por los que su hija de cinco años desapareció sin dejar rastro. Una trama que se desarrolla entre España y Colombia y donde un padre tomará la difícil decisión de adentrarse en la prisión extranjera de La Brecha (Colombia), para averiguar el paradero de su hija.

Siga a Hernán Vera Álvarez @HVeraAlvarez