Arranca el Miami Film Festival 2021. Estas son las películas en español que te recomendamos

Ya está aquí la 38ava edición del Festival de Cine de Miami 2021, que debido a la pandemia se presenta como un festival híbrido con proyecciones virtuales y presenciales en el espacioso Silverspot Cinemas en el centro de Miami, de 5 al 15 de marzo. En este prestigioso festival se proyectan más de 100 películas realizadas por profesionales del sur de Florida, cineastas primerizos y cineastas internacionales de renombre de 40 países diferentes.

Inauguración y clausura del festival

Dos estrenos mundiales abren y cierran el festival: ‘Ludi’ del actor, escritor/director haitiano-estadounidense Edson Jean, que se proyecta el viernes 5 de marzo, y ‘Birthright’ de Jayme Gershen, que se proyecta el sábado 13 de marzo, a las 7 p.m. ‘Ludi’, que compite al Premio Knight Made in MIA de Largometraje de $40,000, narra la historia de una joven trabajadora de la salud en Miami a la que nada detiene en su lucha desesperada por enviar dinero a su familia en Haití, presionada por una situación financiera de verdades a medias.

A continuación de la película se llevará a cabo una charla con el director Jean. La cita en persona es a las 7 p.m. en downtown Miami y el sábado 6 de marzo, a las 12 p.m., de forma virtual. Y ‘Birthright’ sigue a los músicos de electro-pop criados en Miami, Afrobeta, que son invitados a actuar en La Habana, Cuba. Este documental abarca el deseo del dúo de visitar la tierra natal de sus padres, un viaje surrealista hacia quiénes son, de dónde vienen y lo que realmente significa ser cubano. Jayme Kaye Gershen, cineasta ganadora de un premio Emmy que vive en Miami, usa el humor para arrojar luz a temas que a primera vista pueden parecer desconocidos. La cita virtual es el domingo 14 de marzo a las 12 p.m. Más: https://youtu.be/RaMqunos_fc

España: Pedro Almodóvar, Fernando Trueba y Javier Cámara

Basado en las aclamadas memorias de su hijo, ‘El olvido que seremos (Recuerdos de mi padre)‘ dramatiza la vida de Héctor Abad Gómez, un destacado médico y activista de derechos humanos durante la polarizada y violenta Medellín de la década de 1970. Esta película del prestigioso director español Fernando Trueba se proyecta el 6 de marzo, a las 7 p.m. en el cine y el 7 de marzo, a las 12 p.m. virtualmente. Y el actor Javier Cámara recibirá el Premio Precious Gem del Festival por su trayectoria y su papel en ‘El olvido que seremos’ de Trueba.

‘My Heart Goes Boom’ (Explota mi corazón) es un viaje de alegría contagiosa a través de los grandes éxitos de la incomparable Raffaella Carrà. El 7 y el 8 de marzo, 3:30 en el cine y 12 p.m., virtual. Cortesía/Miami Film Festival 2021

‘My Heart Goes Boom’ (Explota mi corazón) es un viaje de alegría contagiosa a través de los grandes éxitos de la incomparable Raffaella Carrà, del cineasta hispano-uruguayo Nacho Álvarez. Es el 7 y el 8 de marzo, a las 3:30 y 12 p.m., en el cine y virtual, respectivamente. La película ‘Nora’, de la cineasta española Lara Izagirre Garizurieta, se proyecta en cine y virtual, el 9 y 10 de marzo, 7:30 y 12 p.m., respectivamente. La película ‘El Inconveniente’, de Bernabé Rico es 8, a las 7 p.m. en el cine y 9, a las 12 p.m. online. Y el cortometraje ‘The Human Voice’, una presentación especial en el cine que incluye una conversación pregrabada con el legendario cineasta español Pedro Almodóvar, quien recibe virtualmente su premio Precious Gem Master Award. Es el 5 de marzo, a las 9:45 p.m. en el cine.

El cortometraje ‘The Human Voice’, una presentación especial en el cine que incluye una conversación pregrabada con el cineasta español Pedro Almodóvar, quien recibe virtualmente su premio Precious Gem Master Award. El 5 de marzo, a las 9:45 p.m. en el cine. CortesíaMiami Film Festival 2021

Cuba: Películas y documentales

‘Cuban Dancer’ (2020), que se proyecta el 11 y 12 de marzo, a las 7 p.m. en el cine y a las 12 p.m. virtual, respectivamente, trata sobre la historia de Alexis, un talentoso alumno de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, que se muda con su familia a Miami y debe encontrar su camino en el mundo del ballet estadounidense sin dejar de ser fiel a sus raíces. ‘Latin Noir’ (2021), que se proyecta el 10 de marzo, a las 12 p.m., virtualmente, viaja a cinco ciudades latinoamericanas para encontrarse con los famosos novelistas policiales Leonardo Padura (La Habana), Luis Sepúlveda (Santiago), Paco Ignacio Taibo II (Ciudad de México), Santiago Roncagliolo (Lima) y Claudia Piñeiro (Buenos Aires). ‘Los Hermanos’ (2020), de los codirectores y productores Ken Schneider, editor nominado al Oscar, y Marcia Jarmel, que han estado trabajando en películas en Cuba durante 9 años, rastrean las vidas paralelas de dos virtuosos hermanos, un violinista y un pianista, de origen afrocubano en Nueva York y La Habana, su conmovedor reencuentro y sus trascendentales primeras actuaciones juntos. Se proyecta virtualmente el sábado 6 de marzo, a las 12 p.m. ‘A New Dawn’ (2020) es un documental dirigido por Manny Soto que describe la vida de los cubanos que llegaron a los Estados Unidos mientras escapaban de la Cuba de Fidel Castro en los años sesenta y setenta. Es el 14 de marzo, a las 7 p.m. ‘Revolution Rent’ (2020), que se proyecta en cine el 6 de marzo, a las 2 p.m., de Andy Señor Jr., nacido y criado en Miami en una familia de inmigrantes cubanos, muestra los desafíos y las recompensas de construir puentes culturales.

Desde la izquierda, el director Lilo Vilaplana con parte del elenco de ‘Plantados’, Héctor Medina, Ariel Texidó y Yerandy Basart, en el edificio donde se han reconstruido en Miami algunas de las cárceles de Cuba. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

‘Plantados’ (2020), del cineasta cubano Lilo Vilaplana, es una película sobre un ex preso político que ahora está en Miami, quien se encuentra con su guardián de prisión, uno de los más crueles. Se proyecta el 12 y 13 de marzo, a las 6:30 p.m. en el cine y a las 12 p.m. virtualmente, respectivamente. Y la película ‘Sin La Habana’, del director Kaveh Nabatian, va sobre Leonardo, un bailarín de ballet, y Sara, una abogada ambiciosa, dos jóvenes cubanos negros desesperados por salir de su país. Es el 7 de marzo, a las 2:30 p.m. en el cine y el 8 de marzo, a las 12 p.m., de forma virtual.

Cine latinoamericano

La película ‘1991’, del director de cine guatemalteco Sergio Ramírez, habla de un grupo de jóvenes de Guatemala anti-Breaks que vagan por la ciudad buscando Breaks, jóvenes pobres con rasgos indígenas. Se proyecta el 11 de marzo, a las 8:30 p.m. en el cine y el 12 de marzo, a las 12 p.m. en línea.

‘Las mejores familias’, una comedia de dos hermanas que trabajan como empleadas domésticas de dos damas aristocráticas del Perú. El 9 de marzo, 8 p.m. en el cine, y el 10, a las 12 p.m. virtual. Cortesía/Miami Film Festival

La cinta ‘Las mejores familias’, del cineasta peruano Javier Fuentes-León, es una comedia de dos hermanas que provienen de un ambiente modesto y trabajan como empleadas domésticas de dos damas aristocráticas del Perú. Todo cambia tras revelarse repentinamente un secreto. Se proyecta el 9 de marzo, a las 8 p.m. en el cine, y el 10, a las 12 p.m. virtual. ‘La ciudad de las fieras’ (Colombia-Ecuador), del guionista y director Henry Rincón, se proyecta el 10 de marzo, a las 8:30 p.m. en el cine y el 11 de marzo en línea, a las 12 p.m. ‘Bridges’, dirigida por la directora venezolana-estadounidense María Corina Ramírez, es la historia de una estudiante de secundaria originaria de Venezuela pero que creció en Miami, quien lidia con su destino y su identidad a medida que se acerca el día de la graduación. Ramírez se enfoca en amplificar y humanizar la experiencia Latinx. Es el 7 de marzo, a las 7 p.m. en el cine, y el 8 de marzo, a las 12 p.m., virtual. ‘El perro que no calla’ (2021), de la directora, actriz y guionista argentina Ana Katz, es el 8 de marzo, a las 8:30 p.m., en el cine y el 9, a las 12 p.m., virtual.

‘Hotel Coppelia’ (2020), transcurre en 1965 cuando los revolucionarios constitucionales organizan un golpe de Estado en Santo Domingo y toman un cabaret como base de operaciones. El 9 de marzo, 7 p.m. en el cine y el 10, a las 12 p.m., online. Timothy K Fitzgerald/Miami Film Festival 2021

‘Hotel Coppelia’ (2020), del director de República Dominicana José María Cabral, transcurre en 1965 cuando los revolucionarios constitucionales organizan un golpe de Estado en Santo Domingo y toman un cabaret como base de operaciones. Está programada para el 9 de marzo, a las 7 p.m. en el cine y el 10, a las 12 p.m., online. ‘Nudo Mixteco’, de la directora mexicana de origen mixteco Ángeles Cruz, cuenta tres historias que se entrelazan durante la celebración de la patrona en San Mateo, un pueblo de la Oaxaca mixteca. Es el 9 de marzo, a las 8 p.m., en el cine, y el 10 de marzo, a las 12 p.m., virtual. ‘El cuento del tío’, del cineasta Ignacio Guggiari, es la historia de una familia argentina que en la cena de Navidad se entera de que ha muerto su tío millonario, y ante la presencia de una posible heredera simulan el secuestro tío para cobrar la herencia en forma de rescate. Es el 5 de marzo, a las 12 p.m. virtual. ‘Las Siamesas’, de la cineasta argentina Paula Hernández, se proyecta el 6 de marzo, a las 4 p.m., y el 7 de marzo, a las 12 p.m., virtual. Y ‘Mis 500 Locos’, de la directora de República Dominicana, Leticia Tonos, es el 5 de marzo, a las 12 p.m., virtual.

‘The Boy from Medellin’, del director Matthew Heineman, un retrato íntimo de J Balvin, el 12 de marzo, a las 12 p.m., virtual. Cortesía/Miami Film Festival 2021

Documentales

‘The Boy from Medellin’, del director Matthew Heineman, un retrato íntimo de J Balvin, una de las superestrellas internacionales de la música más importantes de nuestro tiempo. Es el 12 de marzo, a las 12 p.m., virtual. ‘A la Calle’, del cineasta colombo-estadounidense Maxx Caicedo, es un relato de primera mano de los extraordinarios esfuerzos de los venezolanos comunes y corrientes para recuperar su democracia de la dictadura de Nicolás Maduro. Es el 9 de marzo, a las 12 p.m., virtual. Y ‘Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It’, de la puertorriqueña Mariem Pérez Riera, es el 10 de marzo, a las 7 p.m., en el cine, y el 11 de marzo, a las 12 p.m., en línea.

Más: www.miamifilmfestival.com y https://youtu.be/WhZ3Rskbpqs

