Películas por Netflix, Hulu, Amazon Prime y el Coral Gables Art Cinema

El Coral Gables Art Cinema continúa con la proyección de Nomadland (2020), filme dirigido por Chloé Zhao con Frances McDormand y David Strathairn. Como consecuencia de la crisis económica que golpeó a una zona rural de Nevada, Fern decide tener una vida nómada. De esta manera, esta mujer de mediana edad emprende un viaje por el vasto paisaje del oeste americano donde se encontrará con otros ciudadanos que, como ella, han decidido vivir al margen del sueño americano y las grandes ciudades. La obra ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y como Mejor Película en los Gotham Independent Film Awards. Para más información y horarios: www.gablescinema.com

En Amazon Prime la película mexicana Hecho en China (2012) del realizador Gabriel Guzmán Sánchez con Odiseo Bichir y Víctor Hernández. A los cincuenta años Marcos es un hombre serio y culto que está al frente de un restaurante chino que heredó de sus padres. Cuando recibe la invitación a la boda de Clara, la única novia que tuvo en su juventud, decide ir a la celebración que se llevará a cabo en Monterrey. Como le da miedo viajar en avión, emprende la aventura en automóvil. Lo que no sabe Marcos es que ese viaje le traerá un sinfín de aventuras que convertirán en inolvidable esa travesía.

También en Amazon Prime la serie española Pequeñas coincidencias (2019), dirigida por Mario Montero con Marta Hazas, Javier Veiga y Mariano Peña. Esta comedia sigue la relación entre dos individuos que aún no se han conocido, pero que están buscando desesperadamente a su media naranja. Marta y Javi son muy diferentes entre sí, ya sea por sus historias de amor como de familia. Sin embargo, un incidente los unirá para vivir una serie de situaciones muy cómicas que les harán replantearse el sentido del amor y el rol que tiene la pareja en el siglo XXI. Tres temporadas.

Fariña (2018) serie dirigida por Carlos Sedes y Jorge Torregrossa con Tristán Ulloa y Javier Rey. El pescador de nombre Sito Miñanco tiene una envidiable destreza para manejar su lancha. Por eso, cuando su negocio comienza a decaer, se inicia en el contrabando de tabaco de la mano de un personaje oscuro llamado Terito. Sin embargo en esos viajes descubrirán que hay otro negocio mucho más redituable: las drogas. Basada en el libro homónimo de Nacho Carretero, este trabajo revela el inicio del tráfico de cocaína en Galicia durante la década de 1980.

En Netflix el filme Alelí (2003), comedia dramática producida entre Argentina y Uruguay de la directora Leticia Jorge con las actuaciones de Néstor Guzzini, Mirella Pascual y Romina Peluffo. Después de un año de la muerte del patriarca de los Mazzotti, la venta de la casa de veraneo es un hecho. Todos los miembros de la familia parecen haber llegado a un acuerdo, menos Ernesto, quien hará lo imposible para que la casa no se venda, situación que dará una disputa sangrienta entre los hermanos

Corazón loco (2020), en inglés So Much Love to Give, película argentina de Marcos Carnevale y protagonizada por Adrián Suar, Soledad Villamil y Gabriela Toscano. Esta comedia sigue la historia de un bígamo con una familia en Buenos Aires y la otra en Mar del Plata, que será descubierto al sufrir un accidente automovilístico y sus esposas se conozcan en el hospital.

