Si quieres celebrar el Día de la Mujer en Miami aquí te dejamos varias sugerencias

La plataforma InternationalWomensDay.org cuenta con una amplia programación virtual, desde el sábado 6 al lunes 8 de marzo, de 10 a.m. a 4 p.m. para festejar el Día Internacional de la Mujer, celebración que este año empodera a la “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”, según ha anunciado la ONU. Los eventos programados gratuitos sin fines de lucro incluyen charlas, entretenimiento y celebridades, entre otras muchas actividades educativas y lúdicas para empoderar a las mujeres y niñas de todo el mundo. Junto con el Movimiento Mundial de Mujeres, participan mujeres de más de 195 países, quienes empoderarán a todas las mujeres y niñas para que utilicen todas sus habilidades intelectuales y creativas, entre otras, para mover el mundo desde donde está ahora a donde creemos que puede llegar a estar en el año 2030. Toda la programación en: www.internationalwomensday.org/iwd-2020. Por un mundo más próspero y pacífico, les presentamos los cinco mejores eventos para celebrar el Día Internacional de la Mujer 2021 en Miami.

Lady Pink en Wynwood

Para el mes de la mujer, el Museo del Grafiti en el corazón de Wynwood presenta ‘Lady Pink: Graffiti Herstory’, exposición que se inaugura el 5 de marzo. Lady Pink, artista femenina pionera de la ciudad de Nueva York, centrada en el activismo y el empoderamiento de las mujeres, utiliza grafitis y murales como actos de rebelión y autoexpresión. Sus lienzos continúan con esta misión como se aprecia en su obra ‘Black Venus’ (2020), que presenta a la Venus de Willendorf (25,000 a. C.) reinventada como una mujer negra voluptuosa, cubierta por un colorido estilo tatuaje, sosteniendo la antorcha de Lady Liberty mientras usa un “sombrero de gatito” rosa que se hizo popular durante la Marcha de Mujeres de 2017 en Washington DC. Su primera exposición, titulada GAS (Graffiti Art for Success), fue en la galería Fashion Moda en el Bronx cuando estaba en la escuela secundaria. Su primera exposición individual fue en el Moore College of Art en Filadelfia, a los 21 años. Durante los primeros años de desarrollo, colaboró con la artista feminista Jenny Holzer, produciendo obras que ahora se encuentran en colecciones de museos de todo el mundo. En la década de 1990, Pink era un elemento básico en el mundo de las galerías y al mismo tiempo practicaba arte público, pintando murales de día y trenes de noche. En la década de 1990, comenzó su trabajo de enseñar a los jóvenes a pintar murales a gran escala; una práctica que continúa hasta el día de hoy. Y para esta primera exposición en el Museo de Grafiti de Wynwood también hace un homenaje a sus mentores dentro del movimiento del grafiti, incluidos KEL139, Caine One, Crash y Erni Vales. Son retratos raros de algunos de los artistas más importantes del mundo del grafiti es una nueva dirección para la artista que cree que a través de sus pinturas puede mantener vivos sus nombres y su historia. Más: https://museumofgraffiti.com/events/

The Underline, una caminata por el nuevo sendero urbano con arte público

Ya está abierto al público la llamada primera fase del espectacular proyecto The Underline, un parque corredor de 10 millas que se extiende desde el centro de Miami, en Brickell, siguiendo la parte inferior del Metrorail de Miami, hasta South Miami. En el mes de la mujer, este es un lugar interesante para recrearse, caminar, correr o montar en bicicleta. Este sendero, que va desde la estación de metrorail de Brickell hasta la estación de Vizcaya, está adornado con arte público por la curadora Ximena Caminos de Faena Hotel y hay un hermoso diseño hortícola del Jardín Botánico Tropical Fairchild. La fundadora del proyecto Friends of The Underline, Meg Daly, cuenta que la idea nació cuando se rompió ambos brazos mientras montaba en bicicleta con su hija. Para ir a su fisioterapeuta tenía que tomar el Metrorail, así que cada semana caminaba por debajo de las vías del tren para llegar a su destino. Un día caminando por esta senda ancha sintió el fresco de la sombra bajo las vías del tren, incluso en julio, y se dio cuenta que era la única persona que usaba ese espacio. Gracias a esta persistente mujer nació este proyecto con el apoyo de la comunidad y el diseño internacional de James Corner Field Operations, que desarrolló una visión para transformar esta tierra no utilizada en un parque público y un espacio de reunión. Poco a poco se irán inaugurando más fases hasta el 2025, abarcando unos 120 acres con jardines de mariposas, parques para perros, equipos de ejercicio, canchas de baloncesto, mini cancha de fútbol, áreas de actuación y arte temporal y permanente. Al final este sendero, que mayormente está a la sombra porque se encuentra directamente debajo de la línea del tren, contará con numerosos programas de salud y bienestar, culturales, educativos y medioambientales. Más: https://www.theunderline.org/ . Puedes hacer donaciones online.

Miami Film Festival: Películas dirigidas por mujeres y evento inspirador gratis

Uno de los eventos más importantes en Miami durante el mes de marzo es el internacional Miami Film Festival de MDC, que además cuenta con una sección de películas dirigidas por mujeres, que las puedes ver en el cine, el espacioso Silverspot Cinemas, en el centro de Miami, y también online. Te recomendamos: ‘Bridges’, de María Corina Ramírez; ‘Birthright’, de Jayme Kaye Gershen; ‘El perro que no calla’, de Ana Katz; ‘Nora’, de Lara Izagirre; ‘Nudo Mixteco’, de Ángeles Cruz; ‘Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It’, de Mariem Pérez Riera; ‘Las Siamesas’, de Paula Hernández; y ‘Mis 500 Locos’, de Leticia Tonos Paniagua. Y, además, hay un evento gratuito virtual en vivo, el domingo 7 de marzo, llamado Knight Heroes 2021 para escuchar a cineastas visionarias que hablar con sus héroes personales sobre su oficio, inspiración y tutoría. La directora Gina Prince-Bythewood, quien ha tenido un éxito arrollador en taquilla y por los críticos de Netflix con ‘The Old Guard’, protagonizada por Charlize Theron y el clásico ‘Love & Basketball’, y la productora ganadora del Oscar por ‘Moonlight’ y ‘If Beale Street Could Talk’, Adele Romanski, compartirán sus ideas, observaciones y consejos sobre sus caminos creativos y las perspectivas de futuro con las cineastas Radha Blank (‘The Forty Year Old Version’) y Amy Seimetz (‘She Dies Tomorrow’). Lo único que tienes que hacer es usa el código KNIGHT. Más para la charla gratuita https://miamifilmfestival.us15.list-manage.com/ y https://miamifilmfestival.eventive.org/

History Miami Museum, serie sobre mujeres

Museo de Historia de Miami y el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian presentan una interesantísima serie de iniciativas sobre la historia de las mujeres estadounidenses del Smithsonian. El evento de Lena Richard y Julia Child, dos mujeres que cambiaron la historia culinaria, es el 10 de marzo, de 7 a 8 p.m. A través de sus libros de cocina, enseñanza y programas de televisión, estas extraordinarias mujeres inspiraron a generaciones a tomarse la cocina en serio. Destacan porque desafiaron las percepciones y los estereotipos de las mujeres en sus respectivas épocas e hicieron contribuciones duraderas a la historia culinaria. Sus historias, que reflejan orígenes muy diferentes, revelan conocimientos sobre las mujeres, la raza, la comida y la cultura en los Estados Unidos del siglo XX. Más: www.historymiami.org/event/lena-richard-and-julia-child-two-women-who-changed-culinary-history

Mujeres en el espacio

El 17 de marzo, de 5 a 6 p.m., es la serie ‘Women in Aerospace’. La Dra. Margaret Weitekamp ha investigado y escrito sobre cómo una gran cantidad de apoyo ayudó a crear un set de Lego que representa las contribuciones de las mujeres a la industria aeroespacial. En esta charla descubrirás cómo las mujeres han trabajado desde el principio de la aviación para innovar, y cómo los museos han documentado sus historias. Más: www.historymiami.org/event/women-in-aerospace-stories-from-the-smithsonian-collection

