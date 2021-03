Películas en Netflix, Hulu, Amazon Prime y Coral Gables Art Cinema en Miami

El Coral Gables Art Cinema estrena Test Pattern (2020) dirigida por Shatara Michelle Ford con Brittany S. Hall, Will Brill y Gail Bean. Este filme tiene como telón de fondo las discusiones sobre el sistema de salud y la violencia policía como el movimiento #metoo y el racismo institucional en los Estados Unidos. La historia de este thriller sigue a una pareja interracial que luego de un incidente descubre las injusticias y los condicionamientos sociales que enfrentan las mujeres dentro del patriarcado estadounidense. Para más información y horarios: www.gablescinema.com.

También en Coral Gables Art Cinema la película Beetlejuice (1988) de Tim Burton con Michael Keaton, Alec Baldwin y Geena Davis. Una pareja recientemente fallecida, los inefables Maitland, se ve obligada a rondar sin pena por su propio hogar cuando se les pone en una lista de espera para ingresar al cielo. De esta manera, contratan a un fantasma sumamente alocado llamado Beetlejuice que podría ayudarlos en su deseo celestial. Una comedia de género fantástico que es un clásico del cine norteamericano. Para más información y horarios: www.gablescinema.com

En la cima de una remota montaña en algún lugar de Latinoamérica, un grupo rebelde de comandos adolescentes realizan ejercicios de entrenamiento militar mientras vigilan a una prisionera conocida como “La doctora” (Julianne Nicholson). Después de una emboscada por militares rebeldes, el grupo debe esconderse en la jungla donde vivirá situaciones de extrema violencia.

En Amazon Prime la serie Isabel (2014) de Jordi Frades con Michelle Jenner, Joan Barbero y Juan Carlos Blázquez. Basada en la vida de la reina Isabel I de Castilla, también conocida como Isabel la Católica, una mujer que tuvo que pasar por grandes cambios políticos y sociales para llegar a su coronación con apenas 23 años. Cuatro temporadas.

En Netflix el documental Pelé (2021) de los realizadores Ben Nicholas y David Tryhorn. Este trabajo periodístico muestra los extraordinarios eventos que ocurrieron entre 1958 y 1970, cuando el jugador de fútbol Pelé, ganador de tres Copas del Mundo, pasó de ser una joven superestrella a héroe nacional en una etapa tan radical como turbulenta de la historia de Brasil.

Los ladrones viejos. Las leyendas del artegio (2007), en inglés Old Thieves: The Legend of Artegio, del director Everardo González. A través de entrevistas, viejas películas, imágenes de archivo y nuevas, este documental revela las increíbles historias que tienen por contar un grupo de míticos ladrones que cumplieron condena en una penitenciaría en la Ciudad de México.

También en Netflix la película española de ciencia ficción y suspenso El hoyo (2019), en inglés The Platform, dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia con Iván Massagué. Cuando un joven llamado Goreng despierta en una celda de hormigón marcada con el número 48, la realidad toma otra dimensión. Allí conoce a su compañero de celda, Trimagasi. Él le va revelando cómo funciona la prisión: los alimentos se reparten a través de una plataforma que viaja desde la parte superior, deteniéndose por un período fijo en cada piso. Aquellos en niveles más bajos pueden comer solo lo que los que están en la parte superior les dejan, y no pueden acumular alimentos. Este filme describe un mundo asfixiante donde mantener la cordura es un premio que solo muy pocos consiguen.

