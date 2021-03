Thrillers, comedias, series españolas: lo mejor de la pantalla para disfrutar este fin de semana

El Coral Gables Art Cinema estrena The Courier (2020) dirigida por Dominic Cooke con Benedict Cumberbatch, Rachel Brosnahan y Merhab Ninidze. Este filme retrata la historia real de un modesto empresario británico llamado Greville Wynne que fue reclutado para uno de los mayores conflictos internacionales de los últimos años. A instancias del MI-6 del Reino Unido y un agente de la CIA, se forma una alianza peligrosa con el oficial soviético Oleg Penkovsky para proporcionar la información necesaria para prevenir una confrontación nuclear. Para más información y horarios: www.gablescinema.com

En Hulu la serie Dios Inc (2020) creada por Sergio Sánchez con las actuaciones de Rafael Sánchez Navarro y Luis Arrieta. Este trabajo cuenta la peculiar historia de Salvador Pereyra, un hombre que descubrió un extraño e importante secreto: la tumba de Marduk, el creador del concepto de Dios. El descubrimiento traerá polémicas que cambiarán las bases sociales, políticas, económicas y religiosas alrededor del mundo, situación que Pereyra vivirá tanto con alegría como con peligro de que alguien poderoso lo asesine. Una temporada.

En Amazon Prime el clásico De eso no se habla (1993), en inglés I Don’t Want to Talk About It, de la realizadora María Luisa Bemberg con Marcello Mastroianni, Luisina Brando y la inolvidable Alejandra Podestá. Ambientada en los años treinta del siglo pasado en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires llamado San José de los Altares, el filme narra la historia de amor entre un excéntrico italiano y una joven menuda y melancólica.

En Netflix la serie colombiana El final del paraíso (2019) dirigida por Herney Luna con Carmen Villalobos, Catherine Siachoque y Fabián Ríos. Cuando Catalina Santana asume sus nuevos deberes y responsabilidades como directora de la DEA en Colombia, el peligro crece de un modo vertiginoso. En ese panorama, irrumpe una enemiga eterna de Santana, quien bajo otra identidad, tratará de arruinar el prestigio que consiguió durante años por combatir el narcotráfico en su país. Una temporada.

Lavaperros (2021), en inglés Dogwashers, del realizador Carlos Moreno con las actuaciones de Anderson Ballesteros, Ulises Gonzalez y Christian Tappan. En su juventud, Don Oscar soñó con ser el narcotraficante más poderoso del mundo. En cambio, la realidad le dio un humilde lugar en el negocio del tráfico de drogas. Un día la mala suerte golpea a su puerta: una vieja deuda de dinero, que Oscar creía olvidada, debe pagarse lo más rápido posible. El problema es que ya no queda mucho dinero en los ahorros del narco. A partir de esa situación Don Oscar se enfrentará a una serie de personajes que quieren recobrar el dinero, a la vez que muchos de sus colaboradores se alejarán de él por el peligro que significa la deuda.

También en Netflix el filme español Toc Toc (2017) del director Vicente Villanueva con Rossy de Palma, Paco León y Oscar Martínez. Esta comedia gira en torno a una serie de pacientes que sufren distintos tipos de trastornos obsesivo-compulsivos (síndrome de Tourette), como tener obsesión por los cálculos matemáticos o por las bacterias, que se dan cita en el consultorio psiquiátrico el día que el doctor desaparece misteriosamente, sin dejar rastro. Este trabajo es una adaptación de la obra teatral homónima del comediógrafo francés Laurent Baffie.

