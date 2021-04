Películas en Netflix, Hulu, Amazon Prime, Teatro Tower y Coral Gables Art Cinema

Leer más

La serie I Love Lucy, un clásico de la televisión estadounidense de los años 1950, revivirá en un largometraje que comenzó a filmarse esta semana en Los Ángeles con Javier Bardem y Nicole Kidman a la cabeza del elenco.

Bajo el título de Being the Ricardos, la película escrita y dirigida por Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7) describe una semana del rodaje de la serie que la inspiró, desde la lectura del guión con todo el equipo, un lunes, hasta la grabación frente al público en vivo, el viernes.