Kiara Liz impactó a Mel Gibson con su sabrosura boricua

Luego de rodar la película hollywoodense ‘Panamá’, un thriller de acción donde Kiara Liz impactó con su sabrosura boricua a Mel Gibson… la bella actriz estelariza en Miami la cinta ‘Billonario sin Amor’. “Estoy muy emocionada con mi primer protagónico en cine. Agradecida con los ejecutivos Jim McNamara, Carolina Bilbao y David Impelluso por elegirme para ser la protagonista de esta gran historia de la casa productora One Movie One Film, cuyo estreno será en la plataforma de Pantaya. De igual manera me siento feliz de iniciar el rodaje de la mano del director Jaime Segura”, declaró Kiara Liz a la prensa. “También quiero agradecer a Julián Gil por impulsar mi carrera a nivel internacional”, añadió Miss Puerto Rico 2018, quien representó a la Isla del Encanto en el concurso Miss Universo en Bangkok, Tailandia. Su carrera en televisión comenzó como ganadora del reality ‘Mira Quién Baila’ en Univisión. Luego se destacó como animadora detrás de cámaras del show ‘¿Quién es la Máscara?’ Actualmente, la vemos en la nueva temporada de ‘Mira Quién Baila’, como conductora del ‘backstage’… donde con picardía muestra las entretelas y tejemanejes de MQB tras bambalinas y bamboleos.

