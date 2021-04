Películas en Netflix, Hulu, Amazon Prime y Coral Gables Art Cinema en Miami

Leer más

La actriz mexicana Eiza González inició el año pisando fuerte en Hollywood con el filme ‘I Care A Lot’ (Descuida, yo te cuido), que se convirtió en un exitazo en Netflix. Pero Eiza no sólo está pegando en la Meca del Cine, también en el mundo de la belleza, como la nueva imagen de la firma francesa Louis Vuitton. La actriz compartió la fabulosa sesión fotográfica que se realizó en la playa en donde aparece desnuda… tapada únicamente con los colores del arcoíris, y gotitas de la fragancia On The Beach. “Estoy honrada de ser la imagen de Louis Vuitton”, dijo González, quien reveló que el proceso de pintar todo su cuerpo fue de 8 horas… hasta lucir como una escultura. “Después me llevó 4 horas limpiarlo”, agregó con humor la actriz que está cocinando en Hollywood un proyecto titulado ‘Ambulance’, junto Jake Gyllenhall, donde interpreta una paramédica atrapada en una ambulancia después de un robo. Pero sin duda alguna el trancazo del año ha sido su participación en la superproducción ‘Godzilla Vs. Kong’, que se filmó antes de la pandemia… pues de otra manera hasta el par de monstruos hubieran tenido que usar tapahocicos.