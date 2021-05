Arlyn Broche actuará en la exitosa serie “Gravesend”

La espectacular actriz cubanoamericana Arlyn Broche formará parte de la serie “Gravesend”, que en su primera temporada fue transmitida por Tubi y Amazon Prime. Arlyn, nacida en Miami, integra el elenco de la segunda temporada de la serie, que es encabezado por William DeMeo. En “Gravesend” Arlyn interpreta a la cubana Danielle, que se encuentra con el personaje de DeMeo, Benny Zerletta. “Quisiera ser una fuente de inspiración para las mujeres hispanas”, dice la actriz, que ha actuado en series como “Ballers”, con The Rock, y “The Haves and the Haves Nots”, producida por Tyler Perry. Arlyn también es Vicepresidenta de Contenidos de la compañía productora de cine y televisión y propietaria de estudios de filmación Areu Bros., perteneciente a otro cubanoamericano influyente en el show business, Ozzie Areu.