“Nomadland” domina los Oscar con tres premios, incluido Mejor Película

Nomadland”, de Chloé Zhao, se llevó el domingo tres premios Oscar, incluyendo a mejor película; mejor actriz, para Frances McDormand, y mejor dirección.

Zhao hizo historia como la segunda mujer en recibir el premio a la mejor dirección en los 93 años de los Premios de la Academia. La única ganadora previa era Kathryn Bigelow, hace 11 años, por “The Hurt Locker” (“Vivir al límite”).

“Siempre he encontrado bondad en la gente que he conocido en todas partes del mundo”, dijo la directora nacida en China al recibir su estatuilla apenas por su tercer largometraje. “Esto es para cualquiera que tenga la fe y la valentía de aferrarse a la bondad en sí mismos y en los demás, sin importar lo difícil que sea hacerlo”.

“Nomadland”, un estudio de carácter contemplativo sobre una mujer itinerante en el oeste estadounidense, se realizó mayormente con actores no profesionales y un presupuesto de apenas 5 millones de dólares.

En un giro sorpresivo, el premio al mejor actor fue para Anthony Hopkins por su interpretación de un hombre con demencia en “The Father” (“El padre“). El actor, quien no estuvo presente para recibirlo, superó al difunto Chadwick Boseman, quien se perfilaba como favorito por su último trabajo, en “Ma Rainey’s Black Bottom’s” (“La madre del blues”).

“The Father” también obtuvo el premio al mejor guion adaptado.

La 93ra edición anual de los Premios de la Academia, la gala más ambiciosa de premios del cine en tiempos de pandemia, incluyó una alfombra roja y trajo de vuelta el glamur, pero con una transmisión muy distinta a lo usual y algo reducida.

Diseñada como si fuera en sí una película, la ceremonia comenzó con créditos de apertura mientras las cámaras seguian a Regina King, la acrtiz y directora de “One Night in Miami…” (“Una noche en Miami...”), en su camino al escenario en la estación de tren Union Station en Los Ángeles. Adentro, los nominados estaban sentados en pequeñas mesas redondas en una atmósfera íntima.

Daniel Kaluuya obtuvo el premio al mejor actor de reparto por su trabajo en “Judas and the Black Messiah” (“Judas y el mesías negro“). El actor de 32 años había sido nominado en el pasado por “Get Out” (“¡Huye!“), y su victoria era ampliamente anticipada. Kaluuya se impuso por su fogosa interpretación del líder del Partido Pantera Negra Fred Hampton, a quien agradeció por enseñarle cómo quererse a sí mismo.

“Hay que celebrar la vida, hombre. Estamos respirando. Estamos caminando. Es increíble. Mi mamá conoció a mi papá, tuvieron sexo… (y) estoy aquí. Estoy tan feliz de estar vivo”, dijo Kaluuya mientras las cámaras mostraban a su madre reaccionar confundida.

El premio a la mejor actriz de reparto fue para Yuh-Jung Youn por su papel de matriarca en el tierno drama familiar coreano-estadounidense “Minari” de Lee Isaac Chung. La actriz de 72 años, ampliamente conocida en su natal Corea del Sur, es la primera actriz asiática en ganar un Oscar desde 1957 y la segunda de la historia. Recibió el trofeo de manos de Brad Pitt, un productor ejecutivo de “Minari”. “Señor Brad Pitt, finalmente”, dijo Youn con gracia. “Mucho gusto”.

La primera ganadora de la noche fue Emerald Fennell, a mejor guion original, por su provocativa ópera prima “Promising Young Woman” (“Hermosa venganza“). Fue la primera mujer que gana sola la categoría desde Diablo Cody por “Juno” en 2007.

El premio al mejor largometraje internacional fue para “Another Round” (“Otra ronda“) de Dinamarca, del director Thomas Vinterberg. Protagonizada por Mads Mikkelsen, la película sigue a un grupo de profesores que tratan de mantenerse ligeramente ebrios todo el día para lidiar con sus crisis de la mediana edad.

“Es una película sobre soltar el control en la vida mientras yo perdía el control de la mía”, dijo el realizador, quien le dedicó el premio a su hija, a quien perdió en un accidente automovilístico a cuatro días de iniciado el proyecto.

Transmitida desde la estación de tren Union Station en lugar del usual Teatro Dolby, la ceremonia fue producida por un equipo encabezado por el cineasta Steven Soderbergh y se filmó en formato de 24 fotogramas por segundo en lugar de los típicos 30, con un “elenco” de presentadores que incluyó a Pitt, Halle Berry, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Rita Moreno y Zendaya.

La estrella italiana Laura Pausini, por primera vez nominada, y la compositora estadounidense Diane Warren, por 12ma, se preparaban para hacer historia con “Io sì” de la película “La vida ante sí”, que hubiese sido el primer tema en italiano galardonado. La estatuilla fue en vez para “Fight For You” de “Judas and the Black Messiah”, con música de H.E.R. y Dernst Emile II, y letra de H.E.R. y Tiara Thomas.

Tres ingenieros mexicanos – Carlos Cortés, Jaime Baksht y Michelle Couttolenc – estuvieron en el equipo premiado por el sonido de “Sound of Metal” (“El sonido del metal”), una película sobre un baterista de rock pesado que está perdiendo la audición, y cuya mezcla de sonido se hizo en un estudio en el campo, en el estado mexicano de Morelos.

De Latinoamérica también competía el documental chileno “El agente topo” de Maite Alberdi, sobre un octogenario contratado como espía novato para investigar si la madre de una clienta es maltratada en el asilo. Este premio fue para el surafricano “My Octopus Teacher” (“Mi maestro el pulpo”), como muchos anticipaban.

“Soul”, de Pixar, se llevó los premios a la mejor cinta animada y mejor música original, de Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste; “Tenet” de Christopher Nolan ganó efectos visuales y Erik Messerschmidt recibió el Oscar a la mejor cinematografía por “Mank”, que también ganó diseño de producción.

Postergados dos meses debido a la pandemia, los Oscar ponen fin a la temporada de premios más larga de la historia, que se realizó mayormente de manera virtual. La elegibilidad se extendió hasta febrero de este año y, por primera vez, no se requirió que las películas se hayan exhibido en salas de cine. Algunas, como “Sound of Metal”, se estrenaron en septiembre de 2019. En un año en el que los cines estuvieron mayormente cerrados, la más taquillera de las nominadas a mejor película era “Promising Young Woman”, que recaudó $6,4 millones.