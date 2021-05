Películas en Netflix, Hulu, Amazon Prime, Teatro Tower y Coral Gables Art Cinema en Miami

El Coral Gables Art Cinema proyecta esta semana ‘E.T. the Extra-Terrestrial’ (1982) de Steven Spielberg.

El Coral Gables Art Cinema proyecta esta semana E.T. the Extra-Terrestrial (1982) de Steven Spielberg con Dee Wallace, Henry Thomas y Peter Coyote. Una noche cálida de verano, Elliot, un chico sensible y curioso, descubre a un extraterrestre amigable que fue abandonado por sus compañeros durante una expedición botánica. Con la complicidad de sus hermanos, Elliot intenta mantener a E.T. oculto de los agentes del gobierno norteamericano que buscan experimentar con el visitante. A partir de ese incidente, los niños ayudarán a E.T. para que encuentre el camino adecuado para volver a su planeta.

En el Coral Gables Art Cinema se presenta ‘Akira’ (1988) película de animación japonesa. Cortesía/IMdB

Akira (1988) película de animación japonesa dirigida por Katsuhiro Otomo. En una ciudad de Tokio futurista, los ciclistas adolescentes llamados Shotaro Kaneda y Tetsuo Shima pelean contra una pandilla rival muy peligrosa. Cuando Shima sufre un accidente con la motocicleta, la vida de los amigos cambia radicalmente. Akira influyó obras del séptimo arte como The Matrix y Looper, y es una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Para más información y horarios: www.gablescinema.com

En MDC’s Tower Theater se exhibe el documental ‘The Human Factor’ (2021). Cortesía/IMdB

En MDC’s Tower Theater se exhibe el documental The Human Factor (2021) de Dror Moreh con Gamal Helal, Martin Indyk y Daniel Kurtzer. Con acceso a los principales negociadores norteamericanos, este trabajo revela la historia de cómo Estados Unidos estuvo al alcance de lograr la paz entre Israel y sus vecinos 25 años atrás. Hoy, la necesidad de aprender de los errores del pasado no podría ser más urgente. Para más información y horarios: www.towertheatermiami.com

En Hulu la película ‘Ana’ (2020) dirigida por Charles McDougall con Andy García y Dafne Keen. Hulu

En Hulu la película Ana (2020) dirigida por Charles McDougall con Andy García y Dafne Keen. Ambientada en Puerto Rico después del devastador Huracán María de 2017, esta comedia sigue la vida de Rafael “Rafa” Rodríguez, un vendedor de autos con dificultades económicas, que se mudó del Estado de La Florida a la Isla del Encanto después de separarse de su esposa. Cuando descubre a Ana, una niña alegre y rebelde de 11 años, escondida en uno de sus autos porque han arrestado a su mamá, los dos entablan un lazo de amistad conmovedor.

En Amazon Prime el filme argentino ‘Delirium’ (2014). Amazon prime

En Amazon Prime el filme argentino Delirium (2014) del realizador Carlos Kaimakamian Carrau con Ricardo Darín, Miguel Di Lemme y Ramiro Archain. Un grupo de amigos intenta ganar rápidamente mucho dinero. Después de considerar varias opciones, deciden realizar un cortometraje. Logran ponerse en contacto con el célebre actor Ricardo Darín (quien actúa de sí mismo) quien accede a trabajar con ellos por un malentendido. Pero algo ocurre en medio de la filmación: después de un accidente, Darín aparecerá en todas las tapas de los diarios de la Argentina creando un escándalo que despertará risas en el espectador.

En Netflix el documental ‘Ayotzinapa, El paso de la Tortuga’ (2018). Netflix

En Netflix el documental Ayotzinapa, El paso de la Tortuga (2018) del director Enrique García Meza. Este trabajo reconstruye los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que culminaron con la desaparición de 43 estudiantes mexicanos luego de ser detenidos violentamente por la policía. En el documental se incluyen los testimonios de padres y compañeros de las víctimas, como también se denuncia por manos de los militares la fabricación de algunos culpables.

Luis Miguel: la serie. Segunda Temporada (2021) dirigida por Humberto Hinojosa y Natalia Beristáin con Diego Boneta en el rol principal. La biografía del artista mexicano Luis Miguel fue un éxito de taquilla internacional. Ahora, con la segunda temporada, los espectadores seguirán descubriendo costados ocultos del cantante, entre ellos, la investigación privada que llevó a cabo para encontrar a su madre desaparecida en circunstancias extrañas.

