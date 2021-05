Películas en el Teatro Tower y Coral Gables Art Cinema en Miami

El Coral Gables Art Cinema estrena este viernes 14 de mayo There Is No Evil (2020) de Mohammad Rasoulof con Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian y Kaveh Ahangar. Este drama que ganó el Oso de Oro, el máximo premio en el Festival de Cine de Berlín, cuenta cuatro historias diferentes relacionadas con la pena de muerte en el Irán contemporáneo. La primera se centra en un hombre de familia que paga un precio moral muy alto por su cómoda vida de clase media. La segunda y tercera retratan el conflicto interno que tienen muchos de los soldados reclutados para realizar las ejecuciones. La última historia involucra un secreto familiar que lleva a una poderosa conclusión.

En el Coral Gables Art Cinema, 'Enter the Dragon' (1973) de Robert Clouse con el mítico Bruce Lee. IMdB

Enter the Dragon (1973) de Robert Clouse con el mítico Bruce Lee. Un luchador shaolin se infiltra en una isla presidida por un monje rebelde convertido en un cerebro criminal diabólico. Estrenada pocos días después de la trágica muerte de Lee, el filme se convirtió en su mayor éxito internacional y en una de las películas de acción más influyentes jamás realizadas en la historia del séptimo arte. El legado fílmico de un hombre que con su estilo personal de lucha y filosofía se convirtió en una leyenda.

En el Coral Gables Art Cinema el clásico 'Citizen Kane' (1941) de Orson Welles con el propio Welles, Joseph Cotten y Dorothy Comingore. IMdB

También en Coral Gables Art Cinema el clásico Citizen Kane (1941) de Orson Welles con el propio Welles, Joseph Cotten y Dorothy Comingore. El magnate Charles Foster Kane, de 70 años, muere completamente solo en su enorme finca conocida como Xanadu. Antes de fallecer pronuncia la palabra “Rosebud”. A partir de ese enigma, se desarrolla la vida de este personaje singular, su ascenso a la riqueza y el poder, y la caída final, de un hombre complejo que edificó un imperio mundial de periódicos y quiso ser presidente de los Estados Unidos. Gracias a las técnicas innovadoras, el debut cinematográfico de Wells se convirtió en la mejor película de todos los tiempos. Una verdadera obra de arte que se presenta en su versión 4K en su 80 aniversario. Para más información y horarios: www.gablescinema.com

En el Tower Theater 'Riders of Justice' (2021) estrena el viernes. IMdB

En MDC’s Tower Theater estrena el viernes Riders of Justice (2021) del realizador Anders Thomas Jensen con Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas y Andrea Heick Gadeberg. Este filme danés sigue a Markus, un hombre maduro que se ve obligado a regresar a casa para cuidar a su hija adolescente después de que su esposa muere en un trágico accidente de tren. Pero cuando un sobreviviente del tren declara que algo extraño ocurrió en el accidente, Markus comienza a sospechar que su esposa fue asesinada y se embarca en una misión para encontrar a los responsables.

El Teatro Tower presenta 'Los hermanos' (2021) con Aldo López-Gavilán y Ilmar Gavilan. Los virtuosos hermanos de origen afrocubano viven en dos países completamente diferentes: Estados Unidos y Cuba. IMdB

Los hermanos (2021) de Marcia Jarmel y Ken Schneider con Aldo López-Gavilán y Ilmar Gavilan. Los virtuosos hermanos de origen afrocubano, el violinista Ilmar y el pianista Aldo, viven en dos países completamente diferentes: Estados Unidos y Cuba. Mientras uno desarrolla en Nueva York una vida de ascenso profesional y económico, el otro en La Habana sobrevive con su arte. En medio de esos contrastes hay un sueño: que los hermanos se reúnan para tocar en la ciudad de Nueva York. Este documental ofrece una mirada sobre ese encuentro tan emotivo como amargo.

El Tower Theater presenta el documental 'Duty Free'. Mientras Rebecca lucha por encontrar trabajo, su hijo periodista Sian-Pierre, que vive en Nueva York, decide explorar con ella su nueva vida. IMdB

También en MDC’s Tower Theater el documental Duty Free (2021) del director Sian-Pierre Regis. Este trabajo sigue la historia de una inmigrante británica, Rebecca Danigelis, de 75 años, que de repente fue despedida de su trabajo como ama de llaves de un hotel en Boston. Luego de trabajar más de 55 años, y criar a dos hijos con un magro salario, sólo tiene el cheque del seguro social. Mientras Rebecca lucha por encontrar trabajo, su hijo periodista Sian-Pierre, que vive en Nueva York, decide explorar con ella su nueva vida.

