Los 12 estrenos del verano que no nos podemos perder

Emily Blunt y Noah Jupe en una escena de "A Quiet Place Part II". Jonny Cournoyer/Paramount Pictures/TNS

¿Puede ser que por fin sea seguro decir esas palabras? Después de tantos estrenos aplazados, este próximo fin de semana del Día de los Caídos llega con dos grandes estrenos cinematográficos: “A Quiet Place Part II” protagonizada por Emily Blunt, y “Cruella”, de Disney, protagonizada por Emma Stone y Emma Thompson. Ambas iban a ser películas del año 2020, pero ya conocen la historia.

Sin embargo, incluso cuando los cines han reabierto sus puertas en todo el país, la pandemia del COVID-19 sigue trastornando el cine tradicional. Aunque la mayoría de las películas más importantes de este verano se estrenarán en las salas de cine -y muchas de ellas solo estarán en las grandes pantallas el día del estreno-, otras se estrenarán simultáneamente en los cines y en servicios de streaming como Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video y Hulu. Algunas más se estrenarán exclusivamente en casa.

Pero aunque tendremos la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel tras una pausa de dos años enteros (¡!) y la novena entrega de la saga “Fast and Furious”, tras cuatro años de espera, no piense que habrá un estreno taquillero cada semana.

Los estudios siguen en modo experimental, actuando con cautela y reteniendo muchas películas de gran presupuesto para el otoño y para el 2022. También se seguirán viendo algunas producciones con grandes estrellas, originalmente destinadas a las salas de cine que llegarán al streaming, como “Fatherhood” de Kevin Hart en Netflix y “The Tomorrow War” de Chris Pratt en Amazon. Mientras nos adaptamos al nuevo mundo del cine, los redactores del Times han elegido 12 de las películas que quieren ver este verano.

‘In the Heights’, adaptación está dirigida por Jon M. Chu saldrá en los cines y en HBO el 11 de junio. IMdB

‘In the Heights’. En los cines y en HBO el 11 de junio

Antes de que Lin-Manuel Miranda empezara a escribir “Hamilton”, ganó un premio Tony por este musical sobre la mayoría de edad en el barrio neoyorquino de Washington Heights. La adaptación está dirigida por Jon M. Chu, un cineasta experto en sensibilidad cultural (“Crazy Rich Asians”) y espectaculares escenas de baile (las películas de “Step Up”). Sus protagonistas son Anthony Ramos, Corey Hawkins, Stephanie Beatriz, Daphne Rubin-Vega y Marc Anthony. (Ashley Lee)

‘The Sparks Brothers’. En los cines el 18 de junio

Durante años, el director Edgar Wright intentaba explicar su amor por el influyente grupo de culto bizarro Sparks a los no iniciados, solo para recibir miradas de desconcierto. Así que decidió hacer un documental sobre ellos. “The Sparks Brothers”, un acto de obsesión desenfrenada por parte de los fans, narra un viaje extraño de la ficción de los hermanos Ron y Russell Mael a través de medio siglo de historia del rock, con devotos famosos como Beck, Fred Armisen, Flea y el autor Neil Gaiman que añaden sus propios testimonios a la grandeza no reconocida y la absoluta singularidad de Sparks. (Josh Rottenberg)

‘Luca’. En Disney+ el 18 de junio

La próxima película de Pixar, “Luca”, promete ser un magnífico homenaje al verano, a la Riviera italiana y a las amistades infantiles que cambian la vida. Ambientada en la ciudad costera de Portorosso y sus alrededores, la cinta sigue a Luca (Jacob Tremblay), un niño de 13 años que es un monstruo marino que siente curiosidad por el mundo prohibido que hay sobre la superficie del agua. Su nuevo mejor amigo Alberto (Jack Dylan Grazer) es un experto en el mundo de la superficie y, juntos, se aventuran en el pueblo cercano para conocer los placeres humanos del gelato, la pasta y mucho más. Solo tienen que asegurarse de mantener sus verdaderas identidades en secreto. “Luca” es el debut como director de largometrajes de Enrico Casarosa, artista y creativo de Pixar desde hace mucho tiempo, y está producido por Andrea Warren. (Tracy Brown)

‘F9’. En los cines el 25 de junio

El cine de verano ya tiene un nombre, y se llama “Fast 9”, porque nada mueve más que Vin Diesel al volante de un potente auto con NOS. Retrasada más de un año por la pandemia, la décima entrega de la exitosa franquicia de Universal llega por fin a los cines repleta de reencuentros ya familiares del público, una nueva estrella de la WWE, John Cena, y acciones tan espectaculares como siempre. Dirigida por el director de la serie Justin Lin (“The Fast and the Furious: Tokyo Drift”, “Fast & Furious”, “Fast Five”, “Fast & Furious 6”) y con un grupo de caras conocidas de “Fast”, “F9” está lista para satisfacer a los espectadores hambrientos de espectáculo con bromas tan locas que incluso los espectadores más duros llorarán de la risa en sus asientos. (Jen Yamato)

‘Zola’. En los cines el 30 de junio

Inspirada en un hilo viral de Twitter de 2015, “Zola” sigue a Aziah “Zola” King y a su nueva amiga Stefani en un viaje por carretera a Florida para un fin de semana de striptease que rápidamente se sale de control. Protagonizada por Taylour Paige y Riley Keough, la película fue dirigida por Janicza Bravo a partir de un guión de Bravo y Jeremy O. Harris. Nicholas Braun y Colman Domingo también son protagonistas. (Sonaiya Kelley)

‘Summer of Soul’. En cines y en Hulu el 2 de julio

Ganador del Gran Premio del Jurado y del Premio del Público en el Festival de Cine de Sundance de este año, el debut en la dirección de Ahmir “Questlove” Thompson desentierra electrizantes imágenes nunca vistas del Festival Cultural de Harlem de 1969, apodado “Black Woodstock”, que habían quedado abandonadas en un sótano durante 50 años. Entrelazando las impresionantes actuaciones de artistas de la talla de Stevie Wonder, Sly and the Family Stone, Gladys Knight & the Pips y los Staples Singers con entrevistas a los artistas y a los asistentes, la película rescata este momento decisivo en la historia de la cultura negra, y plantea espinosas preguntas sobre por qué era necesario rescatarlo. (Josh Rottenberg)

‘Black Widow’. En los cines y en Disney+ el 9 de julio

Luego de dos largos años desde su última superproducción veraniega, Marvel Studios -tras unos cuantos desvíos televisivos- regresa al cine con “Black Widow”. La esperada aventura en solitario de la superespía Natasha Romanoff, interpretada por Scarlett Johansson, hace que la vengadora se enfrente a algunos de los elementos más oscuros de su pasado. La película se centra en la historia de fondo que se ha tocado a lo largo de las numerosas apariciones de Black Widow en las películas de “Iron Man”, “Captain America” y “Avengers”. La cinta también presentará a la “familia” de Natasha antes de los Avengers, incluyendo a Yelena (Florence Pugh), Melina (Rachel Weisz) y el Guardián Rojo (David Harbour). “Black Widow” está dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige. (Tracy Brown)

‘Space Jam: A New Legacy’. En cines y en HBO Max 16 de julio

Como dijeron tan elocuentemente las leyendas del bajo de Miami, los Quad City DJ’s, en otoño de 1996, “Come on and slam - if you wanna jam”. Un cuarto de siglo después se ha decretado una vez más: Se acerca otro “Space Jam”. La secuela de animación híbrida con temática de baloncesto “Space Jam: A New Legacy” combina la animación CG con el productor-estrella LeBron James y con casi toda la biblioteca de IP de Warner Bros. en una aventura actualizada, en la que el cuatro veces MVP de la NBA y su hijo ficticio obsesionado con el juego son absorbidos por la tierra virtual de Serververse. Allí deben formar equipo con Bugs Bunny y el Tune Squad, incluyendo a Zendaya como la voz de Lola Bunny, para derrotar a un grupo de estrellas de la NBA y a una traviesa IA interpretada por Don Cheadle. (Jen Yamato)

‘The Green Knight’. En los cines el 30 de julio

La lujosa melena de Dev Patel es uno de los muchos atractivos de “The Green Knight” basada en la leyenda medieval de Sir Gawain, sobrino del rey Arturo. Dirigida por el siempre versátil David Lowery, el reparto de esta elegante historia de aventuras incluye también a Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sean Harris, Kate Dickie y Barry Keoghan. (Mark Olsen)

‘CODA’. En cines y en Apple TV+ el 13 de agosto

Todos los años, en el Festival de Cine de Sundance, hay una película que da que hablar en Hollywood: un indie que inspira una apasionada ovación seguida de una guerra de ofertas durante toda la noche. Pero en enero, el COVID-19 seguía arrasando en el país y el festival se vio obligado a pasar a lo digital. A pesar de la falta de interés personal, “CODA” consiguió el mayor acuerdo de adquisición de la historia de Sundance. Apple TV+ se hizo del drama por 25 millones de dólares, superando la compra de Hulu de 22.5 millones de dólares por los derechos de estreno del romance en “Palm Springs” en 2020. ¿Qué hace que “CODA” sea tan buena? La película, escrita y dirigida por Sian Heder, está protagonizada por la estrella de “Locke & Key” Emilia Jones, que interpreta a una estudiante de último año de instituto cuyos padres y hermano son sordos. Como ella es el único miembro de la casa que puede oir, desempeña un papel importante en el negocio de pesca de la familia, actuando como intérprete de lengua de signos. Pero cuando se vuelca en su pasión por cantar en el coro de la escuela, lucha por elegir entre su ambición y su lealtad familiar. Agarre su pañuelo, porque si la historia de la mayoría de edad no le atrapa, la voz silenciosa y poderosa de Jones le empujará hasta el borde. (Amy Kaufman)

‘Candyman’. En los cines el 27 de agosto

Una “secuela espiritual” del clásico de terror de Tony Todd de 1992, la actualización de “Candyman” de la directora Nia DaCosta y la producción de Jordan Peele, Monkey Paw, está protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II como el asesino titular. Es un hombre negro que fue torturado hasta la muerte por amar a una mujer blanca y ahora es invocado por las víctimas que dicen su nombre cinco veces frente al espejo.

“Hay una lente feminista realmente genial para ver la película [original] a través de ella”, dijo DaCosta a The Times en 2019. “Si eres generoso, puedes decir: ‘Bueno, está deconstruyendo el feminismo blanco’. Absolutamente no es así, pero podrías verlo a través de ese enfoque. Y desde el punto de vista de la cultura negra es muy interesante mirarlo”. DaCosta dirigirá la esperada secuela de “Captain Marvel”, “The Marvels”, en 2022. (Sonaiya Kelley)

‘Annette’. En los cines el 6 de agosto y en Amazon Prime Video el 20 de agosto

Annette es un drama musical escrito por Ron y Russell Mael (más conocidos como el grupo Sparks - véase “The Sparks Brothers” más arriba), dirigido por el cineasta de “Holy Motors” Leos Carax y protagonizado por Adam Driver y Marion Cotillard como un cómico y una cantante de ópera que tienen un bebé juntos. Rodada en parte en Los Ángeles y anunciada como la selección de la noche inaugural del próximo Festival de Cannes, esta película promete ser una rareza para los tiempos actuales. (Mark Olsen)