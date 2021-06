Películas en el O Cinema, Teatro Tower y Coral Gables Art Cinema en Miami

El Coral Gables Art Cinema estrena este viernes Carlos Varela Live in Havana (2021) del director Ron Chapman. En este documental el cantante y poeta cubano Carlos Varela brilla en todo su esplendor. Las letras de un alto contenido filosófico, llenas de lirismo y por momento contestarias, lo han señalado como “la voz de una generación”. Para celebrar el trigésimo aniversario de su carrera, Varela invitó a un grupo de reconocidos músicos para acompañarlo en dos legendarios conciertos realizados en el Teatro Nacional de Cuba. Algunos de ellos son: Jackson Browne, Iván Lins, Luis Enrique, Eduardo Cabra (Calle 13), Juan Formell (Los Van Van), Alexander Abreu y Diana Fuentes. En el show, además, participó la Orquesta de Cámara de La Habana.

En el Coral Gables Art Cinema ‘The Hunger’ (1983) de Tony Scott con David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon. Sunset Boulevard Corbis via Getty Images

The Hunger (1983) de Tony Scott con David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon. Sin duda, una de las mejores películas de vampiros de todos los tiempos, con personajes sexys e inteligentes. La trama sigue a Miriam, un vampiro egipcio sin edad que se alimenta de los asistentes a los clubes nocturnos de Nueva York junto con su amigo John. Aunque Miriam puede conceder un poco más de vida a sus amantes, no puede transmitir la inmortalidad. Así, cuando John comienza a envejecer rápidamente, busca ayuda para extender su vida. Claro, en esa investigación se encontrará con extrañas criaturas y fuertes peligros.

En Coral Gables Art Cinema la película de animación para niños ‘Wolfwalkers’ (2020) de Tomm Moore. IMdB

También en Coral Gables Art Cinema la película de animación para niños Wolfwalkers (2020) de Tomm Moore. Una joven aprendiz de cazador llamada Robyn Goodfellowe viaja a Irlanda con su padre para acabar con la última manada de lobos. Mientras explora las tierras prohibidas fuera de las murallas de la ciudad, Robyn se hace amiga de una chica de espíritu rebelde, Mebh, miembro de una misteriosa tribu que se rumorea que tiene la capacidad de transformarse en lobos por la noche. Cuando Robyn descubre un secreto la lleva al mundo encantado de los Wolfwalkers. La obra ganó cinco premios Annie, incluida Mejor Película de Animación, y fue nominada a Mejor Película de Animación en los Oscar. Para más información y horarios: www.gablescinema.com.

En MDC’s Tower Theater estrena el drama ‘In the Heights’ (2021) del director Jon M. Chu. IMdB

En MDC’s Tower Theater estrena el viernes el drama In the Heights (2021) del director Jon M. Chu con las actuaciones de Anthony Ramos y Leslie Grace. Basado en el éxito de Broadway, en el centro del espectáculo está Usnavi, dueño de una pequeña tienda en Washington Heights. El hombre sueña con regresar a la República Dominicana, lugar donde nació, pero del que recuerda muy poco ya que emigró hace décadas. Tal vez por tanto trabajo y nostalgia no se da cuenta que Vanessa está enamorada de él. La joven trabaja en el salón Daniela’s, vive con su madre alcohólica y sueña con salir del barrio y comprar un apartamento en el centro de la ciudad. Para más información y horarios: www.towertheatermiami.com.

O Cinema South Beach proyecta esta semana el clásico ‘Fitzcarraldo’ (1982) del realizador Werner Herzog. IMdB

O Cinema South Beach proyecta esta semana el clásico Fitzcarraldo (1982) del realizador Werner Herzog con Klaus Kinski, Claudia Cardinale y José Lewgoy. En este drama de origen alemán ambientado a finales del siglo XIX, Brian Sweeney Fitzgerald está obsesionado con la ópera y sueña construir un teatro en la Amazonía peruana. Para lograrlo, tendrá que hacer una fortuna en la industria del caucho. Por eso decide una empresa épica: transportar un enorme barco a través del río y las montañas con la ayuda de cientos de indígenas. Para más información y horarios: www.o-cinema.org

