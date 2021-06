Películas en Teatro Tower, Coral Gables Art Cinema en Miami y Netflix y Hulu streaming

El Coral Gables Art Cinema estrena esta semana I Am Not Your Negro (2016) de Raoul Peck. Este documental es un viaje a la historia de la comunidad afroamericana y su lucha por los derechos civiles que se conecta en el presente con #BlackLivesMatter. Una película que cuestiona la representación de las minorías en Hollywood y establece conexiones entre las vidas y los asesinatos de Medgar Evers, Malcolm X y Martin Luther King Jr. El trabajo, que utiliza grabaciones con las palabras de Baldwin y una gran cantidad de material de archivo, fue nominado a Mejor Película Documental en la 89ª edición de los Premios de la Academia. El cineasta Edson Jean presentará la película y dirigirá una breve conversación con el público. Para más información y horarios: www.gablescinema.com.

El Coral Gables Art Cinema y MDC’s Tower Theater estrenan este viernes el documental Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It (2021) de Mariem Pérez Riera. Tras una carrera de más de 70 años, Rita Moreno desafió algunos tabúes de la industria del espectáculo norteamericano, como ser latina y provenir de un hogar humilde, para convertirse en una actriz célebre y querida por el público de todo el mundo, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Este trabajo retrata su vida como inmigrante puertorriqueña en la ciudad de Nueva York, sus estudios de danza, las actuaciones en Broadway hasta convertirse en la primera actriz latina en ganar un Oscar por su papel de Anita en West Side Story. Para más información y horarios: www.gablescinema.com y www.towertheatermiami.com.

En MDC’s Tower Theater continúa esta semana con la proyección del drama musical In the Heights (2021) del director Jon M. Chu con las actuaciones de Anthony Ramos y Leslie Grace. Basado en el éxito de Broadway, en el centro del espectáculo está Usnavi, dueño de una pequeña tienda en Washington Heights. El hombre sueña con regresar a la República Dominicana, lugar donde nació, pero del que recuerda muy poco ya que emigró hace décadas. Tal vez por tanto trabajo y nostalgia no se da cuenta que Vanessa está enamorada de él. La joven trabaja en el salón Daniela’s, vive con su madre alcohólica y sueña con salir del barrio y comprar un apartamento en el centro de la ciudad. Para más información y horarios: www.towertheatermiami.com.

En Hulu el filme chileno Gloria (2013) dirigido por Sebastián Lelio con Paulina García y Sergio Hernández. Este drama retrata la vida de Gloria Cumplido, una mujer de 58 años que sufre por no tener pareja. De esta manera, llena sus días de actividades y por las noches busca el amor en el mundo de las fiestas para solteros adultos, donde solo consigue perderse en una serie de aventuras sin sentido. Todo parece cambiar cuando conoce a Rodolfo, de 65 años, recientemente separado. Sin embargo, este hombre se obsesiona con ella al punto de quebrar su salud mental. Una película sobre el amor, la soledad y los desafíos de entrar en la vejez.

En Netflix la serie española Mar de plástico (2015) dirigida por Norberto López Amado con Rodolfo Sancho, Belén López y Pedro Casablanc. La pesquisa sobre el asesinato de Ainhoa Sánchez, hija de la alcaldesa del pueblo ficticio de Campoamargo, desata una serie de conflictos donde la corrupción política entorpece la labor de la policía. Finalmente, cuando parece que hay un culpable, otro crimen desviará la investigación volviendo todo más oscuro. Dos temporadas.

