Películas en Hulu, Netflix, Teatro Tower y Coral Gables Art Cinema en Miami

El Coral Gables Art Cinema estrena esta semana La Piscine (1969) del director Jacques Deray con Alain Delon y Romy Schneider. Dos amantes, Jean-Paul y Marianne, viven su pasión en una lujosa villa de un amigo en el sur de Francia. Cuando ese amigo y su hija llegan de sorpresa, inmediatamente surgen rivalidades e inseguridades y todo toma un giro siniestro. Este filme fue un éxito de taquilla en Francia cuando se estrenó en 1969, pero tuvo poca distribución fuera del país, hasta ahora. La copia que se proyecta está restaurada en 4K del negativo original de 35 mm.

Kinky Boots (2019) bajo la dirección de Jerry Mitchell. Este musical de Broadway basado en el libro homónimo de Harvey Fierstein y con las canciones de Cyndi Lauper retrata la vida y lucha de Lola, drag queen que ayudará a un joven heredero de una fábrica de zapatos a que sus productos sean un éxito. Ganadora de dos premios Tony en las categorías Mejor Musical y Música Original. Para más información y horarios: www.gablescinema.com

En MDC’s Tower Theater estrena el viernes el drama norteamericano My Heart Can’t Beat Unless You Tell It To (2020) del realizador Jonathan Cuartas con las actuaciones de Patrick Fugit, Ingrid Sophie Schram y Owen Campbell. Los jóvenes Dwight y su hermana Jessie enfrentan una encrucijada: qué hacer con la misteriosa enfermedad de su hermano menor Thomas. La tarea cada vez más difícil de mantenerlo con vida pesa mucho sobre el sensible Dwight mientras que Jessie debe pensar bien si lo más importante es mantener unida a su familia. Para más información y horarios: www.towertheatermiami.com

En Hulu la comedia La musiquita por dentro (2020) dirigida por Ernesto Ameny con Christian Álvarez, Yaritza Reyes y Luz Mariel Quezada. Esta producción proveniente de República Dominicana gira entorno a Ariel, un joven tímido que se enamora de Mar, compañera de pasantía en una empresa. Una hermosa amistad, con confidencias y momentos de risa, se vuelve otra cosa para el joven: está enamorado, pero no sabe cómo confesar sus sentimientos a Mar. Por eso, con la ayuda de su amigo Raymond “Bujía”, juntará fuerza para declarar su amor.

La Odisea de los Giles (2019) película argentina dirigida por Sebastián Borensztein con Ricardo Darín y Luis Brandoni. Esta comedia dramática se basa en los años de la crisis económica que azotó la Argentina durante 2002, cuando un grupo de vecinos de un pueblo de la provincia de Buenos Aires descubre que los ahorros que tenían en el banco para la creación de una cooperativa fueron retenidos debido a una estafa realizada por un abogado y el gerente de un banco. Por eso, para recuperar el dinero perdido, se organizan y arman un plan entre los vecinos del pueblo. La película fue seleccionada para representar a Argentina en la categoría de Mejor película internacional de la 92.ª edición de los Premios Oscar.

En Netflix el documental Sanz: Lo que fui es lo que soy (2018) dirigido por Gervasio Iglesias y Alexis Morante. En este trabajo se cuenta la vida y obra del cantante español Alejandro Sanz. Con material de sus conciertos y entrevistas inéditas con artistas de su entorno como Antonio Carmona, Antonio Orozco, David Bisbal, Malú, Laura Pausini, Miguel Bosé o Shakira, el espectador se llevará gratas sorpresas al enterarse de datos poco conocidos del cantante madrileño.

