¿Qué ver esta semana en la pantalla?

Coral Gables Art Cinema proyecta esta semana Aguirre, the Wrath of God (1971), clásico del director alemán Werner Herzog con Klaus Kinski. A mediados del siglo XVI, después de aniquilar el imperio inca, Pizarro conduce a su ejército de conquistadores a través de los Andes hacia el corazón del entorno más salvaje de la tierra en busca de la legendaria Ciudad de Oro, El Dorado. Mientras los soldados luchan contra el hambre, los indios, las fuerzas de la naturaleza y entre ellos, Don Lope de Aguirre (Klaus Kinski), llamado “La ira de Dios”, se consume con visiones de grandeza de conquistar toda América del Sur. Una película inolvidable. Para más información y horarios: www.gablescinema.com.

MDC’s Tower Theater y Coral Gables Art Cinema estrenan esta semana el documental ‘Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)’ (2021) del director Questlove. IMdB

MDC’s Tower Theater y Coral Gables Art Cinema estrenan esta semana Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised) (2021) del director Questlove. Un documental que emociona por la fuerza de su banda de sonido y por registrar un momento histórico en el rock and roll. Durante el transcurso de seis semanas en el verano de 1969, a solo 160 kilómetros al sur de Woodstock, se realizó The Harlem Cultural Festival en Mount Morris Park. La filmación jamás se proyectó para el público, de manera que quedó por décadas en un cajón. Hasta ahora que llega en el siglo XXI y los espectadores pueden disfrutar las actuaciones de Stevie Wonder, Nina Simone, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & the Pips, Ray Baretto, Abbey Lincoln & Max Roach y muchos más. El documental ganó el Premio del Jurado y el Premio del Público en el Festival de Cine de Sundance. Para más información y horarios: www.gablescinema.com y www.towertheatermiami.com

O Cinema Miami Beach proyecta esta semana el filme australiano ‘Walkabout’ (1971) de Nicolas Roeg con With Jenny Agutter, Luc Roeg y David Gupilil. IMdB

O Cinema Miami Beach proyecta esta semana el filme australiano Walkabout (1971) de Nicolas Roeg con With Jenny Agutter, Luc Roeg y David Gupilil. Una adolescente y su hermano menor viajan junto a su padre en auto por el interior de Australia. Aparentemente el padre los lleva hacer un picnic. Mientras se preparan para comer, el hombre saca un arma y comienza a disparar a sus hijos. El niño cree que es un juego, pero la hija se da cuenta de que su padre está intentando asesinarlos y huye con su hermano, buscando refugio detrás de las rocas. De esta manera comienza un film salvaje, que interpela al espectador en busca de respuestas imposibles. El film está basado en la novela homónima de James Vance Marshall. Para más información y horarios: www.o-cinema.org.

En Hulu la serie mexicana ‘Rosa diamante’ (2011) dirigida por Miguel Varoni con Carla Hernández y Mauricio Ochmann. IMdB

En Hulu la serie mexicana Rosa diamante (2011) dirigida por Miguel Varoni con Carla Hernández y Mauricio Ochmann. Esta adaptación de la telenovela argentina Perla Negra, escrita por Enrique Torres, gira en torno a Rosa, una joven que es abandonada en un internado en la Ciudad de San Miguel de Allende. Allí crece y se cría siendo una muchacha rebelde. Una noche que se escapa del internado conoce a un hombre, José Ignacio Altamirano, empresario de éxito y amante de varias mujeres. Pero en ese encuentro él quedará enamorado de Rosa. Ese amor, sin embargo, será difícil de conquistar. Una temporada.

En Netflix la serie colombiana Nuevo rico, nuevo pobre (2008) dirigida por Andrés Marroquín con Martín Karpan y Carolina Acevedo. En un hospital de un pueblo llamado San Francisco, una enfermera llamada Lucero Molina intercambia a dos recién nacidos. De esta manera las familias Ferreira y Galindo criarán a hijos que no les pertenecen. Luego de 30 años, un incidente llevará a que los dos niños, ahora adultos, se conozcan. Dos temporadas.

