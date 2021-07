¿Qué ver esta semana en la pantalla?

Coral Gables Art Cinema proyecta esta semana Summer of 85 (2020) del realizador francés François Ozon con las actuaciones de Félix Lefebvre y Benjamin Voisin. Cuando Alexis conoce a David en las costas de Normandía se produce un hechizo de amistad, arte y deseo sexual. Si bien ambos tienen un origen familiar muy distinto, los jóvenes vivirán un amor intenso durante el verano. Sin embargo, esa relación pronto se verá sacudida por una serie de desafíos, incluido, un rival inesperado. Adaptación de la novela Dance on My Grave de Aidan Chambers, este filme es un retrato de la juventud y de una década inolvidables.

8 1/2 (1963) de Federico Fellini con Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale. En su segunda colaboración con el director italiano, Mastroianni interpreta a Guido, un cineasta que sufre un “bloqueo creativo”. En medio de varias dificultades artísticas y conyugales, ha perdido interés por su nueva película de ciencia ficción que incluye veladas referencias autobiográficas. Ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera, esta obra es un clásico del séptimo arte.

También en Coral Gables Art Cinema el filme Nosferatu the Vampyre (1979) del alemán Werner Herzog con las actuaciones de Bruno Ganz, Iabelle Adjani y Klaus Kinski. Es 1850 y Jonathan Harker emprende un largo viaje por las montañas de los Cárpatos para finalizar los arreglos inmobiliarios con un noble rico. Su esposa le ruega que no emprenda la travesía ya que tiene una fuerte premonición de peligro. A pesar de las advertencias, el esposo llega cuatro semanas después a un castillo grande y sombrío donde emerge una figura pálida que se presenta como el Conde Drácula. A partir de ese momento el terror se apodera de una película que trata el mito del vampiro con bellas imágenes y actuaciones excelentes. Para más información y horarios de los tres filmes: www.gablescinema.com

MDC’s Tower Theater realiza esta semana “The Gael Garcia Bernal Film Festival”, evento que tiene como figura central al actor y director mexicano. Así se proyectan cuatro películas de suceso internacional como Y tu mamá también (2001) de Alfonso Cuarón, La mala educación (2004) de Pedro Almodóvar, Amores Perros (2000) de Alejandro González Iñárritu y No (2012) de Pablo Larraín. Cada obra distinta entre sí, se destacan particularmente en la exhibición los filmes: Amores Perros y La mala educación. La primera es una historia coral que sigue la vida de criaturas indefensas y marginales en la Ciudad de México. La segunda, en tanto, sigue la figura de un maduro cineasta llamado Enrique que un día recibe la visita de un aspirante a actor que dice ser su antiguo amigo de la escuela, Ignacio. Ese vínculo traerá a la luz un escándalo de abusos sexuales y corrupción. Para más información y horarios: www.towertheatermiami.com

En O Cinema South Beach se estrena la comedia dramática Summertime (2021) del director Carlos López Estrada con las actuaciones de Tyris Winter, Marquesha Babers y Maia Mayor. En el transcurso de un caluroso día de verano en Los Ángeles, las vidas de 27 jóvenes estudiantes de high school se cruzan. Entre ellos están un guitarrista de talento peculiar, dos aspirantes a raperos, un trabajador de comida rápida que quiere cambiar de rubro, un conductor de limusina y muchísimos más jóvenes que luchan por un futuro mejor en una sociedad tan compleja como la norteamericana. Una película inspiradora para todos. Para más información y horarios: www.o-cinema.org

