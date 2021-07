Cine alternativo en las salas de Miami Beach, Miami y Coral Gables

Coral Gables Art Cinema proyecta esta semana el clásico del cine francés Le Cercle Rouge (1970) del realizador Jean-Pierre Melville con Alain Delon, Yves Montand y Gian Maria Volonté. Cuatro hombres que desean escapar de un destino malogrado, intentan un último robo. Sin embargo las cosas no salen como esperaban y la policía emprende una cacería mortal. Sin duda, el mayor éxito en la carrera de Melville, este filme se lanzó inicialmente en los EEUU en una versión doblada y cortada en 40 minutos. Esta nueva restauración en 4K de StudioCanal destaca como nunca antes la cinematografía de un director que es considerado padre de la nouvelle vague.

Attack the Block (2011) de Joe Cornish con John Boyega y Jodie Whittaker. Una película de aventuras, con humor y cierto terror que tiene como protagonistas a una pandilla callejera de adolescentes que lucha contra una invasión de monstruos alienígenas salvajes. Así, los barrios bajos de Londres se vuelven un campo de batalla donde los jóvenes quieren ser los héroes de la humanidad. A diez años de su estreno, este filme se convirtió en un clásico de culto. Copia en 35mm.

También en Coral Gables Art Cinema el filme Fitzcarraldo (1979) del alemán Werner Herzog con las actuaciones de Klaus Kinski y Claudia Cardinale. Una epopeya imposible que es el retrato de la voluntad de un hombre para realizar sus sueños. El empresario Brian Fitzgerald quiere establecer un teatro de ópera en la jungla peruana. Para eso, debe trasladar un gigantesco bote fluvial por las colinas y el paisaje salvaje con la ayuda de miles de nativos. Para más información y horarios de los tres filmes: www.gablescinema.com

MDC’s Tower Theater realiza esta semana “The Short Films of José Navas”, evento que proyecta una serie de cortometrajes del director de origen nicaragüense y crecido en Miami. Entre las obras se destacan With His Eyes Closed (2021) y Beat Lingo (2021). En la primera, Andrés y su hermano menor Miguel viven en la ciudad de Miami bajo el control de un padre abusivo. Después de que Andrés decide faltar a la escuela, su escape trae una consecuencia inesperada. Sin embargo, este incidente lo impulsa a luchar contra su padre en un intrépido intento por proteger a su hermano menor. La segunda, en tanto, retrata a un adolescente que padece mutismo. Después de años de recibir una educación en el hogar, debe enfrenta un desafío inédito hasta ahora: concurrir a la escuela.

Old (2022) del director M. Night Shyamalan con las actuaciones de Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps y Rufus Sewell. Un misterioso thriller donde una familia de vacaciones descubre algo atroz: una playa paradisíaca que tiene la extraña cualidad de envejecer rápidamente a sus visitantes, reduciendo su vida a solo veinticuatro horas. Para más información y horarios: www.towertheatermiami.com

O Cinema South Beach estrena el documental The Hidden Life of Trees (2021) del director Jörg Adolph. Cuando Peter Wohlleben publicó su libro La vida oculta de los árboles en 2015, rápidamente entró en las listas de bestsellers. El agente forestal escribió su experiencia trabajando en los bosques alemanes y señaló que los árboles pueden comunicarse entre sí, una tesis que se explora en esta película. De esta manera, Wohlleben viaja a Suecia para ver el árbol más antiguo del mundo; visita negocios en Vancouver que buscan un nuevo enfoque sobre cómo tratar los bosques; se pone del lado de los manifestantes de Hambacher Forst. Íntimamente, el agente forestal sabe que los humanos solo podemos sobrevivir si los bosques están sanos. Para más información y horarios: www.o-cinema.org

